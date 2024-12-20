Отчет фонда, февраль 2025

Перед вами подробный отчет фонда за февраль 2025 года. Спасибо, что делаете возможной такую масштабную работу. Более подробную информацию можно увидеть в excel-таблице. А все самое основное по проектам — прямо сейчас!
Важные цифры февраля
111 904 747 рублей составили общие расходы.
Из подопечных клиник после лечения и проверок выписались 283 ребенка, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
24 748 206 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.
1 306 065 рублей потрачено на оплату различных видов платного лечения.
1663 человека стали безвозмездными донорами цельной крови, 614 — тромбоцитов, 102 донора плазмы крови пришли в отделения переливания подопечных клиник.
А теперь подробно о проектах.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В феврале общие траты на проект составили 64 965 382 рубля.
Лекарства. Общая сумма — 24 748 206 рублей.
В феврале препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 3 873 071 рубль для троих подопечных фонда. Среди них Даня Коновалов и Мирон Семенов. Терапия «Блинцито» помогла ребятам подойти к следующему шагу в лечении — к трансплантации костного мозга (ТКМ). В конце февраля ТКМ состоялась у Дани, а в конце марта — у Мирона. Хорошие новости про Ксюшу Гувакову, для которой также был закуплен «Блинцито». Девочка успешно прошла терапию, и в конце февраля врачи отпустили ее домой.
Противоопухолевый препарат «Адцетрис» оплачен для шести пациентов Центра Рогачева на сумму 2 880 000 рублей. Среди них снова Алена Череда и Марианна Булыгина (в конце февраля у нее было пятое введение препарата в рамках противорецидивной терапии).
В феврале препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» получили на стационарном этапе лечения Маша Бодрина (в декабре у девочки состоялась трансплантация костного мозга), Влад Зотов (мальчик успешно прошел основное лечение и в конце февраля был выписан домой для продолжения терапии по месту жительства), Уля Валиева, Даня Быхун, Анвар Куруглиев (в январе у мальчика состоялась трансплантация) и еще 15 детей из Центра имени Дмитрия Рогачева. На покупку препарата потрачено 2 294 230 рублей. А «Энтивио» был оплачен на сумму 3 264 000 рублей для 13 пациентов той же клиники, в том числе снова для Максима Шашева (у мальчика в конце марта планируется выписка домой), Артема Рыбалко, Кости Закаблук и Ислама Далгатова.
Для шестерых детей были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 2 746 598 рублей. Часть из них была закуплена для детей, которые проходили лечение в ДРКБ в Казани. Также для ребенка с острым миелобластным лейкозом был закуплен противоопухолевый препарат «Милотарг» в ОДКБ в Екатеринбурге на сумму 612 480 рублей. Также в клиники были куплены такие препараты, как «Креземба», «Актемра», «Космеген», «Ленвима» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 8 172 934 рубля.
В рамках реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза в феврале были оплачены реагенты для секвенирования (это процесс «чтения» ДНК, который дает понять, из каких нуклеотидов состоит генетический код опухоли, и позволяет подобрать наиболее эффективное лечение), а также лабораторные расходные материалы для цитогенетических исследований (это анализ особых клеточных структур — хромосом, с его помощью можно оценить их «поломки», что влияет на подбор лечения). Были оплачены специализированные анализы в ОДКБ в Екатеринбурге для пациентов из пяти регионов. И, как всегда, была оплачена (в данном случае за два месяца) работа сотрудников Центра, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 7 787 555 рублей.
По программе «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в рамках общего проекта «Диагностика и анализы» покупались наборы для генетической диагностики, реагенты для лаборатории физиологии и патологии стволовых клеток. Сумма — 385 379 рублей.
Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 1 054 284 рубля.
Были куплены необходимые расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева: хирургические иглы и шовные материалы, катетеры, соединительные трубки и коннекторы — связующее звено между наркозно-дыхательным аппаратом и пациентом.
Медицинское оборудование. Общая сумма — 19 380 199 рублей.
Благодаря поддержке со стороны крупных частных благотворителей в феврале были закуплены медицинские инструментальные тележки — они позволяют удобно и быстро перевозить инструменты, лекарства или оборудование прямо к пациенту или в операционную. Это как «рабочий чемодан» для медперсонала — с такими тележками все нужное всегда рядом. Была внесена предоплата за амплификатор (современный прибор для точного анализа генетического материала) для НМИЦ имени Бурденко и модульную дрель с принадлежностями для Российской детской клинической больницы. Этот хирургический инструмент используется для сверления костей при операциях. Насадки (модули) можно легко менять в зависимости от типа операции. Также для РДКБ были приобретены хирургические инструменты и коагулятор — необходимые составляющие каждой операции. Была внесена предоплата за электрометр референсного класса для Центра имени Дмитрия Рогачева. Этот сверхточный прибор измеряет очень маленькие электрические заряды, токи, напряжения и сопротивления, он крайне важен при измерении дозы лучевой терапии.
Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 544 872 рубля.
Оплачено четыре поездки за донорскими клетками, обследование неродственного донора, а также внесена предоплата за подбор неродственного донора в одном из регистров.
Образование врачей. Общая сумма — 1 892 440 рублей.
Оплачены стажировки детского онколога из Красноярска, а также гематолога и медсестры из Екатеринбурга в Центре имени Димы Рогачева.
В этом месяце были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 970 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако фонд считает ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За февраль они составили 2 222 446 рублей.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В феврале общие траты на проект составили 9 592 023 рубля.
Платное лечение. Общая сумма — 1 306 065 рублей.
Двум подопечным из Узбекистана и одному из Таджикистана было оплачено нейрохирургическое лечение в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Также одному ребенку, которому не хватило квоты на лечение, была оплачена госпитализация в Центр имени Димы Рогачева для проведения эндопротезирования.
Лекарства. Общая сумма — 4 272 259 рублей.
Произведено 37 закупок на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 30 пациентов. Среди них Глеб Ануфриев (мальчик сейчас находится дома, но его пока еще беспокоит тромботическая микроангиопатия, поэтому на апрель запланирована госпитализация в Центр Димы Рогачева), Лера Царик и Антон Козыренко (у мальчика пока сохраняется перегрузка организма железом, необходим «Джадену»).
Качество жизни. Общая сумма — 2 413 219 рублей.
В рамках программы паллиативной помощи для подопечных проекта произведено десять закупок лекарств и лечебного питания, а также были куплены ходунки и кислородный концентратор. Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных программы и их близких. Пять семей получили благотворительную социальную помощь. Оказана помощь в оплате ритуальных услуг для трех семей.
Анализы и исследования. Общая сумма — 514 450 рублей.
Лабораторная диагностика в рамках проекта адресной помощи проведена для 19 детей и молодых взрослых из разных больниц. Также в рамках подпроекта «Расходные материалы» по адресной помощи одному ребенку были закуплены трахеостомическая трубка и термовент и еще одному ребенку с трахеостомой — специальные голосовые клапаны.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 990 249 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в феврале была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «МИР» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк.
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
В феврале вместе с вами и благодаря вам мы собрали и направили в клиники шесть «Коробок храбрости» с игрушками.
В пять подопечных клиник фонда переданы бытовые средства, манжеты детские для тонометра, а также средства личной гигиены (которые всегда нужны), в том числе кусковое мыло, детский крем, стиральный порошок, средства для мытья посуды, пенка для мытья и ухода. Кроме того, от благотворителя были получены подарочные наборы для детей (конфеты и светильник с маркерами), которые были поделены между пациентами подопечных клиник. В Центр имени Димы Рогачева были переданы медицинские тележки различного назначения в большом количестве. Подобная помощь оказалось очень актуальной и значимой. Двум семьям предоставлены услуги няни (так происходит, когда никто из близких по разным и очень веским причинам не может остаться в больнице с ребенком). Была оказана помощь с повседневными и теплыми вещами трем подопечным фонда и их маме. Также для одного подопечного на безвозмездной основе была проведена стоматологическая консультация и лечение зубов в стоматологической клинике «Президент».
Психологическая служба фонда в феврале провела 21 консультацию для подопечных фонда и их семей, а также две супервизии по работе с детьми с онкологическими заболеваниями, которые, помимо болезни, столкнулись с другими сложными жизненными ситуациями (потеря родителей, агрессия). Всестороннюю поддержку по самым разным вопросам получили семь пациентов РДКБ, Центра имени Димы Рогачева, Центра нейрохирургии имени Бурденко, МООД и Морозовской больницы.
Проект финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В феврале в фонд «Новая жизнь» от «Подари жизнь» переведено 15 миллионов рублей для реализации социальных и иных программ, в том числе на административные расходы социального проекта.
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В трех основных клиниках донорского проекта — Центре имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 — в феврале было в общей сложности 1286 безвозмездных донора цельной крови, 416 — тромбоцитов, 102 доноров плазмы крови. Также в Центре Рогачева было четыре донации гранулоцитов, поиск доноров гранулоцитов велся в том числе и для Ильи Хованского. Из этих же клиник и еще одной поступило девять обращений с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в феврале 69 донаций крови и ее компонентов.
В феврале общие траты на проект составили 361 836 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
В феврале волонтеры организовали 37 посещений подопечных в НМИЦ имени академика Н. Н. Бурденко, Морозовской больнице, РДКБ, Центре Димы Рогачева, МООД. Дети с волонтерами провели «сердечный» день: они с родителями декорировали сердца из папье-маше. «Крылатые» волонтеры практически порхали вокруг стола, на лету помогая завязывать банты, укреплять сердца, выбирать декор. А еще ребята делали открытки к 23 Февраля, праздновали китайский Новый год, с увлечением рисовали и мастерили, обсуждая между собой китайскую культуру и традиции. Родители тем временем создавали красивые закладки с китайскими рисунками для книг.
Программа «Окно в мир»
Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали и сопроводили 34 мероприятия в больницах. В проект введено пять новых волонтеров, а пополнилась и база артистов. Впервые была проведена йога для мам подопечных в пансионате Центра Димы Рогачева, на нее пришли 25 человек. Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» провели 12 мероприятий, их посетили порядка 90 человек. В основном ходили в театры — СТИ, театр «Русская песня», Театр современной драматургии, театр «Ромэн», а еще побывали в «Москонцерт Холле».
В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 34 групповых занятия для 140 участников. Кроме того, было организовано 12 индивидуальных занятий. Вместе с волонтерами проекта «Кругосветка» дети и родители «побывали» в четырех странах: подопечные НМИЦ имени Дмитрия Рогачева «посетили» Африку с ее потрясающим животным миром, больше узнали о Швеции и викингах, полюбовались Норвегией и музыкой Грига, а подопечные из РДКБ «отправились» в средневековую Чехию.
Волонтеры, посещающие амбулаторные квартиры, навестили детей шесть раз. В феврале к проекту добавилось два новых волонтера.
Программа Pro bono
Четыре волонтера-администратора помогали на регулярной основе в течение месяца. Пять мастеров проекта «Дни красоты» поработали с 37 мамами подопечных в двух отделениях РДКБ. Еще один мастер-парикмахер провел День красоты в отделении иммунологии Центра Димы Рогачева для четырех мам и одной подопечной девочки.
Волонтеры-дизайнеры сверстали семь рубрик из 15 для зимне-весеннего выпуска журнала «Звездочка». Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили 33 поездки, из них 13 — с подопечными и 20 — с грузами. А волонтеры проекта «Покажи Москву» провели экскурсию по Москве для подопечного и его мамы. Волонтеры-юристы провели мастер-класс для родителей и продолжают консультировать подопечных по телефону.
Программы лояльности
Арт-волонтеры рисовали с детьми рисунки на тему весны и 8 Марта, иллюстрации ко Дню медика, а еще дети рисовали портреты своих мам.
В феврале общие траты на проект составили 596 260 рублей и были оплачены компанией ООО «Логистика 1520». Эти расходы включают в себя оплату труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, их обучение и сопровождение) и товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и организации праздников.
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В феврале 45 участников получили поддержку в рамках реабилитационного проекта. В Благотворительной школе 22 учителя провели 76 индивидуальных уроков для 19 учеников по девяти предметам. Координаторы проекта организовали и провели встречу волонтеров программы, волонтеры увиделись в офлайн-формате, познакомились и пообщались.
Был завершен набор участников онлайн-программы «Мы в игре», в программе участвуют 16 семей (48 человек).Координаторы проекта провели обучение для четырех новых кураторов и трех новых мастеров, которые стали волонтерами программы, а также две обучающих встречи для волонтеров программы.
14–16 февраля была проведена выездная реабилитационная программа «Семейные выходные» для 26 участников (восемь семей). Координаторы проекта провели обучающую встречу для волонтеров выездных программ.
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Строительство пансионата «Измалково»
Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей — подопечных «Подари жизнь» и их родителей во время лечения.
Расходы по проекту в феврале составили 6 192 144 рубля. Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
Пока все так же продолжается монтаж витражных конструкций, монтаж декоративных панелей фасада, планировка территории под благоустройство, устройство пирогов отмосток и так далее.
Расходы на содержание фонда в феврале составили 10 470 166 рублей, или 9,35% всех трат за месяц. Отчет о расходах в формате Excel можно скачать по ссылке.
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