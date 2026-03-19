Отчет фонда, апрель 2026

За каждым выздоровлением стоит огромная работа. В апреле мы закупали медикаменты в стационары, помогали с лекарствами для выписывающихся детей и обеспечивали лаборатории реагентами. Спасибо, что вы с нами!

Важные цифры апреля 97 261 585 рублей составили общие расходы. Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписан 181 ребенок — это те ребята, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

5 861 129 рублей направлено на платное лечение по адресной помощи.

55 мероприятий в больницах организовали и сопроводили волонтеры. Теперь подробно обо всех проектах.

Помощь детям в клиниках В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах, а также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В апреле общие траты на проект составили 44 439 946 рублей. Лекарства. Общая сумма — 23 625 029 рублей. В апреле препарат иммунотерапии «Блинцито» был оплачен на сумму 6 455 117 рублей. Так, для Кати Попковой и Германа Алимагомедова из Российской детской клинической больницы лекарство было оплачено на сумму 3 771 692 рубля. Катя сейчас получает третью консолидацию, чувствует себя хорошо. Из проблем была вызванная центральным венозным катетером бактериемия, которая прошла после его удаления. Из-за вторичного сахарного диабета на фоне панкреонекроза девочка получает инсулин. Дальше у Кати по плану реиндукция, после которой она поедет домой. Герман заканчивает первую консолидацию. 18 мая должен начаться второй двухнедельный курс «Блинцито». Также Ваня Жданов и Егор Вохмянин получили терапию «Блинцито» в Центре имени Димы Рогачева на сумму 2 743 425 рублей. Ваня продолжает специфическую терапию в рамках второй консолидации на фоне сопроводительной терапии. У Егора в конце апреля состоялась пересадка костного мозга, сейчас идет этап приживления трансплантата. Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен благодаря средствам от акции «Подарок от:важных людей» для четырех пациентов Центра имени Димы Рогачева и РДКБ на сумму 3 816 318 рублей. Среди них Вика Максимова. Врачи рассматривают возможность провести девочке третью трансплантацию — к сожалению, болезнь пока не поддается лечению. Сафия Юсуфова благодаря терапии достигла ремиссии и недавно прошла следующий этап лечения — введение CAR-T-лимфоцитов. Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для четырех пациентов Центра имени Димы Рогачева. Так, Влад Бакунов пока продолжает лечение лимфомы (сейчас мальчику заменили основные препараты в терапии), также ведется поиск неродственного донора. А Никита Белоусов пока еще готовится к трансплантации костного мозга. Общая стоимость покупки — 1 642 368 рублей. Также на 1 145 052 рубля был куплен противоопухолевый препарат «Опдиво» для пяти пациентов Центра. Среди них Ярослав Петров и Виталий Кравченко, которые пока должны продолжать лечение этим препаратом. «Энплейт», стимулирующий образование тромбоцитов, в апреле был куплен на 883 200 рублей. Этим лекарством мы обеспечили шестерых детей. Среди них Максим Кочуров и Федя Лукьянов, который сейчас выписан под наблюдение врачей по месту жительства. Отметим, что в апреле со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Потелегио». Это лекарство показало свою высокую эффективность в лечении синдрома Сезари — агрессивной формы Т-клеточной лимфомы кожи, при которой опухолевые клетки обнаруживаются не только в коже, но и в крови. Также в апреле в московские и региональные клиники были закуплены «Космеген», «Джадену», «Позаконазол», «Артлегия» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда. Диагностика и анализы. Общая сумма — 5 146 664 рубля. В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в апреле для Центра имени Димы Рогачева были закуплены: для лаборатории физиологии и патологии стволовых клеток: наборы для выделения плазмидной ДНК и наборы для выделения геномной ДНК (лабораторные реагенты, которые используются для молекулярно-генетических исследований и контроля качества биологических материалов; они помогают специалистам выявлять микроорганизмы, исследовать генетический материал клеток и проводить точную лабораторную диагностику);

набор для выявления контаминации микоплазмой культур клеток методом ПЦР-РВ (лабораторный диагностический набор, который используется для обнаружения микоплазм — очень мелких микроорганизмов, способных незаметно заражать клеточные культуры; анализ проводится методом ПЦР в реальном времени и позволяет быстро и точно выявить даже небольшое количество микоплазменной ДНК);

расходные материалы и среды для проведения исследований ELISPOT и культивирования MSC (набор лабораторных реагентов и одноразовых изделий, которые используются для изучения работы иммунной системы и выращивания мезенхимальных стромальных клеток (MSC) в лабораторных условиях); для лаборатории молекулярной онкологии: олигонуклеотиды — короткие синтетические фрагменты ДНК (или РНК), которые заранее проектируют и изготавливают в лаборатории для конкретной задачи; для лаборатории патологической анатомии: моноклональные мышиные антитела к белку гена ретинобластомы (специальное лабораторное вещество, которое умеет очень точно находить один конкретный белок в клетке — белок RB1, который связан с контролем деления клеток и защитой от опухолей); для лаборатории трансплантационной иммунологии: набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах (это лабораторный инструмент для проверки того, насколько эффективно нейтрофилы и другие гранулоциты захватывают и уничтожают микробы);

конъюгаты и антитела для исследования NK-клеток (реагенты, которые позволяют точно выявлять и изучать естественные киллерные клетки иммунной системы: антитела распознают специфические поверхностные маркеры NK-клеток, а флуоресцентные конъюгаты «подсвечивают» их при анализе, чаще всего методом проточной цитометрии); для инфекционной лаборатории: реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ с Taq ДНК-полимеразой и ингибирующими антителами (готовая лабораторная смесь, которая используется для проведения ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ), то есть для поиска и измерения количества ДНК или РНК в образце; это готовая система для копирования ДНК, куда уже входят все нужные компоненты, включая фермент Taq-полимеразу, который делает копии ДНК);

набор реагентов «АмплиСенс» (лабораторные тест-системы, которые помогают быстро и точно находить конкретные вирусы или бактерии по их ДНК, чтобы вовремя диагностировать инфекцию и контролировать ее распространение);

набор реагентов для амплификации ДНК аденовируса (лабораторный ПЦР-набор, который используется для обнаружения аденовируса в биологических образцах (кровь, мазки, ткань и др.). Общая сумма — 1 974 504 рубля — оплачена компанией АО «Фармстандарт». Спасибо! В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены реагенты: ФГА-П (фитогемагглютинин) (вещество растительного происхождения, которое «включает» деление лимфоцитов (клеток иммунной системы); его используют в лаборатории, чтобы заставить клетки активно расти и делиться, например для цитогенетических исследований (изучения хромосом);

пипетка Пастера PAS-350 (простая одноразовая пластиковая пипетка, с помощью которой в лаборатории переносят небольшие объемы жидкостей (кровь, реагенты, клеточные суспензии); она обеспечивает аккуратное и стерильное дозирование); Также были оплачены услуги транспортировки биоматериала между медучреждениями благодаря пользователям платформы «Вклад в будущее». Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Расходы на реализацию научного проекта составили 2 348 894 рубля, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка». В рамках проекта «Диагностика и анализы» для лаборатории молекулярной биологии Центра имени Димы Рогачева на 823 266 рублей был оплачен набор реагентов Illumina MiSeq Reagent Micro Kit v2 (комплект расходных материалов для проведения высокоточного анализа ДНК методом секвенирования (NGS — next generation sequencing) на приборе Illumina MiSeq), с его помощью лаборатория может полностью «прочитать» участки ДНК человека, бактерий или вирусов и найти изменения (мутации), которые важны для диагностики и подбора лечения. Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 1 505 977 рублей. В апреле основные расходы по этому проекту направлены на покупку следующих материалов: набор для инвазивного использования для продолжительной вентиляции на приборах IPV 2C, VDR4 (комплект медицинских расходных материалов, который используется вместе с аппаратами высокочастотной перкуссионной вентиляции легких (IPV — intrapulmonary percussive ventilation); он обеспечивает подачу воздуха и лекарственных аэрозолей прямо в дыхательные пути через инвазивный доступ (например, через трахеостому или интубационную трубку);

нефростомический набор PDS-P16 для чрескожного дренирования (медицинский набор, который используют для выведения мочи напрямую из почки наружу, если нормальный отток через мочеточник нарушен);

имплантаты для остеосинтеза позвоночника (винты, пластины, стержни) (медицинские конструкции, которые используются при операциях на позвоночнике для его фиксации и стабилизации, внутренний каркас, который помогает удерживать позвоночник в правильном положении, пока кости срастаются или пока хирург исправляет деформацию);

расходные материалы для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) (набор одноразовых компонентов, которые используются вместе с аппаратом ЭКМО для временной поддержки работы сердца и легких у тяжелых пациентов);

SURGICEL Powder (стерильный хирургический порошок, который используется для остановки кровотечений во время операций; его наносят прямо на место кровотечения, и он помогает быстро образовать сгусток крови, который закрывает поврежденный сосуд);

калоприемники ;

хирургический шовный материал ;

набор для чрескожной трахеостомии Tracheo S.E.T. 7,0 (медицинский комплект инструментов, который используется для создания трахеостомы, то есть отверстия в трахее через кожу шеи, через которое пациент может дышать с помощью трубки);

«Грануфлекс» (тонкая повязка, которая наклеивается на рану; она создает влажную среду, в которой рана лучше и быстрее заживает, а также защищает ее от внешних загрязнений и бактерий; повязка постепенно впитывает выделения из раны и может оставаться на коже несколько дней);

«Гранугель» (гель, который применяют для более сложных ран, особенно с некротическими (отмершими) тканями; он увлажняет рану, помогает размягчить и отделить поврежденные ткани, облегчая процесс очищения и заживления). Медицинское оборудование. Общая сумма — 1 567 790 рублей. В этом месяце за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка» для НМИЦ нейрохирургии имени Н. Бурденко был закуплен аппарат для плазмафереза «Аврора» (Aurora Plasma Apheresis System Mod). Этот медицинский прибор для отделения плазмы крови от клеточных компонентов аккуратно «выцеживает» плазму из крови, а красные и белые клетки возвращает в организм. Образование врачей. Общая сумма — 1 182 849 рублей. В апреле оплачено обучение биолога клинико-диагностической лаборатории на курсе «Цитологическая диагностика при опухолевой и неопухолевой патологии щитовидной железы» в Национальном центре клинической морфологической диагностики в Санкт-Петербурге. Оплачено повышение квалификации трансфузиолога из Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства (КККЦОМД) по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы трансфузиологии: заготовка гемопоэтических клеток крови». В СпбГПМУ перечислены средства на компенсацию расходов на командировки двух анестезиологов-реаниматологов для обучения на симуляционном курсе «Сосудистый доступ» в НМИЦ ДГОИ имени Рогачева, которое состоялось в феврале 2026 года. В ОДКБ в Ростове-на-Дону перечислены средства на компенсацию расходов на командировку гематолога для обучения по программе «Гематология» по специальности «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в детской онкологии и гематологии» в НМИЦ ДГОИ имени Рогачева. В КККЦОМД перечислены средства на компенсацию расходов на командировку рентгенолога для участия в XVII Международном конгрессе «Невский радиологический форум — 2026» в Санкт-Петербурге. В НМИЦ ДГОИ имени Рогачева перечислена сумма расходов на командировки пяти врачей, которые в марте 2026 представили доклады в Испании на конгрессе EBMT 52nd Annual Meeting, посвященном ключевым вопросам трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, химиотерапии и генной терапии. В апреле стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках. Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За апрель они составили 2 268 789 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.

Адресная помощь Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В апреле общие траты на проект составили 11 300 387 рублей. Платное лечение. Общая сумма — 5 861 129 рублей. В апреле было оплачено нейрохирургическое лечение шести иностранных пациентов с опухолями головного мозга в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Так, Диёра Мухамадалиева была прооперирована и выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога, невролога, лора и офтальмолога по месту жительства. Акобир Илхомов также был прооперирован, по результатам гистологии у мальчика подтвердилось доброкачественное новообразование. Он уже выписан из Центра под наблюдение врачей по месту жительства. Для одного ребенка была оплачена лучевая терапия, еще один ребенок прошел стереотаксическую радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Для одной подопечной фонда была оплачена стимуляция, забор и криоконсервация эмбрионов и ооцитов. Также было оплачено долечивание молодого взрослого с лимфомой Ходжкина в Центре имени Димы Рогачева. Лекарства. Общая сумма — 2 278 382 рубля. Произведено 40 закупок препаратов на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 18 пациентов. Среди них Алиса Аникина. Мама девочки обратилась с просьбой помочь с закупкой препарата «Яквинус» (тофацитиниб) пока семья налаживает процесс получения лекарства по месту жительства. К работе с семьей был подключен социальный юрист фонда. Пока с лекарством помогает фонд. Все расходы на лекарства на выписку уже не первый год полностью оплачивает ФК «Пульс». Спасибо! Анализы и исследования. Общая сумма — 517 888 рублей. Лабораторная диагностика. В рамках проекта адресной помощи были проведены молекулярно-генетические исследования для пациентов Центра имени Димы Рогачева и Морозовской ДГКБ. Также для одного ребенка в сторонней лаборатории были оплачены рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с КУ с функциональными пробами на рефлюкс, а еще для одного подопечного — анализ на антинейрональные антитела. Медтранспортировки и ритуальные услуги. Общая сумма — 1 360 395 рублей. Для двоих подопечных фонда были оплачены медицинские транспортировки в сопровождении врачей-реаниматологов. Была оказана помощь в оплате ритуальных услуг четырем семьям. На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 1 661 479 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Качество жизни. Общая сумма — 1 946 238 рублей. В этом месяце были произведены закупки лекарств для 12 детей, а для семерых ребят было куплено специальное питание. Расходные материалы (специальные кремы и пенки, трахеостомические трубки, компрессы и др.) были приобретены для шести пациентов. Оплачены консультации специалистов для подопечных программы, и, как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для детей и их близких. Благотворительную социальную помощь получили восемь семей. Большая часть финансирования проекта «Качество жизни» в апреле была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «Мир» за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк. Спасибо! Социальные проекты Помимо помощи в обеспечении лечения нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов. В апреле было собрано и направлено в клиники 29 «коробок храбрости» с игрушками. В апреле мы постарались передать в клиники как можно больше заботы и домашнего уюта. Так, в Московский областной онкологический диспансер отправились картины по номерам, флаконы шампуня и подарки для именинников. В Центр нейрохирургии имени Бурденко уехала большая партия помощи: упаковки стирального порошка, пеленки, жидкое мыло и картины по номерам, а также шампуни, бумажные платочки и сразу 19 подарков детям на дни рождения. Благодаря помощи благотворителей мы смогли поддержать и Морозовскую больницу, куда передали шампуни и уходовые маски для лица. А в Российскую детскую клиническую больницу отправились подарки для ребят, которые встретят свой день рождения в палате. В пансионат при Центре Димы Рогачева от благотворителей были переданы одноразовые пеленки, влажные салфетки, детские памперсы, а еще шампуни, маски для лица и подарки для детских праздников. Пяти семьям в сложной жизненной ситуации были предоставлены услуги няни. Трем подопечным была оказана адресная помощь со средствами личной гигиены, одному подопечному — материальная помощь. Социальный проект финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В апреле в рамках проекта со счета «Подари жизнь» было оплачено питание родителей пациентов Центра имени Димы Рогачева на сумму 2 192 850 рублей. Это стало возможным благодаря программе сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «Мир» за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк. Спасибо!

Донорство Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки. В Национальный день донора амбассадоры и звездные друзья фонда вместе со всеми сдавали кровь, чтобы поддержать детей, которые лечатся от тяжелых болезней. Подробнее о том, как это было, предлагаем прочитать в нашей статье. В Центре имени Рогачева было проведено 15 донаций гранулоцитов. Поиск гранулоцитов велся для шестерых детей, в том числе для Максима Худи. Из Центра имени Димы Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 поступило 14 обращений с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в апреле 311 донаций крови и ее компонентов. В апреле общие траты на проект составили 602 169 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка». Волонтерство Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения. Программа «Возвращение детства» В апреле было совершено 55 визитов в больницы. Волонтеры провели для детей насыщенную программу: рисовали работы к выставке «Я художник, я так вижу», отметили День космонавтики тематическими неделями с яркими дискотеками и мастер-классами, много занимались рукоделием (макраме, пасхальные веночки, роспись яиц, аппликации), а также веселились на игротеках и общались с ребятами один на один. Программа «Окно в мир» Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали и сопроводили 45 мероприятий в больницах, включая 23 мероприятия с интересными гостями и шоу с артистами, 14 мастер-классов волонтеров-мастеров из проекта «Творческая мастерская». Четыре игры и викторины было проведено силами волонтеров из группы «ПереДВИЖники», четыре путешествия организовали волонтеры проекта «Кругосветка». Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» в апреле организовали посещение 60 городских событий для 680 человек. Ребята и их родители побывали в театрах (Театр Маяковского, СТИ, «Бенефис», Эрмитаж, Театр эстрады, Театр Гоголя, «Шалом», «Глас»), на выставке мишек Тедди, чемпионате России по брейкингу, в цирке Кудзинова, на футбольных матчах и разнообразных концертах — от рока и классики до «Лунной сонаты при свечах». Также запомнились премьера спектакля «Хора» Охада Наарина в постановке Context, концерт группы Dabro и теплоходное приключение «Роковое путешествие». Волонтеры проекта «На связи!» провели 24 групповых и 14 индивидуальных онлайн-занятий, которые посетили 93 участника. Волонтеры проекта играли с ребятами онлайн в настольные игры, говорили о Бахе, работали над созданием своей компьютерной игры и устраивали вечерние чтения. Программа Pro bono Девять волонтеров внебольничной помощи выполнили три запроса: помогли с инвентаризацией на складе в Измалкове, разобрали материалы для творчества в офисе и присвоили согласиям ID. Семь волонтеров-стилистов участвовали в различных активностях: два визажиста приняли участие в Дне красоты в МООД, пять мастеров (парикмахеры, бровисты и мастер маникюра) посетили Центр Рогачева. Четыре фотоволонтера обработали четыре запроса: съемку у коллег на реабилитационной программе, фотосессию подопечного ребенка и съемку на Дне донора. Два автоволонтера совершили две поездки: один волонтер отвез семью на вокзал, другой помог доставить пробирку в лабораторию. Также один волонтер-дизайнер был привлечен для доработки карточек для проекта «От сердца к сердцу». Программа лояльности В апреле в рамках проекта «Дети помогают детям» три волонтера провели пять уроков доброты в школах. С 1 по 22 апреля среди подопечных фонда прошел фестиваль рисунков «Я художник, я так вижу!». 80 участников представили 243 работы. Каждый ребенок получит грамоту и подарок от фонда, а рисунки войдут в общую базу для публикаций, открыток, календарей, магнитов и электронных рассылок. Координатор программы «Начало» обработал 63 заявки на волонтерство. К телеграм-каналу для кандидатов в волонтеры подключили 20 человек. Кроме того, было организовано 4 групповых и 16 индивидуальных собеседований. После собеседований и оформления документов в проекты направлено 25 волонтеров-новичков. В апреле общие траты по проекту составили 965 251 рубль. Они включают в себя оплату товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и для организации праздников, а также расходы по оплате труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, обучение и сопровождение).