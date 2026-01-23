Отчет фонда, февраль 2026

Месяц короткий, а объем системной помощи — большой. В феврале мы продолжили вкладывать вашу помощь в то, что не может ждать: в лекарства, реагенты и расходные материалы. Это и есть та самая база, на которой держится лечение детей.
Важные цифры февраля
88 957 192 рубля составили общие расходы.
Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 153 ребенка — это те ребята, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
23 046 138 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.
40 мероприятий в больницах организовали и сопроводили волонтеры.
Теперь подробно обо всех проектах. А цифры по ссылке в таблице.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах, а также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В феврале общие траты на проект составили 46 844 788 рублей.
Лекарства. Общая сумма — 23 046 138 рублей.
В феврале препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 3 227 558 рублей для трех детей из Российской детской клинической больницы. Терапию «Блинцито» получил Саша Ганюков. Благодаря вашей помощи мальчик уже прошел два курса, и скоро ему предстоит третий. Салима Бадрудинова уже закончила этап интенсивного лечения, который включал курс «Блинцито», и теперь будет приезжать в РДКБ для наблюдения и поддерживающей терапии. На днях Богдана Никулина госпитализировали для третьей реиндукции. Если все пойдет по плану, мальчика переведут на поддерживающую терапию.
Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для шести пациентов Центра имени Димы Рогачева. Так, Асият Абдулаевой терапия помогла выйти в ремиссию, и сейчас девочка находится дома. Никита Белоусов пока продолжает лечение лимфомы, как и Настя Махова, которой вы помогли с лекарством. Общая стоимость покупки — 3 240 000 рублей.
«Энплейт», стимулирующий образование тромбоцитов, в феврале был куплен на 1 656 000 рублей. Этим лекарством мы обеспечили восемь детей. Полина Солодникова пока продолжает бороться с осложнениями после трансплантации, как и Сережа Милов. Лера Пятерикова сейчас дома, но по-прежнему нуждается в этом лекарстве, фонд ждет заявку от врачей. Саша Азорина готовится к повторной трансплантации, терапию «Энплейтом» получила в полном объеме.
Препарат «Джакави» был закуплен на 1 881 944 рубля для 16 пациентов Центра имени Димы Рогачева. Среди них Настя Рожкова и Артем Попов, которые пытаются справиться с различными осложнениями после пересадки.
Отметим, что в феврале со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Месна», который необходим для лечения детей со злокачественными опухолями. Также для шести пациентов отделения онкологии и гематологии старшего возраста Центра имени Димы Рогачева с диагнозом «остеосаркома» был куплен препарат «Метотрексат». Всего на покупку незарегистрированных препаратов в феврале было направлено 4 680 772 рубля.
Также в феврале в московские и региональные клиники были закуплены «Космеген», «Джадену», «Венклеста», «Вотриент» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 11 586 966 рублей.
В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в феврале для Центра имени Димы Рогачева были закуплены:
реагенты и расходные материалы для исследований методом ELISPOT и культивирования MSC (лабораторные инструменты для изучения иммунного ответа и работы с мезенхимальными стволовыми клетками; в методе ELISPOT они позволяют обнаруживать отдельные клетки, которые выделяют сигнальные молекулы, превращая иммунную реакцию в видимые точки на планшете);
реагенты для исследования NK-клеток (NK-клетки («натуральные киллеры») — это клетки-«охранники», которые находят и уничтожают зараженные или измененные клетки; с помощью реагентов специалисты могут определить их количество, активность и способность выполнять свою защитную функцию);
конъюгаты антител для исследования NK-клеток (реагенты, которые позволяют точно выявлять и изучать естественные киллерные клетки иммунной системы: флуоресцентные конъюгаты «подсвечивают» их при анализе, чаще всего методом проточной цитометрии);
набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах (лабораторный инструмент для проверки того, насколько эффективно нейтрофилы и другие гранулоциты захватывают и уничтожают микробы);
экзонуклеаза I (лабораторный фермент, который используется при молекулярно-генетических исследованиях, он работает как «очиститель» ДНК: удаляет лишние одноцепочечные фрагменты ДНК, которые остаются после проведения анализов);
флаконы культуральные, пробирки микроцентрифужные, наконечники, планшеты, вставки в крышки криопробирок, пипетки серологические, фильтры-насадки, ПЦР-пробирки, штативы (расходные лабораторные материалы, без которых невозможно проводить исследования клеток и генетические анализы);
антитела для иммуногистохимических исследований (специальные лабораторные реагенты, которые помогают врачам точно определить тип опухоли или другого заболевания по образцу ткани, антитела работают как метки: они находят только определенные белки внутри клеток и связываются с ними; если нужный белок есть, антитело «подсвечивает» его с помощью специальной окраски, и врач под микроскопом видит, какие именно клетки присутствуют в образце и какие у них свойства).
Общая сумма — 8 560 986 рублей.
В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены:
расходные материалы для ИФТ: клеточные сита, дозаторы, наконечники, пробирки разных размеров (базовые инструменты лаборатории, которые помогают аккуратно подготовить образцы и провести точный анализ клеток иммунной системы);
набор Agencourt AMPure (система очистки для ДНК, которая убирает лишние примеси и помогает получить чистый результат для дальнейших исследований);
наконечники Vertex на 10 мкл, совместимые с Eppendorf/Biohit (точные и безопасные насадки для пипеток, которые помогают аккуратно работать с очень маленькими объемами и защищают образцы от загрязнения).
Расходы на реализацию научного проекта составили 1 089 441 рубль, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
В рамках проекта были также оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Нижневартовска, Тюмени, Кургана и Оренбурга на сумму 100 790 рублей.
Для лаборатории молекулярной биологии Центра имени Димы Рогачева на 1 835 749 рублей были оплачены:
расходные материалы для высокопроизводительного секвенирования (применяются при детальном анализе ДНК: когда нужно «прочитать» генетическую информацию и выявить мутации или особенности заболевания, они обеспечивают подготовку образцов и корректную работу оборудования);
расходные материалы для цифровой капельной ПЦР (используются в высокочувствительных анализах, которые позволяют обнаружить даже минимальное количество генетического материала; такой метод помогает, например, находить единичные опухолевые клетки или отслеживать эффективность лечения);
наборы для очистки и концентрирования РНК на колонках с силикагелевой мембраной (нужны для получения «чистой» РНК из образца; они удаляют примеси и мелкие молекулы, которые могут мешать анализу, и концентрируют материал, чтобы результат был максимально точным).
Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 1 691 531 рубль.
В феврале основные расходы по этому проекту направлены на покупку следующих материалов: калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся (медицинское изделие для ухода за стомой — искусственным отверстием на животе, через которое выводится содержимое кишечника; устройство позволяет безопасно и удобно собирать содержимое кишечника, не снимая его каждый раз). Bioderma Atoderm (масло для душа ультрапитательное восстанавливающее для сухой чувствительной и атопичной кожи). Bioderma Cicabio, защитный успокаивающий уход (косметическое лекарственное средство, разработанное для помощи раздраженной, чувствительной, потрескавшейся или поврежденной коже). «Серджисел SNoW» (рассасывающийся гемостатический материал, который используют во время операций для быстрой и безопасной остановки кровотечения, представляет собой мягкую стерильную губку из окисленной целлюлозы, которая при контакте с кровью впитывает ее, способствует образованию сгустка и помогает сосудам закрыться). Инструменты и расходные материалы к лапароскопической стойке Karl Storz (все необходимые приспособления и одноразовые материалы для проведения лапароскопических операций, когда хирург работает через небольшие проколы с помощью камеры и инструментов).
Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 527 175 рублей.
Оплачены расходы на поездку за донорскими клетками, проезд для неродственного донора и отправка образцов крови в регистр Фонда Стефана Морша для поиска неродственного донора пациенту из РДКБ. Также было оплачено членство во Всемирной ассоциации доноров костного мозга.
Образование врачей. Общая сумма — 340 329 рублей.
Были оплачены командировочные расходы для врача-невролога и врача — анестезиолога-реаниматолога из Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которые проходили стажировку в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Также было оплачено повышение квалификации для операционной медсестры из ОДКБ Екатеринбурга по направлению «Изучение современных технологий в работе среднего медицинского персонала в операционном блоке; изучение процесса подготовки пациентов с солидными опухолями к объемным хирургическим вмешательствам».
В феврале стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За февраль они составили 2 702 649 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В феврале общие траты на проект составили 17 229 154 рубля.
Платное лечение. Общая сумма — 7 776 136 рублей.
В феврале было оплачено нейрохирургическое лечение семи иностранных пациентов с опухолями головного мозга в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Кроме того, фонд оплатил радиохирургию на аппарате «Гамма-нож» для двух пациентов. Среди них Али Запиров, у которого спустя несколько лет случился рецидив краниофарингиомы. Общее состояние после лечения у Али стабильное. Радиотерапевт рекомендовал наблюдение эндокринолога и невролога по месту жительства и контрольное МРТ головного мозга раз в год. Мама Али поделилась его успехами: он очень творческий и активный парень, играет на баяне, участвует в разных конкурсах, гастролирует в Москву, Сочи и другие города России.
Также в рамках проекта была оплачена госпитализация в Центр имени Димы Рогачева двух детей, которым требовалась пересадка костного мозга. В Центре на момент госпитализации временно закончились квоты на этот вид лечения.
Лекарства. Общая сумма — 2 713 880 рублей.
Произведено 23 закупки препаратов на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 21 пациента. Среди них Мирон Семенов, которому был необходим препарат для лечения цитомегаловируса. Все расходы на лекарства на выписку уже не первый год полностью оплачивает ФК «Пульс». Спасибо!
Качество жизни. Общая сумма — 3 302 835 рублей.
В этом месяце было произведено 17 закупок лекарств, специального питания и расходных материалов. Оплачены консультации специалистов для подопечных программы, а также пять медицинских транспортировок с сопровождением врача. Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных фонда и их близких. Благотворительную социальную помощь получили шесть семей. Была оказана помощь в оплате ритуальных услуг для восьми семей.
Анализы и исследования. Общая сумма — 608 670 рублей.
Лабораторная диагностика. В рамках проекта адресной помощи были проведены молекулярно-генетические исследования для пациентов Центра имени Димы Рогачева, Морозовской ДГКБ и МООД (Балашиха). Также были оплачены МРТ (исследование головного и спинного мозга), ПЭТ-КТ и рентгеноскопия для подопечных фонда.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 1 975 230 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования проекта «Качество жизни» в феврале была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «Мир» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк. Спасибо!
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
В феврале в Московский областной онкологический диспансер были переданы игрушки для игровых комнат, бумажные полотенца и подарки детям на дни рождения. В Центр нейрохирургии имени Бурденко отправились бумажные полотенца, жидкое мыло и подарки детям на дни рождения. В Морозовскую больницу были переданы игрушки для игровых комнат, в Российскую детскую клиническую больницу — игрушки для игровых комнат, бумажные полотенца и детские порошки в большом количестве.
От благотворителей мы получили товары для подопечных фонда, которые проживают на амбулаторных квартирах: детское жидкое мыло и шампуни, гели для душа и кремы в большом количестве. В пансионат «Измалково» отправились игрушки для игровых комнат и туалетная бумага, а в пансионат при Центре Димы Рогачева — игрушки для игровых комнат, десять пар обуви и 25 комплектов одежды.
Четырем семьям в сложной жизненной ситуации были предоставлены услуги няни. Оказана помощь с повседневными и теплыми вещами двум подопечным фонда. По ходатайству лечащего врача для одного ребенка была согласована стоматологическая консультация и лечение зубов.
Социальный проект частично финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В феврале траты по проекту составили 2 659 745 рублей (также было оплачено питание для родителей пациентов Центра имени Димы Рогачева за январь).
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В Центре имени Рогачева было проведено 13 донаций гранулоцитов. Поиск гранулоцитов велся для четырех детей, в том числе снова для Алдын-Сай Аракчаа (девочке уже четвертый месяц требуются переливания) и Саши Компанийца. Из Центра имени Димы Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 поступило 17 обращение с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в феврале 307 донаций крови и ее компонентов.
В феврале общие траты на проект составили 686 100 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
За февраль больничные волонтеры совершили 43 визита в больницы. Программа была насыщенной и разнообразной: были и веселые масленичные гулянья с хороводами и песнями, и творческие сюрпризы ко Дню всех влюбленных, и поздравления с 23 Февраля. Помимо праздничных мероприятий, регулярно проходили мастер-классы по росписи футболок, кружек, сумок, созданию открыток и аппликаций. А во время индивидуальных бесед с детьми волонтеры узнавали об их увлечениях, любимых блюдах и домашних питомцах. Самой популярной темой месяца стали, конечно, котики.
Программа «Окно в мир»
Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали и сопроводили 40 мероприятий в больницах, включая 24 мероприятия с интересными гостями и шоу с артистами, 10 мастер-классов волонтеров-мастеров из проекта «Творческая мастерская». Три игры было проведено силами волонтеров из группы «ПереДВИЖники», три путешествия организовали волонтеры проекта «Кругосветка».
Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» организовали посещение 57 городских событий для 686 человек. Ребята и их родители посетили Театр Маяковского и РАМТ, слушали музыку в Доме Simple Music, услышали и увидели любимых артистов на записи музыкального шоу «ДОстояние РЕспублики», сходили на концерт в московский Планетарий, были на записи капитал-шоу «Поле чудес».
Волонтеры проекта «На связи!» провели 21 индивидуальное и 28 групповых онлайн-занятий, которые посетило 170 участников. Волонтеры проекта проводили занятия по программированию, рассказывали про мифы Дальнего Востока, играли в настольные онлайн-игры и читали на английском и русском языках увлекательные детские книги.
Программа Pro bono
Волонтеры проекта «Помоги с авто» выполнили 15 поездок: выкупали билеты в авиакассе, забирали новогодние костюмы из химчистки и пряники от благотворителя для мастер-класса, развозили настольные игры для участников реабилитационных программ.
Волонтеры проекта внебольничной помощи выполнили три запроса: помогли с грунтовкой заготовок для мастер-классов, переездом склада и обработкой документов.
Волонтер-дизайнер доработал афишу для информирования подопечных о проектах фонда.
Два волонтера-переводчика сделали перевод документов для одного из подопечных.
Программа лояльности
В феврале в рамках проекта «Дети помогают детям» было проведено четыре урока доброты. В уроках принял участие 91 школьник.
Координатором программы «Начало» обработано 70 заявок на волонтерство. К телеграм-каналу для кандидатов в волонтеры подключен 41 человек. Кроме того, было организовано 4 групповых и 22 индивидуальных собеседования. После собеседований и оформления документов в проекты направлено 19 волонтеров-новичков.
В феврале общие траты по проекту составили 1 348 623 рубля. Они включают в себя оплату товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и для организации праздников, а также расходы по оплате труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, обучение и сопровождение).
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В феврале 93 участника получили поддержку в рамках реабилитационного проекта.
С 13 по 15 февраля была проведена выездная реабилитационная программа «Семейные выходные» для 27 участников (восемь семей).
В феврале завершилась подготовка к онлайн-программе «Мы в игре», 28 февраля состоялся запуск программы. В течение двух месяцев 52 участника (16 семей) будут собираться всей семьей для встреч с мастерами игры, а волонтеры-кураторы позаботятся об организации этих встреч.
В благотворительной школе учителя провели 50 индивидуальных уроков для 14 учеников по четырем предметам. 15 кандидатов в волонтеры проходят обучение, чтобы закрывать запросы на помощь учителей.
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Расходы на содержание фонда в феврале составили 13 332 867 рублей, или 14,99% всех трат за месяц.
