Отчет фонда, октябрь 2023

Рассказываем о работе за прошедший месяц, о событиях (а их было немало) и о том, кому и как удалось помочь благодаря тому, что вы рядом (как и всегда).
Общая структура октябрьских расходов фонда
Как обычно, сначала рассказываем о тех, кто завершил больничное лечение или его очередной этап. Мы получили сообщения о более чем 50 детях, выписавшихся в течение октября из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. В полной ремиссии после «Блинцито» выписан Саша Валуев. Через полгода с лишним после трансплантации восстановился Леша Зимницкий. Близнецы Карина и Кристина Степановы тоже выписаны после лечения по поводу первичного иммунодефицита в хорошем состоянии. Арина Иванова переведена в реабилитационную клинику, и лечение там, к счастью, ей хорошо помогает. Лизе Живаевой пришлось провести в больнице целый год после трансплантации, но и она сейчас наконец-то смогла поехать домой. Мия Меньшикова завершила очередной этап терапии и дальше будет продолжать лечение по месту жительства. Врачи сочли возможным ненадолго отпустить домой Леру Гаврилову и Артема Демина. На время выписался и Даня Саросек — но ему еще придется лечиться, в планах трансплантация костного мозга.
В наших подопечных отделениях Российской детской клинической больницы завершили плановое лечение 9 детей. Так, все хорошо после курса «Блинцито» у Софии Поликашиной, она выписана на поддержку. Преодолела посттрансплантационные осложнения Милана Расулова. Также 41 ребенок выписан из гематологических отделений РДКБ после успешных проверок; среди этих детей Даша Тарасова, Карина Чернова и Маша Похильченко.
Два ребенка, получавших помощь от фонда, завершили лечение в Морозовской больнице, 5 детей в ремиссии выписаны из детского отделения Московского областного онкодиспансера. И, наконец, 12 детей и молодых взрослых, подопечных фонда, прошли хирургическое или лучевое лечение в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, среди них — Мадина Амирбек кызы.
Переходим к расходам и проектам.
Помощь детям в клиниках
Как всегда, основные расходы по этому проекту связаны с лекарствами: более 200 закупок! Рассказываем о некоторых из них. Дорогостоящий «Блинцито» часть наших подопечных сейчас получает по государственной квоте. Тем не менее нескольким детям нужно было оплачивать препарат и в октябре: это София Поликашина, Салам Сугаипов, Рита Пушкова, Коля Голиков, Арина Демина и еще один ребенок. Ваня Абрамов, Максим Яремако, Ярослав Зенков и Женя Басманов получили «Адцетрис» для продолжения лечения. Два пациента с разными диагнозами начали терапию «Ксалкори». Три ребенка с нейробластомой были обеспечены препаратом «Лорвиква», который сравнительно недавно вошел в арсенал детских онкологов. Дана Анушко по-прежнему лечится «Цирамзой». Двум мальчикам с редкими агрессивными опухолями проводилась непрограммная терапия «Китрудой» (достигнута стабилизация болезни). А другой препарат современной противоопухолевой иммунотерапии, «Опдиво», получали Максим Яремако и Адам Гаджимурадов.
73 937 111 рублей
расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»
Целых 17 детей нуждались в «Энтивио» для подготовки к трансплантации и/или для борьбы с РТПХ. Среди них Юсиф Гулузада, Матвей Жужжин, Дима Буланов, Аслан Панеш, Даня Долгов, Ваня Зинченко, Веня Дьячков, Аида Аллахвердова, Валя Ботоногов, Лера Гаврилова, Ваня Варцев, Степа Астапов, Денис Силиверстиков и другие. А «Джакави» по программе помощи детям в клиниках покупался близнецам Степановым, Леше Зимницкому, Ване Зинченко, Тимуру Измалкову, Лусине Киракосян и еще 13 нашим подопечным (и это не считая детей, получавших тот же препарат в рамках адресной помощи). Сейчас также для борьбы с РТПХ все чаще покупается эффективный препарат «Олумиант»; в октябре он был оплачен для многих из тех, кто получал также «Энтивио», а именно для Василисы Нифонтовой, Глеба Ануфриева, Юсифа Гулузада, Миши Колесникова, Вани Варцева, Саши Орлова, Аслана Панеша, Артема Демина, Дани Долгова, Кирилла Филина, Севы Блинова, Матвея Жужжина, Степы Астапова, Вали Ботоногова, Андрея Федулова, Сафии Арапхановой, Вени Дьячкова, Миланы Кореневой и еще четырех детей. Наконец, иммунопрепарат «Оренсия» куплен Кириллу Брусницыну, Владу Салмину и другим детям.
Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»
Снежанна Заводчикова продолжила терапию «Крезембой». Десять детей, включая Валю Череневу и Кирилла Базуева, получали «Завицефту» для борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к обычным антибиотикам. Алсу Гусейнова и еще два ребенка принимали «Револейд» для коррекции показателей крови. «Элизария» для лечения посттрансплантационных осложнений была закуплена для Ани Шаровой (ей за последние месяцы стало заметно лучше), Максима Алешина и маленькой девочки Дарьяны после трансплантации по поводу тяжелой комбинированной иммунной недостаточности. Ребенку с редким диагнозом «гиперэозинофильный синдром» куплен иммунопрепарат «Фазенра», а ребенку с иммунодефицитом — «Стелара». Наконец, некоторые препараты («Брайдан», «Ванкомицин», «Протромплекс», смеси для внутривенного питания и др.) были закуплены сразу для многих пациентов. А для Коли Голикова был оплачен не зарегистрированный в России «Дефителио».
Еще одна важная статья расходов по проекту помощи детям в клиниках — поиск и активация неродственных доноров костного мозга. Для четырех подопечных фонда из Центра имени Дмитрия Рогачева и РДКБ были оплачены поиск и активация зарубежных доноров (одному ребенку донора и вовсе удалось найти только в США!), для одной девочки — обследование и активация донора из санкт-петербургского регистра. Также оплачены расходы на транспортировку клеток.
По программе «Диагностика и анализы» оплачены лабораторно-диагностические исследования для 8 пациентов Морозовской больницы, 3 детей из Московского областного онкодиспансера, а также исследования в ОДКБ г. Екатеринбурга для пациентов из Кургана, Нижневартовска, Оренбурга, Ижевска, Тюмени и доставка биообразцов. Для шести пациентов из Центра имени Дмитрия Рогачева оплачен развернутый генетический анализ — секвенирование экзома. Кроме того, для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и ОДКБ г. Екатеринбурга куплены реактивы и лабораторные расходные материалы, в том числе для цитогенетической диагностики опухолей и анализов методом ELISPOT.
Для Центра имени Дмитрия Рогачева приобретены медицинские расходные материалы, в том числе катетеры, биопсийные иглы, микроинструменты, а для НМИЦ нейрохирургии частично оплачены шунтирующие системы.
Что касается медицинского оборудования, для НМИЦ ДГОИ в два этапа оплачено рабочее место врача-офтальмолога с принадлежностями (кронштейн, кресло и др.): ведь ежедневно офтальмологический осмотр требуется более чем 30 пациентам Центра, а имевшееся оборудование используется уже более 10 лет и выработало свой ресурс. А в НМИЦ нейрохирургии тоже куплен прибор для офтальмологов: ручная щелевая лампа для исследований у маломобильных пациентов (в том числе находящихся в реанимации или послеоперационной палате).
По программе «Образование врачей» оплачены расходы на стажировки гематолога и врача-лаборанта из Краснодара в Санкт-Петербурге (проезд, суточные, аренда жилья), участие двух врачей из Красноярска в научных форумах (конгресс радиологов и конференция анестезиологов и реаниматологов), стажировку специалиста клинико-диагностической лаборатории из Красноярска в НМИЦ онкологии имени Блохина, командировку врача-трансфузиолога из Екатеринбурга в НМИЦ ДГОИ для освоения технологии экстракорпорального фотофереза.
Расходы по проекту помощи регионам связаны с проведением конференции «Благотворительность против рака»: аренда, проживание, питание, техническое обеспечение, канцтовары, полиграфическая продукция, услуги по проведению интерактивной лекции и тренинга — словом, все, что нужно было для того, чтобы конференция прошла успешно.
Как всегда, были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, а также оплачена работа по реализации многолетнего научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза.
Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках — это оплата труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник, а также некоторых других расходов, таких как услуги связи.
Адресная помощь
По проекту адресной помощи для десяти детей и молодых взрослых оплачены различные виды платного лечения. Восемь иностранных граждан, в том числе Мадина Амирбек кызы, были прооперированы в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Одному ребенку с опухолью головного мозга оплачена лучевая терапия, так как в клинике на нее временно закончились государственные квоты. Наконец, было дооплачено лечение Дениса Усикова в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, так как диагноз юноши пока не относится к числу тех диагнозов, при которых возможно бесплатное долечивание в детских клиниках после 18 лет.
9 848 753 рубля
расходы по проекту «Адресная помощь»
В октябре 2023 года по проекту адресной помощи произведена 31 закупка лекарств. В частности, оплачен «Джакави» для Эмиля Мочалкина, Коли Древинга, Любы Король и еще семи детей, «Джадену» также для Эмиля Мочалкина, «Револейд» для Дани Саросека, «Вориконазол» и «Валацикловир» для Артема Данилина, «Метотрексат» и «Меркаптопурин» для Снежаны Лавренковой. Несколько детей получили препараты таргетной противоопухолевой терапии: «Вотриент», «Мекинист», «Тафинлар», «Нексавар», «Алеценза». Для борьбы с инфекцией на этапе амбулаторного лечения детям покупались «Вориконазол», «Валганцикловир», «Ноксафил», «Иммуноглобулин». Были и другие закупки.
Структура расходов по проекту «Адресная помощь»
Для четырех подопечных фонда в рамках проекта адресной помощи оплачена лабораторная или инструментальная диагностика, также оплачены консультации специалистов. А два подопечных проекта обеспечены расходными материалами или предметами мелкого медицинского оборудования индивидуального пользования.
Для подопечных программы паллиативной помощи «Качество жизни» произведено 14 закупок лекарств и лечебного питания, а также шесть закупок расходных материалов для ухода за больными и мелкого медицинского оборудования. Одному ребенку оплачена транспортировка в клинику на реанимобиле. Одному молодому взрослому пациенту оплачена госпитализация для подбора обезболивающей терапии. Семь семей подопечных проекта получили благотворительную социальную помощь. Пятнадцати семьям, в том числе семьям Ираклия Заркуа и Демида Скрипова, оказана помощь в оплате ритуальных услуг. Также, как всегда, обеспечены психологические консультации паллиативных пациентов.
Административные расходы по проекту адресной помощи — оплата труда координаторов адресной и паллиативной помощи, а также некоторых других расходов, таких как услуги связи.
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
Дочернему фонду «Новая жизнь» в очередной раз переведены средства (10 миллионов рублей) на реализацию социальных и других проектов. А на средства фонда «Подари жизнь» оплачены также питание родителей пациентов в сентябре 2023 года, часть расходов на работу юридической службы и некоторые коммунальные платежи за амбулаторные квартиры.
11 741 844 рубля
на социальные проекты и фонду «Новая жизнь»
Получены от благотворителей и переданы в больницы стиральная машина, стеллаж, три пластиковых контейнера, полка для хранения обуви, игрушки для «Коробки храбрости», антистресс-раскраски и различные наборы для творчества, восемь паллет с различной гигиенической продукцией (мыла, шампуни, бальзамы, спреи и др.), 60 кг стирального порошка, 336 упаковок влажных салфеток, два небулайзера, 13 пульсоксиметров; на склад также передано 6 термопотов. Двум детям из семей в сложной социальной ситуации предоставлены няни, работу которых оплачивает фонд «Подари жизнь».
Одному ребенку организована стоматологическая помощь, еще одна семья проконсультирована по поводу вариантов ее получения. Маленькому ребенку в тяжелом состоянии и с серьезными кожными проблемами куплены очищающие салфетки и пенки, а также одежда и питательная смесь. Для другого ребенка в сложной материальной ситуации приобретены продукты питания и обувь. Наконец, юноше, у которого проблемы с ходьбой после трансплантации, передан костыль.
Психологическая служба фонда подготовила и провела тренинг по коммуникации в паллиативе в ходе конференции НКО. Вышел «Больничный дневник» для пациентов больниц и подготовлена публикация о нем для сайта фонда. Проведены две индивидуальные консультации с кандидатами в волонтеры фонда. Осуществлялось психологическое сопровождение двух семей по окончании лечения (НМИЦ ДГОИ, Морозовская больница) и одной семьи в ходе лечения (МООД в Балашихе), всего проведено 6 консультаций. Расходы на работу психологической службы находятся в ведении фонда «Новая жизнь».
Донорство
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
В НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 было 1562 безвозмездных донора цельной крови, 665 доноров тромбоцитов и 145 доноров плазмы крови. Также велся поиск доноров гранулоцитов для Коли Титова (НМИЦ ДГОИ) и девочки с апластической анемией из РДКБ.
415 132 рубля
расходы по донорскому проекту
Поступило 10 просьб о поиске доноров для пациентов четырех клиник: кроме уже упомянутой РДКБ, это НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, ГКБ имени С.П. Боткина и ГКБ № 12 г. Москвы. Кровь и ее компоненты для этих пациентов сдали 87 человек.
Очень хорошие результаты выездных донорских акций в октябре: 21 акция, 1127 донаций! Донорские акции были проведены в следующих учреждениях, организациях и компаниях: ОМК, «Сберстрахование», «Яндекс» (четыре акции в разных подразделениях, всего 255 доноров), «Норникель», «Техноавиа», «Самсунг», «Софтлайн», «Финам», KFC, Дирекция железнодорожных вокзалов РЖД, «Сберсервис», «Русгидро», РАСУ, банк «Абсолют», Университет имени Губкина (две акции, в общей сложности 219 доноров), агентство недвижимости на Неглинной, ФССП.
Волонтерство
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
Программа «Возвращение детства». Посещения в Центре имени Дмитрия Рогачева были ограничены из-за карантина по кори. Но волонтеры продолжали посещать НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, МООД и Морозовскую больницу.
748 787 рублей
расходы по волонтерскому проекту
Программа «Окно в мир». В проекте «На связи!» волонтеры провели 43 групповых занятия для 282 участников и 5 занятий по йоге для родителей. Также в октябре было 20 индивидуальных встреч с волонтерами и «Неделя Гарри Поттера», когда все занятия были стилизованы под тематику или персонажей книги. Волонтеры проекта «Кругосветка» приглашали детей и родителей в путешествия по Швеции, Италии, Японии и странам Африки. Три волонтера посещали детей на амбулаторных квартирах. В рамках проекта «Первый шаг» 20 подопечных продолжали обучение в школе MosModels. Проект «Покажи Москву» провел четыре экскурсии по столице для детей и сопровождающих.
Программа Pro bono. Волонтеры административного проекта продолжали поддерживать работу больничных координаторов и регионального проекта фонда. Оператор видеогруппы подготовил индивидуальные ролики для детей, которые проходили мастер-класс с педагогами в ММОМА. Дизайнеры подготовили к выпуску очередной номер журнала «Звездочка». Волонтеры проекта внебольничной помощи выполнили 19 различных запросов. Волонтеры проекта «Помоги с авто» выполнили 33 поездки. Юристы продолжали консультировать подопечных по телефону и электронной почте.
Программы лояльности. Арт-волонтеры приходили с художественным мастер-классом к подопечным РДКБ. Волонтеры проекта «Дети помогают детям» провели три урока доброты для учеников московских школ, материалы по их проведению также направлены коллегам из региональных благотворительных фондов. Также волонтеры представляли фонд на Sokol Fashion Week.
Координатором программы «Начало» обработано 98 заявок на волонтерство. Проведена ознакомительная и собеседования в больничные группы.
Также волонтеры принимали активное участие в организации и проведении четырех субботников в Измалкове.
Сентябрьские расходы по волонтерскому проекту — оплата работы координаторов волонтеров, покупка товаров для занятий с детьми, а также оплата прав на пользование необходимыми компьютерными программами.
Немедицинская реабилитация
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
В проекте тьюторского сопровождения «Компас» прошло четыре тьюториала с подопечными (два тьюторанта взяли паузу на октябрь), велся набор новых участников проекта, проведено две интервизии и пять супервизий. К реабилитационной программе «Мы в игре» присоединились участники второго потока, сейчас в программе участвуют 15 семей (50 человек).
На конференции «Благотворительность против рака» опыт реабилитационных программ был представлен в рамках секции «Блиц-нетворкинг» и секции, посвященной выстраиванию работы с подопечными.
Проведено четыре занятия для обучения новых волонтеров и их подготовки к программе «Семейные выходные». А сама трехдневная программа состоялась в конце октября, в ней приняли участие 26 человек (восемь семей).
Благотворительная школа продолжала свою работу: 21 учитель провел 115 индивидуальных уроков с 16 учениками по семи разным предметам. К проекту присоединились 3 новых ученика.
Всего в течение октября сотрудники реабилитационного проекта работали с 93 подопечными.
15 597 756 рублей
расходы на строительство пансионата
Строительство пансионата «Измалково»
Продолжались работы на стройплощадке «Измалково». И, что очень приятно, уже ведутся работы не только по строительству, но и по благоустройству территории: закуплены растения для посадок, и друзья фонда пришли на субботники, чтобы вместе сделать территорию красивой и зеленой.
Также в октябре было перечислено 400 тысяч рублей на функционирование Фонда целевого капитала.
Расходы на содержание фонда в октябре — 14 377 352 руб, или 11,41% от всех расходов за месяц. Подробный отчет о расходах с начала 2023 года в формате Excel можно скачать по ссылке.
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Новости
Отчет фонда, октябрь 2023
В октябре суммарные расходы фонда «Подари жизнь» составили 127 066 735 рублей, без учета расходов на содержание фонда — 112 689 383 рубля.
Отчет фонда, сентябрь 2023
Мы продолжаем подробно рассказывать о работе фонда: что удалось сделать в сентябре благодаря вашей помощи. Расходы в этом месяце составили 171 770 548 рублей, за вычетом расходов на содержание фонда — 164 075 965 рублей.
Отчет фонда, август 2023
В августе 2023 года расходы фонда составили 100 089 297 рублей, без учета трат на содержание фонда — 92 788 470 рублей.