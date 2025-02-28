Отчет фонда, март 2025

Делимся впечатляющими (как и всегда) результатами нашей с вами помощи детям в первый весенний месяц. Спасибо, что вам по силам помогать! Подробности и нюансы можно увидеть прямо сейчас, а больше цифр — в excel-таблице.

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 270 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В марте общие траты на проект составили 58 525 503 рубля.

Лекарства. Общая сумма — 28 031 609 рублей.

В марте препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 9 521 433 рубля для семерых подопечных фонда. Среди них Мирон Семенов. В конце марта у мальчика состоялась трансплантация костного мозга (ТКМ), донором стал папа. Мирон морально тяжело переносил изоляцию в стерильном боксе после пересадки, но состояние стабилизировалось, и теперь он снова в обычной палате. К трансплантации костного мозга сейчас готовится Элеонора Афанасьева, которой вы также в марте помогли с «Блинцито». Сафия Юсуфова успешно закончила терапию лекарством, а вот Вике Мошковской предстоит еще один курс.

Отличные новости про Меланию Косареву: благодаря терапии иммунопрепаратом «Биспонса» девочке удалось достичь ремиссии. Дорогостоящее лекарство было куплено на сумму 2 224 134 рубля.

В марте был закуплен противогрибковый препарат «Креземба» на сумму 780 015 рублей. Это лекарство эффективно против инфекций, которые вызываются плесневыми грибами, — против аспергиллеза и мукормикоза. Так, терапию этим лекарством получили Даня Быхун (мальчик столкнулся с мукормикозом легких после ТКМ), Дамир Стрелков, Никита Буйный и еще четверо детей.

Для двоих подопечных с лимфомой Ходжкина был приобретен противоопухолевый препарат «Адцетрис» на сумму 1 080 000 рублей. Также для одного пациента Центра имени Димы Рогачева был закуплен другой противоопухолевый препарат, «Розлитрек», на сумму 450 371 рубль.

В марте препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» получили на стационарном этапе лечения Максим Шашев (в конце марта мальчик уехал продолжать терапию по месту жительства), Тимофей Югов (также выписан и продолжает лечение по месту жительства), Хабиб Халипаев, снова Анвар Куруглиев (в январе у него состоялась трансплантация), Асад Османов, Женя Бураков, Шамиль Ахмедов (в феврале этого года у мальчика состоялась пересадка костного мозга), Ваня Бобков и еще 13 детей из Центра имени Дмитрия Рогачева. На покупку препарата потрачено 2 403 896 рублей.

«Энтивио» был оплачен на сумму 2 754 000 рублей для 12 пациентов той же клиники, в том числе снова для Артема Рыбалко (мальчик все еще борется с различными осложнениями после ТКМ) и Левы Пономарченкова. Также введение препарата было у Демида Овчарова (мальчика в конце марта отпустили домой для продолжения терапии по месту жительства), Дениса Глазкова и Ильи Хованского.

Для четверых детей был закуплен противоопухолевый препарат «Опдиво» на сумму 563 863 рубля. Среди них Дарина Щербенко и Марианна Булыгина. Также для ребенка с острым миелобластным лейкозом был закуплен противоопухолевый препарат «Милотарг» в ОДКБ в Екатеринбурге на сумму 612 480 рублей. В клиники были куплены такие препараты, как «Элизария», «Венклекста», «Синагис», «Позаконазол» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 14 092 239 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в марте были закуплены антитела и наборы для внутриклеточного окрашивания (они помогают ученым «подсветить» нужные клетки или их части, чтобы изучать их под микроскопом), пресепарационные фильтры (очищают образцы), газопроницаемые планшеты (позволяют клеткам дышать и расти в лабораторных условиях), наборы для выделения клеток, питательные среды и антитела, префильтры (они нужны для предварительной очистки жидкости от крупных частиц, прежде чем она пройдет через основной фильтр, — это помогает продлить срок службы основного фильтра и улучшить качество фильтрации), фермент бензонуклеаза (помогает удалять лишние нуклеиновые кислоты из образцов и подготавливать клетки к анализу), антитела к антигенам для проточной цитометрии (используются, чтобы «пометить» определенные клетки или молекулы). Общие расходы составили 10 710 159 рублей.

В рамках научного договора были оплачены специализированные анализы в ОДКБ в Екатеринбурге для пациентов из пяти регионов. И, как всегда, была оплачена работа сотрудников Центра, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза.

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 2 261 888 рублей.

Были куплены необходимые расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева: бинты фиксирующие, когезивные (нужны для надежной фиксации повязок или медицинских устройств на теле — бинт прочно держится, но не липнет к коже или волосам), магистрали инфузомата спэйс (специальная трубка, которая соединяет прибор для точной подачи лекарств с пациентом); катетеры аспирационные для удаления слизи, жидкости или других выделений из дыхательных путей пациента, андрогель (лекарственный гель, содержащий тестостерон), трахеостомические трубки, фиксаторы для детей первого года жизни (помогает удерживать малыша в нужном положении, предотвращая нежелательные движения, что важно для лечения или проведения процедур), тепловлагообменники для трахеостомы (нужны для увлажнения и подогрева воздуха, который поступает в легкие через трахеостомическую трубку, прибор помогает предотвратить сухость и повреждения слизистой оболочки дыхательных путей пациента), система мониторинга глюкозы, иглы для биопсии, набор для введения мочеточниковых стентов, инфузионные и трансфузионные системы для безопасного и точного введения лекарств, растворов или крови в организм пациента и другие расходные материалы.

Также для НМИЦ имени Бурденко были закуплены клапаны paediGAV, клапаны шунта и шунтирующие системы (используются для лечения гидроцефалии у детей — помогают регулировать отток мозговой жидкости), резервуар «Бурхолл» (используется для сбора и временного хранения жидкостей, таких как спинномозговая жидкость или кровь, во время операций).

Медицинское оборудование. Общая сумма — 3 131 940 рублей.

Для Центра имени Дмитрия Рогачева был куплен двухканальный электрометр SuperMax, этот прибор используется для точного измерения дозы радиации при лучевой терапии. Он помогает убедиться, что пациент получает нужную дозу облучения, чтобы эффективно уничтожить раковые клетки, при этом минимизируя вред здоровым тканям. Это важно для обеспечения безопасности и эффективности лечения, а также для контроля дозы радиации, чтобы избежать передозировки.

Для НМИЦ имени Бурденко была внесена предоплата 50% за амплификатор планшетного типа и амплификатор детектирующий. Это современные приборы для проведения полимеразной цепной реакции в реальном времени.

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 2 792 386 рублей.

В этом месяце была оплачена трансплантация костного мозга для совершеннолетнего подопечного фонда с нейтропенией в ПСПбГМУ имени И. П. Павлова, а также закрыты расходы на проживание неродственных доноров.

Образование врачей. Общая сумма — 69 000 рублей.

Была оплачена программа повышения квалификации для врача функциональной диагностики из Красноярска, а также расходы на командировку для стажировки врача аллерголога-иммунолога из ОДКБ в Екатеринбурге.

В этом месяце также были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако фонд считает ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За март они составили 1 196 440 рублей.