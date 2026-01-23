Отчет фонда, февраль 2026

Месяц короткий, а объем системной помощи — большой. В феврале мы продолжили вкладывать вашу помощь в то, что не может ждать: в лекарства, реагенты и расходные материалы. Это и есть та самая база, на которой держится лечение детей.

Теперь подробно обо всех проектах. А цифры по ссылке в таблице.

Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 153 ребенка — это те ребята, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах, а также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В феврале общие траты на проект составили 46 844 788 рублей.

Лекарства. Общая сумма — 23 046 138 рублей.

В феврале препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 3 227 558 рублей для трех детей из Российской детской клинической больницы. Терапию «Блинцито» получил Саша Ганюков. Благодаря вашей помощи мальчик уже прошел два курса, и скоро ему предстоит третий. Салима Бадрудинова уже закончила этап интенсивного лечения, который включал курс «Блинцито», и теперь будет приезжать в РДКБ для наблюдения и поддерживающей терапии. На днях Богдана Никулина госпитализировали для третьей реиндукции. Если все пойдет по плану, мальчика переведут на поддерживающую терапию.

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для шести пациентов Центра имени Димы Рогачева. Так, Асият Абдулаевой терапия помогла выйти в ремиссию, и сейчас девочка находится дома. Никита Белоусов пока продолжает лечение лимфомы, как и Настя Махова, которой вы помогли с лекарством. Общая стоимость покупки — 3 240 000 рублей.

«Энплейт», стимулирующий образование тромбоцитов, в феврале был куплен на 1 656 000 рублей. Этим лекарством мы обеспечили восемь детей. Полина Солодникова пока продолжает бороться с осложнениями после трансплантации, как и Сережа Милов. Лера Пятерикова сейчас дома, но по-прежнему нуждается в этом лекарстве, фонд ждет заявку от врачей. Саша Азорина готовится к повторной трансплантации, терапию «Энплейтом» получила в полном объеме.

Препарат «Джакави» был закуплен на 1 881 944 рубля для 16 пациентов Центра имени Димы Рогачева. Среди них Настя Рожкова и Артем Попов, которые пытаются справиться с различными осложнениями после пересадки.

Отметим, что в феврале со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Месна», который необходим для лечения детей со злокачественными опухолями. Также для шести пациентов отделения онкологии и гематологии старшего возраста Центра имени Димы Рогачева с диагнозом «остеосаркома» был куплен препарат «Метотрексат». Всего на покупку незарегистрированных препаратов в феврале было направлено 4 680 772 рубля.

Также в феврале в московские и региональные клиники были закуплены «Космеген», «Джадену», «Венклеста», «Вотриент» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 11 586 966 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в феврале для Центра имени Димы Рогачева были закуплены:

реагенты и расходные материалы для исследований методом ELISPOT и культивирования MSC (лабораторные инструменты для изучения иммунного ответа и работы с мезенхимальными стволовыми клетками; в методе ELISPOT они позволяют обнаруживать отдельные клетки, которые выделяют сигнальные молекулы, превращая иммунную реакцию в видимые точки на планшете); реагенты для исследования NK-клеток (NK-клетки («натуральные киллеры») — это клетки-«охранники», которые находят и уничтожают зараженные или измененные клетки; с помощью реагентов специалисты могут определить их количество, активность и способность выполнять свою защитную функцию); конъюгаты антител для исследования NK-клеток (реагенты, которые позволяют точно выявлять и изучать естественные киллерные клетки иммунной системы: флуоресцентные конъюгаты «подсвечивают» их при анализе, чаще всего методом проточной цитометрии); набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах (лабораторный инструмент для проверки того, насколько эффективно нейтрофилы и другие гранулоциты захватывают и уничтожают микробы); экзонуклеаза I (лабораторный фермент, который используется при молекулярно-генетических исследованиях, он работает как «очиститель» ДНК: удаляет лишние одноцепочечные фрагменты ДНК, которые остаются после проведения анализов); флаконы культуральные, пробирки микроцентрифужные, наконечники, планшеты, вставки в крышки криопробирок, пипетки серологические, фильтры-насадки, ПЦР-пробирки, штативы (расходные лабораторные материалы, без которых невозможно проводить исследования клеток и генетические анализы); антитела для иммуногистохимических исследований (специальные лабораторные реагенты, которые помогают врачам точно определить тип опухоли или другого заболевания по образцу ткани, антитела работают как метки: они находят только определенные белки внутри клеток и связываются с ними; если нужный белок есть, антитело «подсвечивает» его с помощью специальной окраски, и врач под микроскопом видит, какие именно клетки присутствуют в образце и какие у них свойства).

Общая сумма — 8 560 986 рублей.

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены:

расходные материалы для ИФТ: клеточные сита, дозаторы, наконечники, пробирки разных размеров (базовые инструменты лаборатории, которые помогают аккуратно подготовить образцы и провести точный анализ клеток иммунной системы); набор Agencourt AMPure (система очистки для ДНК, которая убирает лишние примеси и помогает получить чистый результат для дальнейших исследований); наконечники Vertex на 10 мкл, совместимые с Eppendorf/Biohit (точные и безопасные насадки для пипеток, которые помогают аккуратно работать с очень маленькими объемами и защищают образцы от загрязнения).

Расходы на реализацию научного проекта составили 1 089 441 рубль, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

В рамках проекта были также оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Нижневартовска, Тюмени, Кургана и Оренбурга на сумму 100 790 рублей.

Для лаборатории молекулярной биологии Центра имени Димы Рогачева на 1 835 749 рублей были оплачены:

расходные материалы для высокопроизводительного секвенирования (применяются при детальном анализе ДНК: когда нужно «прочитать» генетическую информацию и выявить мутации или особенности заболевания, они обеспечивают подготовку образцов и корректную работу оборудования); расходные материалы для цифровой капельной ПЦР (используются в высокочувствительных анализах, которые позволяют обнаружить даже минимальное количество генетического материала; такой метод помогает, например, находить единичные опухолевые клетки или отслеживать эффективность лечения); наборы для очистки и концентрирования РНК на колонках с силикагелевой мембраной (нужны для получения «чистой» РНК из образца; они удаляют примеси и мелкие молекулы, которые могут мешать анализу, и концентрируют материал, чтобы результат был максимально точным).

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 1 691 531 рубль.

В феврале основные расходы по этому проекту направлены на покупку следующих материалов: калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся (медицинское изделие для ухода за стомой — искусственным отверстием на животе, через которое выводится содержимое кишечника; устройство позволяет безопасно и удобно собирать содержимое кишечника, не снимая его каждый раз). Bioderma Atoderm (масло для душа ультрапитательное восстанавливающее для сухой чувствительной и атопичной кожи). Bioderma Cicabio, защитный успокаивающий уход (косметическое лекарственное средство, разработанное для помощи раздраженной, чувствительной, потрескавшейся или поврежденной коже). «Серджисел SNoW» (рассасывающийся гемостатический материал, который используют во время операций для быстрой и безопасной остановки кровотечения, представляет собой мягкую стерильную губку из окисленной целлюлозы, которая при контакте с кровью впитывает ее, способствует образованию сгустка и помогает сосудам закрыться). Инструменты и расходные материалы к лапароскопической стойке Karl Storz (все необходимые приспособления и одноразовые материалы для проведения лапароскопических операций, когда хирург работает через небольшие проколы с помощью камеры и инструментов).

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 527 175 рублей.

Оплачены расходы на поездку за донорскими клетками, проезд для неродственного донора и отправка образцов крови в регистр Фонда Стефана Морша для поиска неродственного донора пациенту из РДКБ. Также было оплачено членство во Всемирной ассоциации доноров костного мозга.

Образование врачей. Общая сумма — 340 329 рублей.

Были оплачены командировочные расходы для врача-невролога и врача — анестезиолога-реаниматолога из Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которые проходили стажировку в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Также было оплачено повышение квалификации для операционной медсестры из ОДКБ Екатеринбурга по направлению «Изучение современных технологий в работе среднего медицинского персонала в операционном блоке; изучение процесса подготовки пациентов с солидными опухолями к объемным хирургическим вмешательствам».

В феврале стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За февраль они составили 2 702 649 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.