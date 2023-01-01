Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале в 2018 году (часть 1)
222 108 102 руб.
собрано в первом полугодии на помощь детям, благодаря телезрителям Пятого канала
I. Дети — герои телесюжетов
Вот список детей, которые уже фигурировали в телесюжетах 2018 года: Диана Аскреткова, Арам Бегларян, Маша Еременко, Маша Жегалина, Софья Жерновкова, Ксюша Заиграева, Максим Зенченко, Марк Крамм, Настя Кузнецова, Даниил Машинов, Миша Сальников, Влад Сергеев, Артем Шафиков. Новости о том, как идет лечение детей, мы публикуем каждый месяц на их страницах по мере поступления.
Расходы на лечение этих 13 детей составили 16 726 607 руб.
Для пяти детей оплачены поиск и активация неродственных доноров костного мозга, для двоих — незарегистрированные препараты «Дефителио» и «Алеценса» (новейшее противоопухолевое лекарство), для одного — препарат радиоактивного йода для терапии нейробластомы. Еще трем детям необходимы были лекарства, которые доступны в России, но стоят очень дорого: это «Адцетрис», уже хорошо знакомый тем, кто следит за судьбой наших подопечных, и новейший препарат «Блинцито», который дает новую надежду в самых сложных случаях лейкозов. Наконец, двум мальчикам оплачены онкологические эндопротезы.
II. Адресная помощь другим детям и молодым взрослым
Лекарства
Наибольшие расходы традиционно связаны с покупкой современных противоопухолевых лекарств, особенно разработанных в самые последние годы. Вот список некоторых препаратов, которые на собранные средства были приобретены для наших подопечных: «Опдиво» (16 закупок); «Вотриент» (10); «Тепадина» (8); «Треосульфан» (7); «Велкейд» (6); «Эвольтра», «Афинитор», «Нексавар» (5); «Мекинист» (4); «Адцетрис», «Джакави», «Рибомустин», «Онкаспар», «Тафинлар» (3), «Котеллик», «Китруда», «Блинцито», «Дакоген», «Зелбораф», «Сутент» (2); «Ервой», «Капрелса». Особо хотелось бы отметить две закупки препарата «Дарзалекс», который стал доступен в России буквально считанные месяцы назад.
За прошедший период 2018 года подопечным фонда «Подари жизнь», кроме героев телесюжетов, была оказана адресная помощь в размере 129 567 970 руб.
Очень важны и препараты иммунотерапии. Один пациент нуждался в дорогостоящем «Солирисе»; для других были куплены «Оренсия», «Актемра» (эти два лекарства часто включаются в протоколы подготовки к трансплантации костного мозга), «Синагис», «Атгам», «Эрбитукс» и другие, всего 23 закупки.
Также больные нуждались в лекарствах для сопроводительной терапии. Это противогрибковые препараты «Вифенд», «Ноксафил», «Кансидас», «Амфолип», «Микамин» и другие (24 закупки), антибиотики «Колистин», «Зивокс» и пр. (12), противовирусные лекарства «Вальцит», «Даклинза», «Совальди» и др. (11), иммуноглобулины (18 закупок). Для восстановления показателей лейкоцитов и сбора стволовых клеток применялись «Лейкостим», «Теваграстим», «Неуластим» и очень дорогостоящий «Мозобаил» (16 закупок).
Кроме перечисленных, покупались также и другие лекарства, лечебное питание, расходные материалы и материалы для операций.
Для шести детей были приобретены зарубежные препараты «Фоскавир», «Дефителио» и «Венклексто». Следует отметить, что последний из них уже зарегистрирован, но фактически не был доступен в России, поэтому все равно возникла необходимость покупать его за рубежом.
Трансплантация костного мозга
Для семи детей (помимо упомянутых в телесюжетах) оплачены поиск и активация неродственных доноров костного мозга.
Наборы расходных материалов и реагентов для очистки трансплантата закуплены для двух детей.
Паллиативная помощь
Продолжалась поддержка подопечных паллиативного проекта. Для 29 детей и молодых взрослых куплены медицинские расходные материалы, для 17 — предметы медицинского оборудования индивидуального пользования. Многим из них куплены также лекарства, позволяющие сдерживать развитие болезни или справляться с тяжелыми симптомами. Медицинская транспортировка оплачена для 21 подопечного проекта, платное лечение в паллиативном отделении Морозовской больницы — для 12 человек. Одному юноше оплачено пребывание в Центре лечения боли и реабилитации.
Социальную помощь за первую половину 2018 года получили 45 семей.
Платное лечение и диагностика для граждан РФ
Оплачены очередные этапы лечения 9 молодых взрослых пациентов в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Кроме того, одной 18-летней девушке оплачено лечение в Морозовской больнице в такой же ситуации: она отметила совершеннолетие в разгар лечения, и ей нужно было обеспечить возможность завершить терапию в той же больнице, где ее и раньше наблюдали врачи.
Кроме того, для шести детей были оплачены диагностические исследования, которые невозможно было сделать по месту их основного лечения. Это позитронно-эмиссионная томография, MIBG-сцинтиграфия и сложные лабораторные анализы.
Иностранцы
Двум детям, девочке из Узбекистана и мальчику из Таджикистана, оплачено лечение в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Еще два ребенка, из Украины и из Киргизии, были прооперированы в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Один украинский мальчик лечился за плату в Областной детской клинической больнице г. Екатеринбурга: ему была необходима неродственная трансплантация костного мозга. Также двум детям из Украины оплачено паллиативное лечение.
III. Лекарства в больницы
Для Центра детской гематологии покупались лекарства, которые регулярно бывают нужны большому количеству пациентов, но не всегда обеспечиваются в достаточных для клиники количествах. Это химиопрепараты «Космеген», «Холоксан», «Дакарбазин», «Карбоплатин», «Аспарагиназа», «Заведос», «Темодал»; лекарства «Метрогил», «Дифлюкан», «Тазоцин», «Таваник» для борьбы с инфекционными осложнениями; «ТауроЛок» для закрытия катетеров; «Лейкостим» для восстановления показателей крови после курсов химиотерапии; вакцина «Пентаксим» и другие препараты.
В рамках этой программы за первую половину 2018 года израсходовано 5 410 326 руб. из пожертванных телезрителями средств.
Для наших подопечных отделений Российской детской клинической больницы приобретены «Антитромбин III» для профилактики тромбозов и физиологический раствор.
IV. Оборудование, расходные материалы и реагенты для клиник
В Центр детской гематологии куплены следующие предметы медицинского оборудования: мини-центрифуга, электрический термостат, лабораторный холодильник, магнетрон для аппарата томотерапии, анестезиологические и ларингеальные маски, эхосинускоп (устройство для диагностики воспаления пазух носа).
Кроме того, приобретены разнообразные медицинские расходные материалы: шприцы, иглы, трубки, электроды, дренажные системы, приспособления для окклюзии (закупорки) сосудов, катетеры и принадлежности для ремонта катетеров, вкладыши для эндоскопических исследований, трубки для введения питательных смесей, «титановый шелк» (тонкая титановая сетка для имплантатов), кинезиотейпы (эластичные ленты) для использования при реабилитации, комплекс для аутотрансфузий крови. Расходные материалы приобретались и для лабораторий: пробирки, крышки, флаконы, наконечники для дозаторов, капилляры, планшеты, кабели, прозрачная пленка.
И, как всегда, покупались лабораторные реагенты для самых различных целей: типирования, определения химеризма, обработки трансплантата, цитогенетических и молекулярно-генетических исследований, обнаружения определенных мутаций, выделения ДНК и РНК, для гистологических и иммуногистохимических исследований, для определения характеристик клеток крови (в том числе группы крови и резус-принадлежности), для обнаружения воспалительных процессов. Часть реагентов используется для референс-диагностики лейкозов, других опухолевых заболеваний, иммунодефицитов.
Расходы по программе — 46 452 403 руб.
Кроме того, были оплачены некоторые расходы, связанные с проектом «ТКМ в регионах». Для Областной детской клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга, где уже сейчас сформирован межрегиональный трансплантационный и диагностический центр, приобретены сканирующий микроскоп и реактивы для молекулярной диагностики опухолей. А для Красноярского краевого центра охраны материнства и детства, где создание трансплантационного отделения только планируется, оплачены первые этапы изготовления медико-технического задания и проектной документации.
V. Прочие расходы
Расходы на питание родителей пациентов НМИЦ ДГОИ и на дополнительные продукты питания для нужд клиники составили 11 623 512 руб 09 коп.
. Суммарная комиссия операторов платежных систем — 12 327 281 руб 98 коп. Это минимальная комиссия, на которую нам удалось договориться с операторами, чтобы у жертвователей была возможность переводить средства по короткому номеру 6162.
Спасибо вам за помощь! До новых встреч!