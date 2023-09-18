Отчет фонда, октябрь 2023

Рассказываем о работе за прошедший месяц, о событиях (а их было немало) и о том, кому и как удалось помочь благодаря тому, что вы рядом (как и всегда).

Снежанна Заводчикова продолжила терапию «Крезембой». Десять детей, включая Валю Череневу и Кирилла Базуева, получали «Завицефту» для борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к обычным антибиотикам. Алсу Гусейнова и еще два ребенка принимали «Револейд» для коррекции показателей крови. «Элизария» для лечения посттрансплантационных осложнений была закуплена для Ани Шаровой (ей за последние месяцы стало заметно лучше), Максима Алешина и маленькой девочки Дарьяны после трансплантации по поводу тяжелой комбинированной иммунной недостаточности. Ребенку с редким диагнозом «гиперэозинофильный синдром» куплен иммунопрепарат «Фазенра», а ребенку с иммунодефицитом — «Стелара». Наконец, некоторые препараты («Брайдан», «Ванкомицин», «Протромплекс», смеси для внутривенного питания и др.) были закуплены сразу для многих пациентов. А для Коли Голикова был оплачен не зарегистрированный в России «Дефителио».

Еще одна важная статья расходов по проекту помощи детям в клиниках — поиск и активация неродственных доноров костного мозга. Для четырех подопечных фонда из Центра имени Дмитрия Рогачева и РДКБ были оплачены поиск и активация зарубежных доноров (одному ребенку донора и вовсе удалось найти только в США!), для одной девочки — обследование и активация донора из санкт-петербургского регистра. Также оплачены расходы на транспортировку клеток.

По программе «Диагностика и анализы» оплачены лабораторно-диагностические исследования для 8 пациентов Морозовской больницы, 3 детей из Московского областного онкодиспансера, а также исследования в ОДКБ г. Екатеринбурга для пациентов из Кургана, Нижневартовска, Оренбурга, Ижевска, Тюмени и доставка биообразцов. Для шести пациентов из Центра имени Дмитрия Рогачева оплачен развернутый генетический анализ — секвенирование экзома. Кроме того, для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и ОДКБ г. Екатеринбурга куплены реактивы и лабораторные расходные материалы, в том числе для цитогенетической диагностики опухолей и анализов методом ELISPOT.

Для Центра имени Дмитрия Рогачева приобретены медицинские расходные материалы, в том числе катетеры, биопсийные иглы, микроинструменты, а для НМИЦ нейрохирургии частично оплачены шунтирующие системы.

Что касается медицинского оборудования, для НМИЦ ДГОИ в два этапа оплачено рабочее место врача-офтальмолога с принадлежностями (кронштейн, кресло и др.): ведь ежедневно офтальмологический осмотр требуется более чем 30 пациентам Центра, а имевшееся оборудование используется уже более 10 лет и выработало свой ресурс. А в НМИЦ нейрохирургии тоже куплен прибор для офтальмологов: ручная щелевая лампа для исследований у маломобильных пациентов (в том числе находящихся в реанимации или послеоперационной палате).

По программе «Образование врачей» оплачены расходы на стажировки гематолога и врача-лаборанта из Краснодара в Санкт-Петербурге (проезд, суточные, аренда жилья), участие двух врачей из Красноярска в научных форумах (конгресс радиологов и конференция анестезиологов и реаниматологов), стажировку специалиста клинико-диагностической лаборатории из Красноярска в НМИЦ онкологии имени Блохина, командировку врача-трансфузиолога из Екатеринбурга в НМИЦ ДГОИ для освоения технологии экстракорпорального фотофереза.

Расходы по проекту помощи регионам связаны с проведением конференции «Благотворительность против рака»: аренда, проживание, питание, техническое обеспечение, канцтовары, полиграфическая продукция, услуги по проведению интерактивной лекции и тренинга — словом, все, что нужно было для того, чтобы конференция прошла успешно.

Как всегда, были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, а также оплачена работа по реализации многолетнего научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза.

Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках — это оплата труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник, а также некоторых других расходов, таких как услуги связи.

Адресная помощь

По проекту адресной помощи для десяти детей и молодых взрослых оплачены различные виды платного лечения. Восемь иностранных граждан, в том числе Мадина Амирбек кызы, были прооперированы в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Одному ребенку с опухолью головного мозга оплачена лучевая терапия, так как в клинике на нее временно закончились государственные квоты. Наконец, было дооплачено лечение Дениса Усикова в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, так как диагноз юноши пока не относится к числу тех диагнозов, при которых возможно бесплатное долечивание в детских клиниках после 18 лет.