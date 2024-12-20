Отчет фонда, февраль 2025

Перед вами подробный отчет фонда за февраль 2025 года. Спасибо, что делаете возможной такую масштабную работу. Более подробную информацию можно увидеть в excel-таблице. А все самое основное по проектам — прямо сейчас!

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписались 283 ребенка, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В феврале общие траты на проект составили 64 965 382 рубля.

Лекарства. Общая сумма — 24 748 206 рублей.

В феврале препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 3 873 071 рубль для троих подопечных фонда. Среди них Даня Коновалов и Мирон Семенов. Терапия «Блинцито» помогла ребятам подойти к следующему шагу в лечении — к трансплантации костного мозга (ТКМ). В конце февраля ТКМ состоялась у Дани, а в конце марта — у Мирона. Хорошие новости про Ксюшу Гувакову, для которой также был закуплен «Блинцито». Девочка успешно прошла терапию, и в конце февраля врачи отпустили ее домой.

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» оплачен для шести пациентов Центра Рогачева на сумму 2 880 000 рублей. Среди них снова Алена Череда и Марианна Булыгина (в конце февраля у нее было пятое введение препарата в рамках противорецидивной терапии).

В феврале препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» получили на стационарном этапе лечения Маша Бодрина (в декабре у девочки состоялась трансплантация костного мозга), Влад Зотов (мальчик успешно прошел основное лечение и в конце февраля был выписан домой для продолжения терапии по месту жительства), Уля Валиева, Даня Быхун, Анвар Куруглиев (в январе у мальчика состоялась трансплантация) и еще 15 детей из Центра имени Дмитрия Рогачева. На покупку препарата потрачено 2 294 230 рублей. А «Энтивио» был оплачен на сумму 3 264 000 рублей для 13 пациентов той же клиники, в том числе снова для Максима Шашева (у мальчика в конце марта планируется выписка домой), Артема Рыбалко, Кости Закаблук и Ислама Далгатова.

Для шестерых детей были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 2 746 598 рублей. Часть из них была закуплена для детей, которые проходили лечение в ДРКБ в Казани. Также для ребенка с острым миелобластным лейкозом был закуплен противоопухолевый препарат «Милотарг» в ОДКБ в Екатеринбурге на сумму 612 480 рублей. Также в клиники были куплены такие препараты, как «Креземба», «Актемра», «Космеген», «Ленвима» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 8 172 934 рубля.

В рамках реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза в феврале были оплачены реагенты для секвенирования (это процесс «чтения» ДНК, который дает понять, из каких нуклеотидов состоит генетический код опухоли, и позволяет подобрать наиболее эффективное лечение), а также лабораторные расходные материалы для цитогенетических исследований (это анализ особых клеточных структур — хромосом, с его помощью можно оценить их «поломки», что влияет на подбор лечения). Были оплачены специализированные анализы в ОДКБ в Екатеринбурге для пациентов из пяти регионов. И, как всегда, была оплачена (в данном случае за два месяца) работа сотрудников Центра, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 7 787 555 рублей.

По программе «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в рамках общего проекта «Диагностика и анализы» покупались наборы для генетической диагностики, реагенты для лаборатории физиологии и патологии стволовых клеток. Сумма — 385 379 рублей.

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 1 054 284 рубля.

Были куплены необходимые расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева: хирургические иглы и шовные материалы, катетеры, соединительные трубки и коннекторы — связующее звено между наркозно-дыхательным аппаратом и пациентом.

Медицинское оборудование. Общая сумма — 19 380 199 рублей.

Благодаря поддержке со стороны крупных частных благотворителей в феврале были закуплены медицинские инструментальные тележки — они позволяют удобно и быстро перевозить инструменты, лекарства или оборудование прямо к пациенту или в операционную. Это как «рабочий чемодан» для медперсонала — с такими тележками все нужное всегда рядом. Была внесена предоплата за амплификатор (современный прибор для точного анализа генетического материала) для НМИЦ имени Бурденко и модульную дрель с принадлежностями для Российской детской клинической больницы. Этот хирургический инструмент используется для сверления костей при операциях. Насадки (модули) можно легко менять в зависимости от типа операции. Также для РДКБ были приобретены хирургические инструменты и коагулятор — необходимые составляющие каждой операции. Была внесена предоплата за электрометр референсного класса для Центра имени Дмитрия Рогачева. Этот сверхточный прибор измеряет очень маленькие электрические заряды, токи, напряжения и сопротивления, он крайне важен при измерении дозы лучевой терапии.

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 544 872 рубля.

Оплачено четыре поездки за донорскими клетками, обследование неродственного донора, а также внесена предоплата за подбор неродственного донора в одном из регистров.

Образование врачей. Общая сумма — 1 892 440 рублей.

Оплачены стажировки детского онколога из Красноярска, а также гематолога и медсестры из Екатеринбурга в Центре имени Димы Рогачева.

В этом месяце были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 970 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако фонд считает ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За февраль они составили 2 222 446 рублей.