Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале в 2018 году (часть 1)

За первое полугодие 2018 года героям телесюжетов стали 13 детей.

Для пяти детей оплачены поиск и активация неродственных доноров костного мозга, для двоих — незарегистрированные препараты «Дефителио» и «Алеценса» (новейшее противоопухолевое лекарство), для одного — препарат радиоактивного йода для терапии нейробластомы . Еще трем детям необходимы были лекарства, которые доступны в России, но стоят очень дорого: это «Адцетрис», уже хорошо знакомый тем, кто следит за судьбой наших подопечных, и новейший препарат «Блинцито», который дает новую надежду в самых сложных случаях лейкозов. Наконец, двум мальчикам оплачены онкологические эндопротезы .

Наибольшие расходы традиционно связаны с покупкой современных противоопухолевых лекарств, особенно разработанных в самые последние годы. Вот список некоторых препаратов, которые на собранные средства были приобретены для наших подопечных: «Опдиво» (16 закупок); «Вотриент» (10); «Тепадина» (8); «Треосульфан» (7); «Велкейд» (6); «Эвольтра», «Афинитор», «Нексавар» (5); «Мекинист» (4); «Адцетрис», «Джакави», «Рибомустин», «Онкаспар», «Тафинлар» (3), «Котеллик», «Китруда», «Блинцито», «Дакоген», «Зелбораф», «Сутент» (2); «Ервой», «Капрелса». Особо хотелось бы отметить две закупки препарата «Дарзалекс», который стал доступен в России буквально считанные месяцы назад.

За прошедший период 2018 года подопечным фонда «Подари жизнь», кроме героев телесюжетов, была оказана адресная помощь в размере 129 567 970 руб.

Очень важны и препараты иммунотерапии. Один пациент нуждался в дорогостоящем «Солирисе»; для других были куплены «Оренсия», «Актемра» (эти два лекарства часто включаются в протоколы подготовки к трансплантации костного мозга), «Синагис», «Атгам», «Эрбитукс» и другие, всего 23 закупки.

Также больные нуждались в лекарствах для сопроводительной терапии. Это противогрибковые препараты «Вифенд», «Ноксафил», «Кансидас», «Амфолип», «Микамин» и другие (24 закупки), антибиотики «Колистин», «Зивокс» и пр. (12), противовирусные лекарства «Вальцит», «Даклинза», «Совальди» и др. (11), иммуноглобулины (18 закупок). Для восстановления показателей лейкоцитов и сбора стволовых клеток применялись «Лейкостим», «Теваграстим», «Неуластим» и очень дорогостоящий «Мозобаил» (16 закупок).

Кроме перечисленных, покупались также и другие лекарства, лечебное питание, расходные материалы и материалы для операций.

Для шести детей были приобретены зарубежные препараты «Фоскавир», «Дефителио» и «Венклексто». Следует отметить, что последний из них уже зарегистрирован, но фактически не был доступен в России, поэтому все равно возникла необходимость покупать его за рубежом.

Трансплантация костного мозга

Для семи детей (помимо упомянутых в телесюжетах) оплачены поиск и активация неродственных доноров костного мозга.

Наборы расходных материалов и реагентов для очистки трансплантата закуплены для двух детей.

Паллиативная помощь

Продолжалась поддержка подопечных паллиативного проекта. Для 29 детей и молодых взрослых куплены медицинские расходные материалы, для 17 — предметы медицинского оборудования индивидуального пользования. Многим из них куплены также лекарства, позволяющие сдерживать развитие болезни или справляться с тяжелыми симптомами. Медицинская транспортировка оплачена для 21 подопечного проекта, платное лечение в паллиативном отделении Морозовской больницы — для 12 человек. Одному юноше оплачено пребывание в Центре лечения боли и реабилитации.