Отчет фонда, январь 2025

Перед вами подробный отчет фонда за первый месяц 2025 года. Все, что удалось сделать благодаря тому, что вы рядом. Каждую мелочь, как всегда, можно увидеть в excel-таблице. А ниже собрали все самое основное по проектам.

Да, вот такую системную работу удается строить и проводить благодаря участию каждого из вас. Дети получают все необходимое для борьбы с болезнью, в клиники поставляется оборудование, реактивы и расходные материалы. В общем, смотрите сами!

Важные цифры января 130 464 777 рублей составили общие расходы.

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписались 153 ребенка, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

34 175 315 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.

1 565 106 рублей потрачено на оплату различных видов платного лечения.

1422 безвозмездных донора цельной крови, 650 — тромбоцитов, 87 доноров плазмы крови пришли в отделения переливания подопечных клиник.

28 «Коробок храбрости» пополнились игрушками. А теперь подробно о проектах.

Адресная помощь Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В январе общие траты на проект составили 12 264 677 рублей. Платное лечение. Общая сумма — 1 565 106 рублей. Одному ребенку из Узбекистана было оплачено нейрохирургическое лечение в Центре нейрохирургии имени Бурденко, двум детям — лучевая терапия (одному ребенку, которому не хватило квот, и одному ребенку, являющемуся иностранным гражданином), для троих детей оплатили госпитализацию родственных доноров (к концу года закончились квоты на подобные госпитализации в Центре имени Димы Рогачева). Лекарства. Общая сумма — 6 391 155 рублей. Произведено 57 закупок на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 49 пациентов. Среди них Витя Тарнуев (мальчик приезжал на проверку, по основному заболеванию все хорошо, продолжает получать противогрибковую терапию), Сережа Чухвачев, Лера Гаврилова и Саша Валуев. Качество жизни. Общая сумма — 3 111 512 рублей. В рамках программы паллиативной помощи для подопечных проекта произведено 11 закупок лекарств и лечебного питания, а также для одного пациента была куплена специальная механическая кровать. Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных программы и их близких. Для одного подопечного программы в январе была обеспечена медицинская транспортировка. Четыре семьи получили благотворительную социальную помощь. Оказана помощь в оплате ритуальных услуг для одной семьи. Анализы и исследования. Общая сумма — 248 370 рублей. Лабораторная диагностика в рамках проекта адресной помощи проведена для 17 детей и молодых взрослых из разных больниц. Также в рамках подпроекта «Расходные материалы» по адресной помощи двум детям были закуплены трахеостомические трубки и одному ребенку был закуплен хирургический отсасыватель. На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 915 434 рубля (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в январе была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «МИР» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк.