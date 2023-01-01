Итоги акции «День добрых дел» на Пятом канале за 2017 год

24 подопечных нашего фонда стали героями проекта «День добрых дел».

Каждый телесюжет вызывал очень большой отклик, и фактическая сумма пожертвований в несколько раз превышала ту, которая требовалась конкретному ребенку. И поэтому удалось помочь не только героям телесюжетов, но и другим детям и молодым взрослым. Ведь у нашего фонда тысячи подопечных, и невозможно рассказать обо всех ни по телевизору, ни в газетах, ни на сайте. Но практически все они нуждаются в финансовой поддержке — покупке лекарств, оплате лечения и диагностики. И вы дарите им эту поддержку.

473 994 858 руб было собрано телезрителями Пятого канала в 2017 году

В 2017 году сюжеты «Дня добрых дел» были сняты о 24 подопечных фонда «Подари жизнь». В сумме на лечение этих детей было израсходовано 41 899 614 руб.

Для детей — героев телесюжетов — были также оплачены дополнительные расходы на лекарства; так, Полине Зябриной, помимо поиска и активации донора, было куплено незарегистрированное лекарство «Фоскавир» и некоторые другие препараты, а Руслану Тихомирову — дорогостоящие зарубежные препараты «Дефителио» и «Венкликсто».

II. Адресная помощь другим детям и молодым взрослым Лекарственные препараты Наиболее существенная часть расходов — это, как всегда, закупка лекарств. Перечислим лишь наиболее дорогостоящие и значимые из них. В 2017 году в России были уже доступны препараты, которые ранее покупались лишь за рубежом: «Адцетрис» для больных лимфомами (этим лекарством за счет ваших пожертвований удалось обеспечить 18 человек), а также новейшие лекарства противоопухолевой иммунотерапии «Опдиво» и «Китруда» (8 пациентов). К недавно зарегистрированным дорогостоящим препаратам относятся также «Эвольтра» (11 пациентов), «Совальди» и «Даклинза» (3 пациента), «Йонделис», «Имбрувика», «Мозобаил» (по одному пациенту). Очень многим подопечным фонда куплены лекарства противоопухолевой терапии — как давно известные, так и современные таргетные. Вот несколько примеров таких таргетных лекарств: «Афинитор» и «Нексавар» (19 пациентов), «Вайдаза» (16), «Вотриент» (8), «Велкейд» и «Бартизар» (7), «Тафинлар» и «Мекинист» (5), «Спрайсел» (5), «Джакави» (4), «Зелбораф», «Котеллик», «Ксалкори», «Сутент». Для детей, нуждающихся в трансплантации костного мозга, закупались «Треосульфан» и «Тепадина», а для нескольких десятков пациентов, выписанных на поддерживающую терапию, — «Темодал» и «Авастин».

По программе адресной помощи в 2017 году на деньги, пожертвованные телезрителями, было произведено более 450 закупок на общую сумму 249 994 824 руб 46 коп.

Для 25 детей и взрослых с иммунными патологиями, а также для предупреждения осложнений трансплантации приобретались иммунопрепараты: «Атгам», «Синагис», «Актемра», «Ацеллбия», «Оренсия», «Эрбитукс», «Эксджива». Отдельно следует упомянуть закупку «Солириса» — этот чрезвычайно дорогостоящий препарат требуется при очень редком заболевании, но все же ежегодно случается так, что кто-то из пациентов наших подопечных клиник в нем нуждается. Не менее важна и сопроводительная терапия. С целью лечения и профилактики инфекционных осложнений были приобретены противогрибковые лекарства «Вифенд», «Кансидас», «Микамин», «Ноксафил», «Амфолип», «Эраксис» (для 52 человек); антибиотики «Меронем», «Ванкомицин», «Тигацил», «Колистин», «Тациллин», «Зивокс», «Тиенам» и другие (29 человек); противовирусные препараты (17 человек) и иммуноглобулины (30 человек). Для восстановления показателей крови регулярно необходимы Лейкостим», «Неуластим», «Граноцит», «Зарсио», «Револейд», «Энплейт» и другие (25 человек). Улучшить самочувствие больных во время тяжелой химиотерапии помогают противорвотные лекарства (19 человек). Необходимы и многие другие препараты, которые также закупались на пожертвованные вами средства. Для 25 пациентов оплачены и ввезены не зарегистрированные в России препараты. Это «Дефителио», «Фоскавир», «Сидофовир» и «Пробенецид» для борьбы с опасными осложнениями после трансплантации костного мозга, противоопухолевые препараты «Бузильвекс», «Иклусиг», «Эрвиназа» и «Нипент», иммунопрепарат «Кинерет». Также еще для двух детей закуплен зарубежный препарат радиоактивного йода для терапии нейробластомы — несколько лет назад этот метод лечения стал доступен в России, а вот нужный изотоп на территории РФ не производится, его надо ввозить из-за рубежа. Для нескольких пациентов (не считая подопечных паллиативного проекта, о которых ниже) куплены медицинские расходные материалы, в том числе дорогостоящие системы для фотофереза; для одного ребенка — эндопротез.

Для 11 детей (помимо героев телесюжетов) были оплачены поиск и активация неродственных доноров костного мозга в зарубежных регистрах, а в ряде случаев и доставка трансплантата.

Трансплантация костного мозга Интересно, что для одной девочки удалось найти донора в российском регистре; в этом случае поиск бесплатен, а активация обходится гораздо дешевле, чем при использовании зарубежных регистров, но пока в России подходящих неродственных доноров удается найти лишь в немногих случаях: размер регистра слишком невелик. Для этой девочки активация донора (то есть расходы, связанные со взятием клеток) была также оплачена за счет ваших пожертвований. Для двух детей оплачены наборы для очистки трансплантата. Их использование необходимо при трансплантациях от частично совместимых доноров (чаще всего это родители). Также фонд оплатил госпитализацию и обследование одного родственного донора в РДКБ: обычно это обеспечивается за государственный счет, но госзадание рассчитано на меньшее число трансплантаций, чем производится реально. Наконец, для одного пациента оплачено типирование — дорогостоящий генетический анализ, необходимый для подбора донора.





Паллиативный проект Большое внимание было уделено финансированию паллиативного проекта. Ведь если пациента нельзя излечить, это ни в коем случае не значит, что ему нельзя помочь и он должен быть оставлен один на один с болезнью. Более того, некоторые наши подопечные живут после выписки на паллиатив многие месяцы, иногда даже годы, и наша задача — сделать это время максимально полноценным для них и для их близких. Можно и нужно облегчить тяжелые симптомы, обеспечить адекватный уход, а в ряде случаев и добиться не только повышения качества жизни, но и ее значимого продления. Более чем 100 детей и молодых взрослых, получающих паллиативную помощь, были обеспечены предметами медицинского оборудования (это кровати, кресла-коляски и кислородные концентраторы, иногда и аппараты для ИВЛ, но порой речь идет и о совсем небольших приборах) и расходными материалами для ухода, от катетеров до бинтов. Для многих из них были также куплены медикаменты, а для 36 человек — лечебное питание. Медицинская транспортировка была обеспечена для 58 больных. Также 58 семей получили финансовую помощь на неотложные бытовые нужды — так называемую социальную помощь. Наконец, 6 пациентам было оплачено лечение в паллиативном отделении Морозовской больницы.

Более чем 100 детей и молодых взрослых, получающих паллиативную помощь, были обеспечены предметами медицинского оборудования.

Общие расходы на лекарства для больниц — 22 194 592 руб.

В онкологические и онкогематологические отделения Центра куплены химиопрепараты «Космеген», «Флударабин», «Эндоксан», «Метотрексат», «Цитозар», «Доксорубицин», «Аспарагиназа», «Кладрибин», «Меркаптопурин», «Роаккутан», «Темодал» и лекарства сопроводительной терапии. Так, для борьбы с инфекциями приобретены «Амоксиклав», «Таваник», «Клиндамицин», «Сумамед», «Бисептол», «Цимевен», «Вальцит». Постоянно необходимы также противорвотные лекарства («Авомит», «Зофран»), противоязвенные («Нексиум»), антидоты («Уромитексан», «Лейковорин», «Брайдан»), раствор для закрытия катетеров «ТауроЛок» и некоторые другие. Кроме того, для нужд Центра покупались продукты лечебного и диетического питания. Также были куплены некоторые лекарства для Московской городской онкологической больницы № 62: это антибиотики «Амоксиклав», «Меропенем», «Тиенам», «Цефтриаксон», «Лефлобакт», противогрибковый «Флюконазол» и физиологический раствор.

IV. Оборудование, расходные материалы и реагенты для клиник Для Центра детской гематологии куплен целый ряд приборов. Это комплекс реабилитационного оборудования, проточный цитометр (аппарат, необходимый для анализа сложных смесей клеток), эндоскопический инсуффлятор (прибор для подачи газа в брюшную полость во время диагностических исследований), микротом-криостат (для изготовления замороженных срезов тканей с целью их исследования), запчасти к мониторам пациента и анализатору, маски для анестезии и искусственной вентиляции легких, инфузионный насос, сенсорный экран и высоковольтный трансформатор. Также оплачены услуги по ремонту оборудования — секвенатора Illumina MiSeq и радиохимического шкафа. Дело в том, что ремонт оборудования за государственный счет — дело очень небыстрое, а клиника, как правило, ждать не может. Приобретено большое количество медицинских расходных материалов: биопсийные и спинномозговые иглы, бинты, халаты, шприцы, катетеры и наборы для их установки, наборы для ларингоскопов, вентрикулярные резервуары, материалы для окклюзии (закупорки) сосудов, диализные растворы, шовный материал, другие расходные материалы и материалы для операций. Отдельно следует упомянуть закупки, связанные с переливаниями крови: одноразовые системы для переливания, расходные материалы для сепаратора клеток крови, наборы для аутотрансфузии (то есть для сбора и переливания собственной крови хирургическим пациентам). А для лабораторий приобретены пробирки, планшеты, штативы, флаконы, пипетки, наконечники, лента для этикеток, прозрачная пленка, лабораторные перчатки. Очень значительные расходы были связаны с покупкой реактивов: ведь в Центре детской гематологии постоянно проводятся лабораторные исследования не только для сотен стационарных и амбулаторных пациентов клиники, но и для больных из других клиник, чьи биоматериалы присылаются в НМИЦ ДГОИ для проведения точной диагностики. Кроме того, ведутся научно-исследовательские работы, для которых тоже часто нужны реактивы, не обеспечиваемые государством. Куплены реагенты для очистки трансплантата и контроля его состава, для выделения ДНК и РНК, для секвенирования (определения последовательностей) ДНК, для цитогенетических (FISH) и молекулярно-генетических (ПЦР, MLPA) исследований, для оценки химеризма и восстановления иммунитета после трансплантации, для проточной цитометрии, для гистологических исследований, для диагностики инфекций, для определения группы крови и резус-фактора. Особо надо отметить обеспечение реактивов для программ референс-диагностики различных заболеваний, таких как острый лимфобластный лейкоз, острый миелоидный лейкоз, нейробластома и другие опухоли, врожденные заболевания крови. Теперь о помощи другим клиникам. В Боткинскую больницу куплены иглы для биопсии костного мозга, в Московскую городскую онкологическую больницу № 62 — реагенты для проведения цитогенетических исследований методом FISH. Для клиники Санкт-Петербургского ГМУ им. И.П. Павлова оплачены монтаж и наладка системы бесшовной Wi-Fi, а также закуплены реактивы для биохимического анализатора.

Расходы на медицинское оборудование, расходные материалы для клиник и реагенты — 113 046 052 руб.

V. Прочие расходы За продукты питания для пациентов НМИЦ ДГОИ и их родителей (к сожалению, родители пациентов в пансионате не обеспечиваются бесплатным питанием, и здесь необходима постоянная благотворительная поддержка), мебель, оборудование для кухни и посуду уплачено 20 670 838 руб 91 коп. Комиссия операторов платежных систем осталась равной 5%, как в предыдущие годы. Общая сумма выплаченной комиссии составила 26 188 934 руб 65 коп. Огромное спасибо всем, кто помогает! Оставайтесь с нами в следующем году!