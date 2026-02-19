Отчет фонда, март 2026

Весна — время обновлений, но в лечении детей важнее всего стабильность. За март мы проделали огромную работу по закупке лекарств, реагентов и расходных материалов.

Теперь подробно обо всех проектах. А цифры по ссылке в таблице.

Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 154 ребенка — это те ребята, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Ваша поддержка — это система, благодаря которой больницы обеспечены всем необходимым, а у детей есть все для продолжения борьбы за здоровье.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах, а также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В марте общие траты на проект составили 46 844 788 рублей.

Лекарства. Общая сумма — 23 046 138 рублей.

В марте препараты иммунотерапии были оплачены на сумму 13 539 460 рублей. Так, для двоих детей из Российской детской клинической больницы (один из которых — Лев Кочкуров) был оплачен «Блинцито» на сумму 1 775 157 рублей. У Левы все по плану, сейчас мальчик на этапе консолидации, получает терапию от грибковых осложнений. Лева веселый и активный, любит раскраски и машинки. Также пятеро детей получили терапию «Блинцито» в Центре имени Димы Рогачева на сумму 3 711 692 рубля. Среди них Карим Инсатов, который прошел два курса «Блинцито» и в конце марта уехал домой. мальчик чувствует себя хорошо, раз в неделю он приезжает в больницу сдавать анализы и получать таблетки («Метотрексат»). Марсель Каримов также прошел два курса «Блинцито» и сейчас находится на этапе консолидации.

Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен благодаря средствам от акции «Подарок от:важных людей» для троих пациентов РДКБ, среди которых Вика Максимова.

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для пяти пациентов Центра имени Димы Рогачева. Так, Влад Бакунов пока продолжает лечение лимфомы (сейчас мальчику заменили основные препараты в терапии), а Никита Белоусов готовится к трансплантации костного мозга. Общая стоимость покупки — 1 400 000 рублей.

Также на 1 025 418 рублей был куплен противоопухолевый препарат «Опдиво» для четырех пациентов Центра. Среди них Зарина Хуснуллина, у которой позади уже четыре курса с этим препаратом, и Альбина Самойлова, у которой на фоне проводимой терапии отмечена положительная динамика в виде уменьшения опухолевого поражения по данным компьютерной томографии.

«Энплейт», стимулирующий образование тромбоцитов, в марте был куплен на 1 950 400 рублей. Этим лекарством мы обеспечили десять детей. Полина Солодникова пока продолжает бороться с осложнениями после трансплантации, как и Сережа Милов и Кирилл Иванько. Богдан Горшколепов терапию «Энплейтом» получил в полном объеме, сейчас мальчик выписан под наблюдение врачей по месту жительства.

Препарат «Джакави» был закуплен на 575 819 рублей для трех пациентов Центра имени Димы Рогачева, которые пытаются справиться с различными осложнениями после пересадки.

Также в марте в московские и региональные клиники были закуплены «Колимистин», «Джадену», «Позаконазол», «Артлегия» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 11 355 545 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в марте для Центра имени Димы Рогачева были закуплены:

набор реагентов Poseidon для FISH и CISH (инструменты, которые позволяют буквально заглянуть внутрь клетки и увидеть ее ДНК собственными глазами, они помогают понять, все ли в генах на своих местах или произошли важные изменения, которые могут быть связаны с заболеванием); набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах (лабораторный инструмент для проверки того, насколько эффективно нейтрофилы и другие гранулоциты захватывают и уничтожают микробы); флаконы культуральные, пробирки микроцентрифужные, наконечники, планшеты, вставки в крышки криопробирок, пипетки серологические, фильтры-насадки, ПЦР-пробирки, штативы (расходные лабораторные материалы, без которых невозможно проводить исследования клеток и генетические анализы); конъюгаты антител CD45 с FITC (специфические реагенты для проточной цитометрии и иммунофлуоресцентных исследований, которые позволяют выявлять клетки, несущие маркер CD45: антитело CD45 распознает целевой белок на поверхности клетки, а FITC (флуоресцеин изотиоцианат) служит флуоресцентной меткой, «подсвечивая» эти клетки под прибором); олигонуклеотиды (короткие синтетические фрагменты ДНК или РНК с заранее заданной последовательностью, такие молекулы работают как навигаторы: они помогают ученым находить нужные гены, копировать их (например, в ПЦР), анализировать или даже вносить изменения); антитела для иммуногистохимических исследований (специальные лабораторные реагенты, которые помогают врачам точно определить тип опухоли или другого заболевания по образцу ткани, антитела работают как метки: они находят только определенные белки внутри клеток и связываются с ними; если нужный белок есть, антитело «подсвечивает» его с помощью специальной окраски, и врач под микроскопом видит, какие именно клетки присутствуют в образце и какие у них свойства).

Общая сумма — 2 594 466 рублей, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены:

дилюент, лизирующий агент и чистящий агент серии DxH 500 (специальные жидкости, которые используются в автоматических гематологических анализаторах для проведения точных анализов крови: дилюент разбавляет образец крови до нужной концентрации, лизирующий агент разрушает эритроциты, чтобы можно было отдельно подсчитать лейкоциты и оценить их свойства, а чистящий агент промывает внутренние системы аппарата и предотвращает загрязнение; благодаря этим реагентам анализатор работает корректно и выдает достоверные результаты, что особенно важно при диагностике и контроле лечения онкогематологических заболеваний, когда нужно регулярно и точно отслеживать показатели крови); реагенты для проведения ИФТ (наборы специальных антител, растворов и вспомогательных веществ, которые используются для иммунологического исследования клеток методом иммунофенотипирования, эти реагенты связываются с определенными белками на поверхности или внутри клеток крови, «подсвечивая» их для анализа в лабораторных приборах); сыворотка крови плодов коровы жидкая для культур клеток (St-Biol) (питательная биологическая среда, которая используется в лаборатории для выращивания и поддержания жизнеспособности клеток человека вне организма, она содержит белки, гормоны, витамины и факторы роста, необходимые клеткам для деления и нормального функционирования в пробирке; такая сыворотка применяется при исследованиях клеток крови и опухолевых клеток, тестировании лекарств и подготовке клеточных препаратов); фитогемагглютинин-П (ФГА-П) (биологическое вещество растительного происхождения, которое используется в лаборатории для стимуляции деления лимфоцитов — клеток иммунной системы, он «запускает» процесс их активного размножения, благодаря чему становится возможным исследовать хромосомы клеток и выявлять генетические нарушения).

Для ОДКБ г. Екатеринбурга закуплен полимер NimaPOP 7 для 313 — специальный расходный материал, который используется в генетических анализаторах для проведения высокоточного исследования ДНК: он представляет собой вязкий раствор, заполняющий тонкие капилляры прибора и создающий среду, через которую фрагменты ДНК проходят во время анализа, разделяясь по размеру под действием электрического поля, благодаря этому полимеру аппарат может точно «прочитать» генетический материал, выявить мутации и хромосомные нарушения.

Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза.Расходы на реализацию научного проекта составили 6 500 147 рублей, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

В рамках проекта были также оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Нижневартовска, Тюмени, Кургана, Оренбурга и Ижевска на сумму 303 550 рублей.

Для лаборатории молекулярной биологии Центра имени Димы Рогачева на 2 260 933 рублей были оплачены:

набор HiPure FFPE DNA Kit для выделения ДНК из FFPE-блоков на колонках с силикагелевой мембраной (лабораторный набор, предназначенный для получения генетического материала из образцов тканей, которые ранее были зафиксированы в формалине и залиты в парафин (так называемые FFPE-блоки), в процессе работы ткань растворяется, а ДНК связывается с силикагелевой мембраной в специальной колонке, после чего очищается от примесей и становится пригодной для дальнейшего анализа — такой набор используется для молекулярно-генетических исследований, включая поиск мутаций, уточнение диагноза опухолей и подбор наиболее эффективного лечения); магнитные частицы для выделения клеток человека DYNABEADS CD3/34/19 (лабораторный реагент, представляющий собой микроскопические магнитные шарики, покрытые антителами к определенным маркерам (CD) на поверхности клеток крови, эти частицы «прилипают» только к нужным клеткам, например лимфоцитам определенного типа, после чего их можно быстро отделить от остальных клеток с помощью магнита).

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 1 037 115 рублей.

В марте основные расходы по этому проекту направлены на покупку следующих материалов:

«Серджисел SNoW» (рассасывающийся гемостатический материал, который используют во время операций для быстрой и безопасной остановки кровотечения, представляет собой мягкую стерильную губку из окисленной целлюлозы, которая при контакте с кровью впитывает ее, способствует образованию сгустка и помогает сосудам закрыться); «Пронтосан» (антисептический раствор, который используется для очищения и обеззараживания ран, ожогов и послеоперационных повреждений кожи, он содержит вещества, которые уничтожают бактерии и одновременно размягчают и удаляют налет, гной и отмершие ткани, не повреждая здоровые клетки); калоприемник полимерный дренируемый однокомпонентный самофиксирующийся (медицинское изделие для ухода за стомой — искусственным отверстием на животе, через которое выводится содержимое кишечника; устройство позволяет безопасно и удобно собирать содержимое кишечника, не снимая его каждый раз); колонка НуклеоКор для селективной плазмосорбции ДНК (медицинское устройство, которое используется для очищения плазмы крови от свободной ДНК, циркулирующей в кровотоке: во время процедуры кровь пациента пропускается через специальную колонку, внутри которой находятся сорбционные материалы, способные избирательно связывать и удерживать фрагменты ДНК, связанные с воспалением или опухолевым распадом); расходные материалы для перитонеального диализа (одноразовые медицинские изделия, которые используются для проведения процедуры очищения крови через брюшную полость у пациентов с почечной недостаточностью, к ним относятся стерильные диализные растворы, системы для введения и удаления жидкости, катетеры, соединительные линии, фильтры и мешки для сбора раствора; эти материалы обеспечивают безопасное и эффективное удаление из организма токсинов и лишней жидкости, позволяя поддерживать жизненно важные функции у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями); СМОФлипид 20% (жировая эмульсия, которая вводится внутривенно для обеспечения организма энергией и незаменимыми жирными кислотами, когда пациент не может получать питание обычным путем, она является частью парентерального питания и помогает поддерживать обмен веществ, работу клеток и восстановление организма).

Медицинское оборудование. Общая сумма — 9 694 857 рублей.

Была внесена вторая часть оплаты за оборудование для Центра имени Дмитрия Рогачева: мотор дрели MIDAS REX MR8 с принадлежностями (компактный электрический инструмент для точной хирургии, он позволяет аккуратно сверлить и обрабатывать кость с высокой скоростью и контролем, а комплект принадлежностей расширяет возможности работы для разных типов процедур) и машину моечно-дезинфицирующую (автоматический аппарат для очистки и обеззараживания медицинских инструментов).

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 20 400 рублей.

В марте по этому проекту были оплачены расходы на поездку за донорскими клетками для пациента Российской детской клинической больницы в Санкт-Петербург.

Образование врачей. Общая сумма — 1 460 120 рублей.

В марте было оплачено февральское обучение двух анестезиологов-реаниматологов из СпбГПМУ, и также двух анестезиологов-реаниматологов из НОКДБ Нижневартовска на симуляционном курсе «Сосудистый доступ» В НМИЦ ДГОИ им. Рогачева.

Оплачено февральское повышение квалификации гематолога из ОДКБ в Ростове-на-Дону по программе «Гематология» по специальности «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в детской онкологии и гематологии» в НМИЦ ДГОИ им. Рогачева

Оплачено повышение квалификации анестезиолога-реаниматолога из ККЦОМД Красноярска по программе «Лечение детей с острой почечной недостаточностью в отделении реанимации и интенсивной терапии» в РНИМУ им. Пирогова

В ККЦОМД Красноярска перечислены средства на компенсацию расходов на командировки пяти врачей и медсестры для обучения в московских медицинских учреждениях, а также командировку врача-гематолога для участия в IX Научно-практическая конференцию с международным участием «Врожденные дефекты иммунитета в клинической практике – ключ к персонифицированной медицине», которая состоится в апреле 2026 года.

Благодаря крупным частным благотворителям были оплачены расходы по командировкам четырех врачей, которые в феврале 2026 представляли доклады на конференции EBMT-EHA 8th European CAR T-cell Meeting, которая была посвящена обсуждению постоянно меняющегося ландшафта CAR T-терапии и демонстрации научных достижений и клинических разработок.

Врач из Центра им. Рогачева онлайн презентовал доклад на конференции 5th Edition of International Public Health Conference в Сингапуре, посвященную повышению доступности медицинских услуг, внедрению новых технологий в глобальных системах здравоохранения

Также шесть врачей из Центра им. Рогачева и врач из ОДКБ Екатеринбурга презентовали доклады на конгрессе EBMT 52nd Annual Meeting в Испании, посвященный ключевым вопросам трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, химиотерапии и генной терапии.

В марте стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За март они составили 2 231 630 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.