Отчет фонда, январь 2025

Перед вами подробный отчет фонда за первый месяц 2025 года. Все, что удалось сделать благодаря тому, что вы рядом. Каждую мелочь, как всегда, можно увидеть в excel-таблице. А ниже собрали все самое основное по проектам.
Да, вот такую системную работу удается строить и проводить благодаря участию каждого из вас. Дети получают все необходимое для борьбы с болезнью, в клиники поставляется оборудование, реактивы и расходные материалы. В общем, смотрите сами!
Важные цифры января
130 464 777 рублей составили общие расходы.
Из подопечных клиник после лечения и проверок выписались 153 ребенка, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
34 175 315 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.
1 565 106 рублей потрачено на оплату различных видов платного лечения.
1422 безвозмездных донора цельной крови, 650 — тромбоцитов, 87 доноров плазмы крови пришли в отделения переливания подопечных клиник.
28 «Коробок храбрости» пополнились игрушками.
А теперь подробно о проектах.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В январе общие траты на проект составили 71 922 930 рублей.
Лекарства. Общая сумма — 34 175 315 рублей.
В январе препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 6 678 605 рублей семерым подопечным фонда. Среди них Арсен Пушов, Анвар Куруглиев, Эвелина Веретенникова и Никита Швидкий. Препарат получили пациенты Центра имени Димы Рогачева, Морозовской ДГКБ, ДККБ в Хабаровске и ДРКБ в Казани.
Другой дорогостоящий противоопухолевый иммунопрепарат, «Биспонса», покупался для Дани Коновалова из Центра Рогачева. Терапия «Биспонса» дала хороший результат, и сейчас мальчик готовится к трансплантации костного мозга. На закупку препарата было потрачено 2 224 135 рублей. Также для Глеба Ануфриева и еще одного ребенка был закуплен иммунопрепарат «Элизария» на сумму 819 255 рублей.
«Адцетрис» оплачен для шести пациентов Центра Рогачева на сумму 3 240 000 рублей. Среди них Алена Череда, Аня Горобец и Марианна Булыгина (врачи приняли решение продлить девушке терапию препаратом «Адцетрис»).
Семь детей были обеспечены противогрибковой «Крезембой» на сумму 2 069 387 рублей. В том числе Даня Проскурин (ему пока необходимо продолжать терапию), Артем Казмиров (в конце января мальчика отпустили на некоторое время домой), Хатича Худжаерзода. Также два ребенка получили другой противогрибковый препарат, «Эраксис», на сумму 487 461 рубль.
Дамиру Стрелкову и еще шестерым детям в январе был оплачен антибиотик «Завицефта» на сумму 1 402 975 рублей.
Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» получили на стационарном этапе лечения Кира Бычкова, Сережа Милов, Микаэль Битбунов, Рома Высочин (в декабре у мальчика состоялась трансплантация), Богдан Козлов, Саша Бобков, Даня Быхун и еще 13 детей из Центра имени Дмитрия Рогачева. На покупку препарата потрачено 4 040 035 рублей. А «Энтивио» был оплачен на сумму 2 144 000 рублей для восьми пациентов той же клиники, в том числе для Льва Пономарченкова (мальчик пока все так же продолжает борьбу с кишечной формой РТПХ), Богдана Козлова, Ромы Осокина и Арины Адаменко (девочка в ремиссии, но осложнения после ТКМ пока остаются) и Максима Шашева.
В январе для Марианны Булыгиной и еще пятерых детей были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 2 480 710 рублей. Также для Киры Загорулько и Жени Петрова был закуплен иммуносупрессивный препарат «Атгам» на сумму 1 529 550 рублей. Были и другие закупки лекарств для клиник.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 2 054 385 рублей.
В рамках реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза в январе были оплачены специализированные анализы в ОДКБ в Екатеринбурге для пациентов из пяти регионов. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 142 130 рублей.
По программе «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в рамках общего проекта «Диагностика и анализы» покупались наборы для генетической диагностики, реагенты для проведения диагностики инфекционных осложнений и лабораторные расходные материалы для патолого-анатомического отделения. В январе расходы по программе оплатили средствами, которые были собраны в ходе акции «Подарок от:важных людей». Сумма — 973 067 рублей.
Также в рамках проекта были закуплены реагенты для лаборатории молекулярной биологии Центра имени Димы Рогачева на сумму 939 188 рублей.
Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 6 522 088 рублей.
Для одного ребенка с саркомой Юинга и одного ребенка с остеосаркомой были изготовлены раздвижные эндопротезы на сумму 4 600 000 рублей. Эта высокотехнологичная конструкция изготавливается индивидуально для каждого ребенка. К тому же эти протезы раздвижные, а значит, смогут «расти» вместе с детьми. Также были куплены необходимые расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева: электроды для электрохирургии, одноразовые материалы для аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (устройство, насыщающее кислородом органы и ткани), чехлы для микроскопов и перевязочные материалы.
Медицинское оборудование. Общая сумма — 26 747 011 рублей.
Было проведено техническое обслуживание аппарата МРТ для Центра имени Дмитрия Рогачева и закуплены операционный телескоп и щипцы. Частично оплачены наркозно-дыхательный аппарат и инфузионные насосы и станции для РНИМУ имени Пирогова, а также куплены системы плазмафереза. Для Российской детской клинической больницы были до конца оплачены холодильные камеры для заморозки плазмы — в гематологическом отделении важно всегда иметь запас плазмы на случай срочных переливаний крови.
Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 847 248 рублей.
Оплачена поездка за донорскими клетками, а также поиск и активация российских неродственных доноров (найденных в Кирове) для троих детей.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За январь они составили 1 576 884 рубля.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В январе общие траты на проект составили 12 264 677 рублей.
Платное лечение. Общая сумма — 1 565 106 рублей.
Одному ребенку из Узбекистана было оплачено нейрохирургическое лечение в Центре нейрохирургии имени Бурденко, двум детям — лучевая терапия (одному ребенку, которому не хватило квот, и одному ребенку, являющемуся иностранным гражданином), для троих детей оплатили госпитализацию родственных доноров (к концу года закончились квоты на подобные госпитализации в Центре имени Димы Рогачева).
Лекарства. Общая сумма — 6 391 155 рублей.
Произведено 57 закупок на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 49 пациентов. Среди них Витя Тарнуев (мальчик приезжал на проверку, по основному заболеванию все хорошо, продолжает получать противогрибковую терапию), Сережа Чухвачев, Лера Гаврилова и Саша Валуев.
Качество жизни. Общая сумма — 3 111 512 рублей.
В рамках программы паллиативной помощи для подопечных проекта произведено 11 закупок лекарств и лечебного питания, а также для одного пациента была куплена специальная механическая кровать. Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных программы и их близких. Для одного подопечного программы в январе была обеспечена медицинская транспортировка. Четыре семьи получили благотворительную социальную помощь. Оказана помощь в оплате ритуальных услуг для одной семьи.
Анализы и исследования. Общая сумма — 248 370 рублей.
Лабораторная диагностика в рамках проекта адресной помощи проведена для 17 детей и молодых взрослых из разных больниц. Также в рамках подпроекта «Расходные материалы» по адресной помощи двум детям были закуплены трахеостомические трубки и одному ребенку был закуплен хирургический отсасыватель.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 915 434 рубля (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в январе была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «МИР» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк.
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
В январе вместе с вами и благодаря вам мы собрали и направили в клиники 28 «Коробок храбрости» с игрушками.
В подопечные клиники фонда переданы средства личной гигиены (которые всегда нужны), в том числе памперсы, влажные салфетки, одноразовые пеленки, а также наборы для творчества, книги, вещи и обувь для детей и родителей, игрушки. Кроме того, в Центр Димы Рогачева благотворители передали музыкальные колонки. Трем семьям предоставлены услуги няни (так происходит, когда никто из близких по разным и очень веским причинам не может остаться в больнице с ребенком). Была оказана помощь с повседневными и теплыми вещами трем подопечным фонда и их маме.
Психологическая служба фонда в январе провела 11 консультаций и одну групповую встречу. Помощь получили семьи пациентов Центра нейрохирургии имени Бурденко, МООД и Морозовской больницы. Всесторонняя поддержка по самым разным вопросам оказывалась шести семьям.
Проект финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В январе в фонд «Новая жизнь» от «Подари жизнь» переведено 20 миллионов рублей для реализации социальных и иных программ, в том числе на административные расходы социального проекта.
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В трех основных клиниках донорского проекта — Центре имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 — в январе было в общей сложности 1422 безвозмездных донора цельной крови, 650 — тромбоцитов, 87 доноров плазмы крови. Также в Центре Рогачева было пять донаций гранулоцитов, поиск доноров гранулоцитов снова велся для Эльмиры Абасян. Из этих же клиник поступило четыре обращения с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в январе 57 донаций крови и ее компонентов.
В январе общие траты на проект составили 454 255 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
В январе волонтеры организовали 33 визита в больницы для занятий с детьми.
Программа «Окно в мир»
Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» организовали поездки на 26 мероприятий, которые посетили около 500 человек. Ребята посещали театры (СТИ и Театр современной драматургии), смотрели мюзиклы, слушали новогоднюю классику в консерватории, побывали на экскурсиях по Москве, увидели настоящий футуристический мир в Музее восстания машин, посетили спектакль в Государственном Кремлевском дворце, разгадывали лучшие и самые запутанные квесты в «Клаустрофобии», болели за любимые команды на хоккейном матче.
Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали 13 визитов гостей в клиники. Волонтеры онлайн-проекта «На связи!» провели 31 групповое занятие, которые посетил 121 участник, а также 12 индивидуальных занятий с детьми и 4 занятия йогой для мам подопечных. Волонтеры проекта «Кругосветка» представили семь программ для пациентов Центра Рогачева, РДКБ и Центра Бурденко. В проекте «Первый шаг» восемь подопечных присоединилось к обучению в онлайн-школе «Ковчег без границ».
Программа Pro bono
Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили пять поездок, из них три — с подопечными, а два — с грузами. Три волонтера из проекта внебольничной помощи помогали с разбором елочных украшений в Центре Рогачева. Дизайнеры оперативно сделали 11 рисунков для мобильного приложения фонда. В административном проекте два волонтера продолжают на регулярной основе помогать координаторам Центра Рогачева. Один волонтер участвует в работе с документами в офисе фонда. Волонтеры-переводчики перевели 27 страниц медицинских выписок на английский язык. В проекте «Дни красоты» участвовал мастер маникюра (его услуги получили 11 мам и одна подопечная фонда в Центре Рогачева).
Программы лояльности
Арт-волонтеры совместно с детьми создавали рисунки на тему весны и 8 Марта. Волонтеры проекта «Дети помогают детям» провели один урок доброты.
В январе общие траты на проект составили 500 893 рубля и были оплачены компаниями ООО «Делонги» и ООО «Логистика 1520». Эти расходы включают в себя оплату труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, их обучение и сопровождение) и товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и организации праздников.
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В Благотворительной школе 21 учитель провел 51 индивидуальный урок для 18 учеников по восьми предметам.
В январе был начат набор участников в онлайн-программу «Мы в игре».
Координаторы проекта провели два собеседования: с шестью кандидатами в волонтеры-кураторы программы и с четырьмя кандидатами в волонтеры-мастера.
Набраны участники выездной реабилитационной программы «Семейные выходные».
Координаторы проекта провели собеседование с десятью кандидатами в волонтеры выездных программ и большую волонтерскую игротеку.
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Строительство пансионата «Измалково»
Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей — подопечных «Подари жизнь» и их родителей во время лечения.
Расходы по проекту в январе составили 13 051 054 рубля. Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
В январе были оплачены работы по строительству пансионата, которые проходили в декабре. Продолжается монтаж витражных конструкций, монтаж декоративных панелей фасада, планировка территории под благоустройство, устройство пирогов отмосток и так далее.
Расходы на содержание фонда в январе составили 7 696 304 рубля, или 5,90% всех трат за месяц. Отчет о расходах в формате Excel можно скачать по ссылке.
Новости
Отчет фонда, январь 2025
Перед вами подробный отчет фонда за первый месяц 2025 года. Все, что удалось сделать благодаря тому, что вы рядом. Каждую мелочь, как всегда, можно увидеть в excel-таблице. А ниже собрали все самое основное по проектам.
Отчет фонда, декабрь 2024
Заканчиваем прошлый год рассказом о том, что удалось сделать с вашей помощью для детей и молодых взрослых, которые прямо сейчас проходят лечение от тяжелых болезней.
Отчет фонда, ноябрь 2024
Это наша возможность рассказать о том, как с вашей помощью удается не только обеспечивать детей и молодых взрослых всем необходимым для борьбы с болезнью, но и делать многое другое.