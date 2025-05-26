Отчет фонда, июнь 2025

В прошедшем месяце было много интересных событий: концерт фонда «Вечерний утренник для взрослых», выпускной в больнице, при этом мы продолжали нашу обычную работу.
В такие месяцы ваша поддержка особенно важна — спасибо вам! Давайте посмотрим на основные цифры июня, а подробности всегда можно узнать в excel-таблице.
Важные цифры июня
145 540 963 рубля составили общие расходы.
Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 170 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
21 362 369 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.
5 213 556 рублей потрачено на оплату различных видов платного лечения.
1717 человек стали безвозмездными донорами цельной крови, 701 — тромбоцитов, 100 доноров плазмы крови пришли в отделения переливания подопечных клиник.
А теперь подробно о проектах.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В июне общие траты на проект составили 64 928 242 рубля.
Лекарства. Общая сумма — 21 362 369 рублей.
В июне препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 3 066 181 рубль для пяти подопечных фонда из РДКБ, Центра имени Димы Рогачева и ГАУЗ СО ОДКБ города Екатеринбурга. Среди них Ксюша Дорофеева. В марте благодаря зрителям сюжета на НТВ были собраны средства на первый курс терапии, которых также хватило для оплаты и второго курса «Блинцито». Сейчас Ксюша уже на этапе закрепления ремиссии: впереди у нее лучевая терапия. Амина Нурбобоева, Саша Стручков и София Куклева также успешно прошли терапию «Блинцито» и продолжают лечение.
Дорогостоящий противоопухолевый иммунопрепарат «Биспонса» был оплачен для Риты Пушковой, которая продолжает лечение в Центре имени Димы Рогачева. На закупку лекарства было потрачено 636 053 рубля. Другой противоопухолевый препарат, «Адцетрис», был куплен для трех пациентов Центра Рогачева на сумму 1 080 000 рублей. Так, Настя Евтова благодаря терапии вышла в ремиссию и готовится к следующему шагу в лечении — трансплантации костного мозга, а Артем Андриевский и Леша Санаев продолжили терапию с этим препаратом. Также для двух детей были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 1 065 710 рублей.
Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для пяти пациентов Центра Рогачева на сумму 825 898 рублей. Среди них Даня Проскурин, который продолжает лечение обширного мукормикоза, Дамир Стрелков (состояние мальчика стабилизировалось, и его на некоторое время отпустили из клиники домой) и Полина Захарова (девушке пока не удалось выйти в ремиссию по основному заболеванию, поэтому врачи рассматривают вопрос о трансплантации костного мозга).
Другой противогрибковый препарат, «Позаконазол», получили семь детей на сумму 437 092 рубля. Среди них Дима Ивашин и Арсений Барков. Оба парня получают препарат для лечения грибковой инфекции после трансплантации, а вот Оля Старикова пока только начинает готовиться к трансплантации, и терапия «Позаконазолом» помогает держать под контролем возникшую на фоне ослабленного иммунитета грибковую инфекцию.
В июне препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» был закуплен для 15 пациентов Центра имени Димы Рогачева на стационарном этапе лечения. Среди них Даша Дячок, которая готовится к трансплантации костного мозга, и Мелания Косарева. Лекарство для девочек было куплено благодаря сбору в рамках благотворительного забега Legal Run 2025.Также терапию с «Джакави» прошли София Мусякаева (у девочки в конце мая состоялась пересадка), Жамсо Сахинов, Лиза Аксенкина, Лиза Тифу и другие дети. Всего на покупку препарата направлено 2 431 292 рубля.
Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 3 162 000 рублей для 11 пациентов той же клиники, в том числе для Артема Рыбалко, Илья Хованского, Ули Роговой (лекарство назначено детям для профилактики и лечения РТПХ после трансплантации костного мозга).
Для троих пациентов Центра имени Димы Рогачева был закуплен противоопухолевый препарат «Космеген» на сумму 337 500 рублей. Другой противоопухолевый препарат, «Дарзалекс», был закуплен на сумму 854 453 рубля для пятерых детей, в том числе и для Евы Арутюновой. Лекарство для Евы оплачено средствами от благотворительного забега Legal Run 2025. Также в клиники были куплены такие препараты, как «Кинерет», «Газива», «Арфлейда», «Темомид» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 24 564 817 рублей.
В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в июне были оплачены реагенты и расходные материалы для лаборатории Центра имени Дмитрия Рогачева.
Закуплены антитела к антигенам для проточной цитометрии (высокоточные реагенты, которые позволяют «узнать» конкретные типы клеток крови); среды, буферы, растворы и сыворотки — необходимые расходные материалы, без которых невозможно провести точные лабораторные анализы: они обеспечивают питание клеток, стабильные условия для реакций и достоверные результаты; флаконы культуральные, пробирки, наконечники, ПЦР-пробирки, фильтры, пипетки и другие расходные материалы — базовое лабораторное оснащение, без которого невозможно провести ни один этап диагностики: от подготовки образцов до анализа и хранения; реактивы для проточной цитометрии (FC), наборы для пермеабилизации (процесс, который делает клеточные мембраны более проницаемыми для веществ) и коктейли моноклональных антител (позволяют исследовать клетки не только снаружи, но и изнутри — определять, какие белки они несут, в каком они состоянии и как реагируют на лечение); наборы для выделения клеток, специальные среды и антитела (позволяют точно «отсортировать» нужные клетки из крови или костного мозга, вырастить их в правильных условиях и исследовать с высокой точностью); пресепарационные фильтры и газопроницаемые планшеты (обеспечивают чистоту и правильные условия при работе с клетками: фильтры удаляют примеси до начала анализа, а планшеты позволяют клеткам «дышать» и расти в лабораторных условиях); наборы для внутриклеточного окрашивания (позволяют «заглянуть внутрь» клеток и определить, какие белки или сигнальные молекулы находятся внутри, — это особенно важно для диагностики лейкозов, лимфом и оценки работы иммунной системы); реагенты и расходные материалы для исследования Т-регуляторных клеток (помогают выявить и количественно оценить клетки, которые отвечают за сдерживание чрезмерной иммунной реакции); антитела для исследования Т- и В-лимфоцитов в периферической крови (позволяют точно определить состав и количество клеток иммунной системы у детей с подозрением на врожденные иммунодефициты, чтобы выявить серьезные нарушения иммунитета на ранней стадии и своевременно начать лечение).
Да, все это удается обеспечить для клиник с вашей поддержкой!
Сумма — 20 449 864 рубля.
В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Дмитрия Рогачева были закуплены реагенты in vitro и расходные материалы для проточной цитометрии (они позволяют анализировать клетки крови и костного мозга с высокой точностью, не нарушая их жизнеспособности); магнитные частицы для очистки ДНК, частицы для обогащения мРНК и универсальный полимер (они используются в молекулярно-генетических исследованиях для точного выделения и подготовки нуклеиновых кислот — эти реагенты позволяют получить «чистый» генетический материал, необходимый для проведения ПЦР, секвенирования и других методов, которые помогают выявлять мутации, диагностировать редкие заболевания и подбирать персонализированное лечение для тяжелобольных детей); реагенты для флуоресцентной и хромогенной гибридизации in situ (они используются для точного обнаружения генетических аномалий прямо в клетках без их разрушения: с их помощью можно «подсветить» определенные участки ДНК и выявить мутации, хромосомные перестройки или изменения числа копий генов); среды, буферы, красители, готовые смеси и ферменты (ключевые компоненты лабораторной диагностики, которые обеспечивают корректное проведение клеточных, молекулярных и биохимических исследований).
И, как всегда, была оплачена работа сотрудников Центра, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 3 297 333 рубля и покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Также в рамках проекта были оплачены лабораторные исследования (молекулярно-генетические, цитометрические, исследования уровня фибриногена и другие) для пациентов Центра имени Димы Рогачева, МООД в Балашихе и Морозовской ДГКБ, РДКБ, ОДКБ города Оренбурга, ОДКБ города Ижевска, ОКБ № 1 города Тюмени, БУ ХМАО — Югра «НОКДБ» города Нижневартовска и ГБУ «КОДКБ имени Красного Креста» города Кургана на сумму 817 620 рублей. Эти расходы также покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Медицинское оборудование. Общая сумма — 2 572 504 рубля.
Была внесена вторая часть платы за высокочастотный электрокоагулятор с принадлежностями. Это современное хирургическое оборудование, которое используется для точного и контролируемого прижигания тканей, остановки кровотечений и бескровных разрезов. Использование таких коагуляторов помогает сократить время вмешательства, ускорить заживление и снизить риск осложнений.
Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 7 190 198 рублей.
Оплачена одна поездка за донорскими клетками, а также поиск и активация неродственного донора для троих пациентов Центра имени Димы Рогачева. Один из них — Жамсо Сахимов. Донора для мальчика нашли в Польше, пересадка состоялась в начале мая.
Образование врачей. Общая сумма — 295 957 рублей.
Благодаря помощи крупных частных благотворителей было оплачено обучение врачей-реаниматологов по программе повышения квалификации «Респираторная поддержка в интенсивной терапии у детей». Оплачено прохождение курса «Венозный катетер. Использование и уход» сотрудником КГБУЗ «АККЦОМД». Также оплачена командировка врачей из ГАУЗ СО «ОДКБ» города Екатеринбурга на международную конференцию. О том, как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей, можно прочитать здесь.
В этом месяце были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева за июнь на сумму 6 950 000 рублей.
Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За июнь они составили 1 993 297 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В июне общие траты на проект составили 12 578 752 рубля.
Платное лечение. Общая сумма — 5 213 556 рублей.
В июне было оплачено нейрохирургическое лечение восьми иностранных пациентов Центра нейрохирургии имени Бурденко. Также одному иностранному пациенту была оплачена лучевая терапия, и Владу Бельскому была оплачена радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». На это лечение в принципе не бывает государственных квот в Центре. Также в рамках проекта для одного подростка из Центра имени Димы Рогачева перед высокодозной химиотерапией была оплачена криоконсервация генетического материала.
Лекарства. Общая сумма — 3 385 945 рублей.
Произведено 33 закупки на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 29 пациентов. Среди них Денис Глазков (в связи с острой формой кишечной РТПХ мальчику необходимо продолжать терапию «Буденофальком») и Никита Буйный, которому была необходима «Креземба» (благодаря терапии с грибковой инфекцией удалось справиться). Все расходы на лекарства на выписку уже не первый год полностью закрывает ФК «Пульс». Спасибо!
Качество жизни. Общая сумма — 1 903 619 рублей.
В этом месяце для подопечных было произведено 30 закупок лекарств, лечебного питания и расходных материалов (бинты, гастростомические трубки, пластырные повязки и так далее). Были оплачены четыре медицинские транспортировки. Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных программы и их близких. Благотворительную социальную помощь получили семь семей. Оказана помощь в оплате ритуальных услуг для двух семей.
Анализы и исследования. Общая сумма — 36 705 рублей.
Лабораторная диагностика в рамках проекта адресной помощи проведена для пятерых детей и молодых взрослых из разных больниц. Для одного пациента был проведен специфический анализ для исключения энцефалопатии. Для троих пациентов было оплачено контрастное вещество для проведения МРТ-исследования, еще для одного — наркоз для проведения ПЭТ/КТ с ФЭТ головного мозга. Также в рамках подпроекта «Расходные материалы» по адресной помощи для шестерых детей были закуплены хирургические отсасыватели, кислородные концентраторы, катетеры аспирационные, трахеостомические трубки и термовенты.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 1 746 813 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в мае была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «МИР» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк.
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
В июне вместе с вами и благодаря вам мы собрали и направили в клиники 15 «Коробок храбрости» с игрушками.
В Морозовскую ДГКБ были переданы бытовые средства и средства личной гигиены (детский крем, зубная паста, щетки, детские шампуни, стиральный порошок и так далее). Также были переданы худи, рюкзаки, футболки, умные лампы, умные колонки, трекер-часы в разном количестве.
Были получены т благотворителей и переданы подопечным фонда, которые проживают на амбулаторных квартирах, порошок, зубная паста, щетки, жидкое мыло, гели для душа, кусковое мыло и детский крем.
Услуги няни в июне были предоставлены двум семьям (так происходит, когда никто из близких по разным и очень веским причинам не может остаться в больнице с ребенком). Была оказана помощь с повседневными и летними вещами одному подопечному фонда. По ходатайству лечащего врача двум подопечным была оказана помощь в изготовлении очков.
Проект частично финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь».
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В трех основных клиниках донорского проекта — Центре имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 — в июне было в общей сложности 1717 безвозмездных доноров цельной крови, 701 — тромбоцитов, 100 доноров плазмы крови. Также в Центре имени Рогачева было восемь донаций гранулоцитов, поиск доноров гранулоцитов велся в том числе снова для Вари Орешкиной и Ули Раздобариной. Из этих же клиник поступило 16 обращений с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в апреле 287 донаций крови и ее компонентов.
В июне общие траты на проект составили 690 974 рубля. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
Несмотря на карантины и ограничения посещений, введенные в ряде клиник, в июне волонтеры 40 раз навестили подопечных, проходящих лечение.
Программа «Окно в мир»
Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали и сопроводили 21 мероприятие в больницах. Одно из самых значимых — это, конечно, выпускной в Центре имени Димы Рогачева. О том, как прошло одно из самых ярких событий года, советуем прочитать здесь. В рамках культурно-просветительского проекта фонда на подготовку и проведение выпускного было потрачено 685 884 рубля — эти средства являются целевым пожертвованием АО «Лаборатория Касперского». Также в рамках этого же проекта были траты на подготовку и проведение концерта «Вечерний утренник для взрослых», который организовала Таисия Вилкова, амбассадор фонда, ко Дню защиты детей. Траты на событие в июне составили 379 685 рублей — эти средства являются частью целевого пожертвования от ОТП Банка.
Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» организовали поездки на 79 городских мероприятий, которые посетили около 1100 человек.
В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 28 групповых занятий для 121 участника. Кроме того, было организовано шесть индивидуальных занятий с детьми и два занятия йогой для мам подопечных, а еще волонтеры проекта «Кругосветка» провели одно путешествие в подопечной клинике.
Программа Pro bono
Два волонтера-администратора помогали на регулярной основе в течение месяца в Центре имени Димы Рогачева. Один волонтер на регулярной основе помогал в работе с документами в офисе фонда. Проект «Дни красоты» организовал десять визитов в больницы, где 27 мастеров поработали с 82 подопечными и их родителями.
Волонтеры-дизайнеры закрыли две задачи. Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили пять поездок, из них четыре — с подопечными и одну — с грузами. Волонтеры проекта «Внебольничная помощь» закрыли один запрос на помощь. Волонтеры-юристы продолжают консультировать подопечных по телефону, закрывать письменные запросы.
Программы лояльности
Арт-волонтеры совместно с детьми создавали рисунки для различных акций фонда, за июнь было создано более 48 тематических работ. Волонтеры фонда также представляли фонд на фестивале «Дикая мята», координировали посадку растений во время двух субботников в пансионате «Измалково».
Программа «Начало»
В июне было получено 60 новых заявок на волонтерство. К информационному каналу для кандидатов в волонтеры подключено 32 новых подписчика.
Кроме того, в июне было организовано два групповых собеседования в волонтерские проекты, 26 кандидатов в программу Pro bono проходят индивидуальные собеседования с координаторами.
В июне общие траты на проект составили 725 532 рубля и были оплачены компанией ООО «Логистика 1520». Эти расходы включают в себя оплату труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, их обучение и сопровождение) и товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и организации праздников.
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В июне 42 участника получили поддержку в рамках реабилитационного проекта. В Благотворительной школе 11 учителей провели 36 индивидуальных уроков для 11 учеников по шести предметам.
С 1 по 6 июня была проведена реабилитационная программа «Один плюс один» для 16 участников: восьми подопечных и восьми их родителей.
В период с 23 по 26 июня была проведена реабилитационная программа «Ветер перемен». В программе участвовали 15 человек (пять семей), четыре дня они жили в палаточном кемпинге на небольшом острове на Волге, учились быть командой, ходили под парусом, готовили еду на костре.
Координаторы проекта провели обучающую встречу для девяти волонтеров выездных программ.
Координаторы программы провели собеседование для десяти кандидатов в волонтеры выездных программ.
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Строительство пансионата «Измалково»
Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей — подопечных «Подари жизнь» и их родителей во время лечения.
Расходы по проекту в июне составили 49 173 173 рубля. Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
В июне продолжаются черновые отделочные работы в трех корпусах, чистовые отделочные ведутся в пяти корпусах. Выполнено мощение тротуаров внутридворовых территорий первой и второй очередей. Ведется подготовка оснований для внутридворовых тротуаров третьей очереди. Продолжаются работы по облицовке цоколя. Выполнен монтаж декоративных панелей фасада на двух корпусах. И завершены работы по монтажу русла ручья. Также в июне прошла серия субботников, на которой представители ГК «Дело», фармацевтической компании «Пульс» и компании «Градиент» не только оплатили фантастические растения для территории пансионата, но и активно своими руками занялись благоустройством территории. Подробнее о том, как прошли субботники, можно почитать тут.
Расходы на содержание фонда в июне составили 10 530 856 рублей, или 10,93% всех трат за месяц. Отчет о расходах в формате Excel можно скачать по ссылке.
Новости
Отчет фонда, июнь 2025
С радостью делимся результатами нашей работы за июнь 2025 года. В прошедшем месяце случилось много интересных событий: были концерт фонда «Вечерний утренник для взрослых» и выпускной в больнице, при этом мы продолжали нашу обычную работу.
Отчет фонда, май 2025
В прошедшем месяце было много событий: мы работали над концертом «Вечерний утренник для взрослых», провели очень важное мероприятие — День памяти — и все это одновременно с постоянной основной деятельностью фонда.
Отчет фонда, апрель 2025
Делимся результатами нашей с вами помощи детям в апреле 2025 года. Связь этих результатов с вашей поддержкой всегда самая прямая, но в апрельском отчете она буквально бросается в глаза. И вот почему.