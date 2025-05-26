Отчет фонда, июнь 2025

В прошедшем месяце было много интересных событий: концерт фонда «Вечерний утренник для взрослых», выпускной в больнице, при этом мы продолжали нашу обычную работу.

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 170 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

В такие месяцы ваша поддержка особенно важна — спасибо вам! Давайте посмотрим на основные цифры июня, а подробности всегда можно узнать в excel-таблице .

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В июне общие траты на проект составили 64 928 242 рубля.

Лекарства. Общая сумма — 21 362 369 рублей.

В июне препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 3 066 181 рубль для пяти подопечных фонда из РДКБ, Центра имени Димы Рогачева и ГАУЗ СО ОДКБ города Екатеринбурга. Среди них Ксюша Дорофеева. В марте благодаря зрителям сюжета на НТВ были собраны средства на первый курс терапии, которых также хватило для оплаты и второго курса «Блинцито». Сейчас Ксюша уже на этапе закрепления ремиссии: впереди у нее лучевая терапия. Амина Нурбобоева, Саша Стручков и София Куклева также успешно прошли терапию «Блинцито» и продолжают лечение.

Дорогостоящий противоопухолевый иммунопрепарат «Биспонса» был оплачен для Риты Пушковой, которая продолжает лечение в Центре имени Димы Рогачева. На закупку лекарства было потрачено 636 053 рубля. Другой противоопухолевый препарат, «Адцетрис», был куплен для трех пациентов Центра Рогачева на сумму 1 080 000 рублей. Так, Настя Евтова благодаря терапии вышла в ремиссию и готовится к следующему шагу в лечении — трансплантации костного мозга, а Артем Андриевский и Леша Санаев продолжили терапию с этим препаратом. Также для двух детей были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 1 065 710 рублей.

Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для пяти пациентов Центра Рогачева на сумму 825 898 рублей. Среди них Даня Проскурин, который продолжает лечение обширного мукормикоза, Дамир Стрелков (состояние мальчика стабилизировалось, и его на некоторое время отпустили из клиники домой) и Полина Захарова (девушке пока не удалось выйти в ремиссию по основному заболеванию, поэтому врачи рассматривают вопрос о трансплантации костного мозга).

Другой противогрибковый препарат, «Позаконазол», получили семь детей на сумму 437 092 рубля. Среди них Дима Ивашин и Арсений Барков. Оба парня получают препарат для лечения грибковой инфекции после трансплантации, а вот Оля Старикова пока только начинает готовиться к трансплантации, и терапия «Позаконазолом» помогает держать под контролем возникшую на фоне ослабленного иммунитета грибковую инфекцию.

В июне препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» был закуплен для 15 пациентов Центра имени Димы Рогачева на стационарном этапе лечения. Среди них Даша Дячок, которая готовится к трансплантации костного мозга, и Мелания Косарева. Лекарство для девочек было куплено благодаря сбору в рамках благотворительного забега Legal Run 2025.Также терапию с «Джакави» прошли София Мусякаева (у девочки в конце мая состоялась пересадка), Жамсо Сахинов, Лиза Аксенкина, Лиза Тифу и другие дети. Всего на покупку препарата направлено 2 431 292 рубля.

Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 3 162 000 рублей для 11 пациентов той же клиники, в том числе для Артема Рыбалко, Илья Хованского, Ули Роговой (лекарство назначено детям для профилактики и лечения РТПХ после трансплантации костного мозга).

Для троих пациентов Центра имени Димы Рогачева был закуплен противоопухолевый препарат «Космеген» на сумму 337 500 рублей. Другой противоопухолевый препарат, «Дарзалекс», был закуплен на сумму 854 453 рубля для пятерых детей, в том числе и для Евы Арутюновой. Лекарство для Евы оплачено средствами от благотворительного забега Legal Run 2025. Также в клиники были куплены такие препараты, как «Кинерет», «Газива», «Арфлейда», «Темомид» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 24 564 817 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в июне были оплачены реагенты и расходные материалы для лаборатории Центра имени Дмитрия Рогачева.

Закуплены антитела к антигенам для проточной цитометрии (высокоточные реагенты, которые позволяют «узнать» конкретные типы клеток крови); среды, буферы, растворы и сыворотки — необходимые расходные материалы, без которых невозможно провести точные лабораторные анализы: они обеспечивают питание клеток, стабильные условия для реакций и достоверные результаты; флаконы культуральные, пробирки, наконечники, ПЦР-пробирки, фильтры, пипетки и другие расходные материалы — базовое лабораторное оснащение, без которого невозможно провести ни один этап диагностики: от подготовки образцов до анализа и хранения; реактивы для проточной цитометрии (FC), наборы для пермеабилизации (процесс, который делает клеточные мембраны более проницаемыми для веществ) и коктейли моноклональных антител (позволяют исследовать клетки не только снаружи, но и изнутри — определять, какие белки они несут, в каком они состоянии и как реагируют на лечение); наборы для выделения клеток, специальные среды и антитела (позволяют точно «отсортировать» нужные клетки из крови или костного мозга, вырастить их в правильных условиях и исследовать с высокой точностью); пресепарационные фильтры и газопроницаемые планшеты (обеспечивают чистоту и правильные условия при работе с клетками: фильтры удаляют примеси до начала анализа, а планшеты позволяют клеткам «дышать» и расти в лабораторных условиях); наборы для внутриклеточного окрашивания (позволяют «заглянуть внутрь» клеток и определить, какие белки или сигнальные молекулы находятся внутри, — это особенно важно для диагностики лейкозов, лимфом и оценки работы иммунной системы); реагенты и расходные материалы для исследования Т-регуляторных клеток (помогают выявить и количественно оценить клетки, которые отвечают за сдерживание чрезмерной иммунной реакции); антитела для исследования Т- и В-лимфоцитов в периферической крови (позволяют точно определить состав и количество клеток иммунной системы у детей с подозрением на врожденные иммунодефициты, чтобы выявить серьезные нарушения иммунитета на ранней стадии и своевременно начать лечение).

Да, все это удается обеспечить для клиник с вашей поддержкой!

Сумма — 20 449 864 рубля.

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Дмитрия Рогачева были закуплены реагенты in vitro и расходные материалы для проточной цитометрии (они позволяют анализировать клетки крови и костного мозга с высокой точностью, не нарушая их жизнеспособности); магнитные частицы для очистки ДНК, частицы для обогащения мРНК и универсальный полимер (они используются в молекулярно-генетических исследованиях для точного выделения и подготовки нуклеиновых кислот — эти реагенты позволяют получить «чистый» генетический материал, необходимый для проведения ПЦР, секвенирования и других методов, которые помогают выявлять мутации, диагностировать редкие заболевания и подбирать персонализированное лечение для тяжелобольных детей); реагенты для флуоресцентной и хромогенной гибридизации in situ (они используются для точного обнаружения генетических аномалий прямо в клетках без их разрушения: с их помощью можно «подсветить» определенные участки ДНК и выявить мутации, хромосомные перестройки или изменения числа копий генов); среды, буферы, красители, готовые смеси и ферменты (ключевые компоненты лабораторной диагностики, которые обеспечивают корректное проведение клеточных, молекулярных и биохимических исследований).

И, как всегда, была оплачена работа сотрудников Центра, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 3 297 333 рубля и покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Также в рамках проекта были оплачены лабораторные исследования (молекулярно-генетические, цитометрические, исследования уровня фибриногена и другие) для пациентов Центра имени Димы Рогачева, МООД в Балашихе и Морозовской ДГКБ, РДКБ, ОДКБ города Оренбурга, ОДКБ города Ижевска, ОКБ № 1 города Тюмени, БУ ХМАО — Югра «НОКДБ» города Нижневартовска и ГБУ «КОДКБ имени Красного Креста» города Кургана на сумму 817 620 рублей. Эти расходы также покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Медицинское оборудование. Общая сумма — 2 572 504 рубля.

Была внесена вторая часть платы за высокочастотный электрокоагулятор с принадлежностями. Это современное хирургическое оборудование, которое используется для точного и контролируемого прижигания тканей, остановки кровотечений и бескровных разрезов. Использование таких коагуляторов помогает сократить время вмешательства, ускорить заживление и снизить риск осложнений.

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 7 190 198 рублей.

Оплачена одна поездка за донорскими клетками, а также поиск и активация неродственного донора для троих пациентов Центра имени Димы Рогачева. Один из них — Жамсо Сахимов. Донора для мальчика нашли в Польше, пересадка состоялась в начале мая.

Образование врачей. Общая сумма — 295 957 рублей.

Благодаря помощи крупных частных благотворителей было оплачено обучение врачей-реаниматологов по программе повышения квалификации «Респираторная поддержка в интенсивной терапии у детей». Оплачено прохождение курса «Венозный катетер. Использование и уход» сотрудником КГБУЗ «АККЦОМД». Также оплачена командировка врачей из ГАУЗ СО «ОДКБ» города Екатеринбурга на международную конференцию. О том, как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей, можно прочитать здесь.

В этом месяце были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева за июнь на сумму 6 950 000 рублей.

Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За июнь они составили 1 993 297 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.