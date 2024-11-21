Отчет фонда, декабрь 2024

Заканчиваем прошлый год рассказом о том, что удалось сделать с вашей помощью для детей и молодых взрослых, которые прямо сейчас проходят лечение от тяжелых болезней.
Благодаря вам дети получают все необходимое для борьбы с недугом, мы продолжаем снабжать клиники оборудованием, реактивами, расходными материалами, строим пансионат мечты и достигаем того, что кажется невозможным, но воплощается у нас на глазах, — потому что вы рядом.
Важные цифры декабря
234 908 786 рублей составили общие расходы.
Из подопечных клиник после лечения и проверок выписались 368 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
40 228 296 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.
5 675 397 рублей направлено на оплату различных видов платного лечения.
1665 безвозмездных доноров цельной крови, 658 — тромбоцитов, 96 доноров плазмы крови пришли в отделения переливания подопечных клиник.
9 «Коробок храбрости» пополнились игрушками, 925 новогодних подарков собрано для детей, которые остались в больницах на Новый год.
Важные события декабря
В декабре в Российскую детскую клиническую больницу была куплена холодильная камера для заморозки плазмы — незаменимое оборудование для отделения гематологии. Она позволяет хранить запас донорской плазмы и использовать ее по мере необходимости: заморозка сохраняет факторы свертывания крови в плазме в рабочем состоянии, что очень важно. Предыдущая камера отработала свой срок, вышла из строя и была успешна заменена новой.
5 декабря прошел День волонтера — большой праздник, объединивший самых активных волонтеров фонда. Этот день очень важен для нас, ведь когда-то давно «Подари жизнь» начался именно с добровольных помощников. И сейчас без их участия невозможно представить работу очень многих программ фонда.
С момента выхода сборника «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде», который был издан ко дню рождения «Подари жизнь», в пользу фонда уже продано 485 книг: 273 аудио и 212 электронных.
Мы поздравили всех детей, которые вынужденно остались в клиниках на Новый год: вы помогли собрать подарки, в гости к ребятам пришли артисты Театра Олега Табакова, «Современника», Москонцерта. Было здорово! Мы очень рады, что Новый год в больницах состоялся, и предлагаем почитать, как это было.
А теперь подробно о проектах.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В декабре общие траты на проект составили 132 677 494 рубля.
Лекарства. Общая сумма — 40 228 296 рублей.
В декабре препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 3 711 692 рубля пятерым подопечным фонда. Среди них Стеша Лялюшкина и Ксюша Гувакова. Препарат получили пациенты из Российской детской клинической больницы и ОДКБ в Екатеринбурге.
Другой дорогостоящий противолейкозный иммунопрепарат, «Биспонса», снова покупался для Егора Микушина (РДКБ), а также для Хабиба Халипаева и еще одного ребенка из Центра Рогачева. На его закупку потрачено 5 189 648 рублей.
«Адцетрис» оплачен для пяти пациентов (из Центра Рогачева и ОДКБ в Екатеринбурге) на сумму 3 244 000 рублей.
Иммунопрепарат «Элизария» в декабре, как и в ноябре, покупался пациентам Центра имени Дмитрия Рогачева Кире Бычковой, Вале Череневой, а также ребенку с диагнозом «апластическая анемия» после трансплантации костного мозга на общую сумму 2 457 763 рубля.
Трое детей из Центра Димы Рогачева в этом месяце получили терапию иммунопрепаратом «Арфлейда». Также этот препарат был приобретен ребенку с карциномой в Детской республиканской клинической больнице Казани.
В декабре «Онкаспар» был закуплен на сумму 600 180 рублей для двух детей с острым лимфобластным лейкозом в Центре имени Дмитрия Рогачева.
Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» получили на стационарном этапе лечения Глеб Ануфриев, Дарина Туманян (у девочки прошло пять месяцев после трансплантации), Арина Адаменко, Маша Бодрина, Полина Чеканова, Варя Благодастких и еще 24 ребенка из Центра имени Дмитрия Рогачева. На покупку препарата потрачено 3 288 606 рублей. А «Энтивио» был оплачен на сумму 3 978 000 рублей для девяти пациентов из той же клиники, в том числе для Льва Пономарченкова (мальчик пока продолжает борьбу с кишечной формой РТПХ), Сережи Милова, Дамира Стрелкова, Вари Благодатских, Артема Рыбалко, Киры Бычковой, Богдана Козлова, Ромы Высочина и Ефима Лапкина.
Восемь детей были обеспечены противогрибковой «Крезембой» на сумму 3 669 107 рублей. В том числе Даня Быхун, Лера Царик (в январе девочке наконец-то можно будет поехать домой), Даня Проскурин, Артем Казмиров, Полина Ивченко, Хатича Худжаерзода.
Другой противогрибковый препарат, «Эраксис», оплачен на сумму 1 323 708 рублей для трех пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева.
Полине Ивченко и еще одному ребенку в декабре был оплачен антибиотик «Завицефта» на сумму 935 317 рублей.
В декабре для Марианны Булыгиной и Софьи Янко были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 1 572 744 рубля. Также для одного ребенка было закуплено дорогостоящее противоопухолевое лекарство «Лорвиква» на сумму 1 482 470 рублей. Были и другие закупки лекарств для клиник.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 35 722 946 рублей.
В рамках реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза были, как всегда, куплены различные наборы реагентов, питательные среды и лабораторные расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева и реактивы для лаборатории молекулярной биологии ОДКБ в Екатеринбурге. Были оплачены специализированные анализы в ОДКБ в Екатеринбурге для пациентов из пяти регионов и работа непосредственных участников проекта в Центре Рогачева. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 31 962 489 рублей.
По программе «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в рамках общего проекта «Диагностика и анализы» покупались реагенты и лабораторные расходные материалы для клеточных исследований, эффективной диагностики врожденных иммунодефицитов, оценки состояния пациентов после трансплантации костного мозга и так далее. Сумма закупок — 3 722 946 рублей.
Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 2 674 348 рублей.
Для Центра имени Дмитрия Рогачева были закуплены многочисленные медицинские расходные материалы: иглы, шприцы, магистрали, ленты, фильтры, эндотрахеальные, дренажные и трахеостомические трубки, инъекторы, наборы для трахеостомии, катетеры Тенкхоффа — незаменимая вещь для проведения перитонеального диализа для детей с почечной недостаточностью и помощи для детей с асцитом (скоплением жидкости в брюшной полости), а также расходные материалы для дренажа.
Медицинское оборудование. Общая сумма — 28 948 736 рублей.
Частично оплачены холодильная камера для заморозки плазмы (очень важно, чтобы плазма была всегда доступна, ведь очень многим детям требуются частые переливания крови), аппарат для плазмафереза, сепараторы клеток крови и инфузионные помпы. Также были закуплены жесткие эндоскопы и шкаф для сушки и хранения эндоскопов для Центра имени Дмитрия Рогачева.
Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 14 466 150 рублей.
Оплачено несколько поездок за донорскими клетками, поиск и активация зарубежных доноров для пятерых детей, а также российского неродственного донора (найденного в Кирове) для Богдана Козлова. Трансплантация уже позади, сейчас у ребенка развились осложнения в виде кожной и кишечной форм РТПХ, всю необходимую терапию мальчик получает также благодаря вашей поддержке.
Образование врачей. Общая сумма — 254 648 рублей.
Оплачено две стажировки специалистов из Красноярска в Центре имени Димы Рогачева.
Выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 3 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако фонд считает ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За декабрь они составили 2 852 370 рублей.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В декабре общие траты на проект составили 14 147 955 рублей.
Платное лечение. Общая сумма — 5 675 397 рублей.
Пяти иностранным гражданам (в том числе Жасурбеку Еркинову) оплачено нейрохирургическое лечение в Центре нейрохирургии имени Бурденко;
Трем детям — лучевая терапия (двум детям, которым не хватило квот, и одному ребенку, являющемуся иностранным гражданином);
двум молодым взрослым с саркомами и юноше с острым лимфобластным лейкозом оплачено лечение в Центре Рогачева;
также одному ребенку, которому не хватило квоты на лечение, была оплачена госпитализация в Центр для проведения эндопротезирования.
Лекарства. Общая сумма — 3 758 660 рублей.
Произведено 36 закупок на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 34 пациентов. Среди них Тимур Жамахов, Нодар Ивазов, Кирилл Скрябин, Сава Цепелев, Варя Жидкова, Амина Уразмамбетова.
Качество жизни. Общая сумма — 4 140 512 рублей.
В рамках программы паллиативной помощи для подопечных проекта произведено 11 закупок лекарств и лечебного питания, 6 закупок предметов мелкого медицинского оборудования (специальный матрас, четыре кислородных концентратора, пульсоксиметр) и расходных материалов. Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных программы и их близких. Для одного подопечного программы в декабре была обеспечена медицинская транспортировка. Шесть семей получили благотворительную социальную помощь. Оказана помощь в оплате ритуальных услуг для шести семей.
Анализы и исследования. Общая сумма — 169 387 рублей.
Лабораторная диагностика в рамках проекта адресной помощи проведена для 12 детей и молодых взрослых из разных больниц.
Также в рамках подпроекта «Расходные материалы» по адресной помощи одному ребенку было приобретено специальное устройство для удержания давления в манжете трахеостомической трубки, другому ребенку был закуплен хирургический отсасыватель.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 300 000 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в декабре была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «МИР» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк.
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
В декабре вместе с вами и благодаря вам мы собрали и направили в клиники 9 «Коробок храбрости» с игрушками и 925 новогодних подарков (30 — в Центр нейрохирургии имени Бурденко, 40 — в Морозовскую больницу, 67 — в РДКБ и 788 — в Центр Димы Рогачева).
В подопечные клиники фонда переданы средства личной гигиены (которые всегда нужны), в том числе детское мыло, ватные диски, детская зубная паста, а также наборы для творчества, книги, вещи и обувь для детей и родителей, игрушки. Кроме того, в Центр Димы Рогачева благотворитель передал вечерние платья для мам подопечных (14 штук) — на Новый год! Двум семьям предоставлены услуги няни (так происходит, когда никто из близких по разным и очень веским причинам не может остаться в больнице с ребенком). Также одному подопечному была оказана помощь с продуктами питания.
Для оформления входной группы в Московском областном онкологическом диспансере было закуплено 42 банки краски для росписи стен, а также художественные кисти.
Психологическая служба фонда в декабре провела восемь консультаций. Помощь получили семьи пациентов Центра нейрохирургии имени Бурденко, МООД, Морозовской больницы и Центра Димы Рогачева. Всесторонняя поддержка по самым разным вопросам оказывалась шести семьям.
Проект финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В декабре в фонд «Новая жизнь» от «Подари жизнь» переведено 20 миллионов рублей для реализации социальных и иных программ, в том числе на административные расходы социального проекта. Также со счета «Подари жизнь» оплачена часть коммунальных расходов по квартирному проекту на сумму 30 487 рублей.
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В трех основных клиниках донорского проекта — Центре имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 — в декабре было в общей сложности 1665 безвозмездных доноров цельной крови, 658 — тромбоцитов, 96 доноров плазмы крови. Также в Центре Рогачева было семь донаций гранулоцитов, поиск доноров гранулоцитов опять велся для Эльмиры Абасян. Из этих же клиник поступило шесть обращений с просьбами о поиске доноров, также обращения были получены от Республиканской больницы № 1 города Кызыла и Областной клинической больницы № 1 города Калуги. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в декабре 48 донаций крови и ее компонентов.
В декабре общие траты на проект составили 336 488 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
Декабрь был заполнен елками и праздничными мероприятиями, больничные волонтеры 36 раз посетили отделения, где лечатся подопечные фонда.
Программа «Окно в мир»
До начала праздников и елок в больницах волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали десять мероприятий и визитов гостей в клиники. Волонтеры онлайн-проекта «На связи!» провели 32 групповых занятия, которые посетили 109 участников, а также 12 индивидуальных занятий с детьми и 3 занятия йогой для мам подопечных. Волонтеры проекта «Кругосветка» представили пять программ для пациентов Центра Рогачева и Центра Бурденко. Волонтеры, посещающие амбулаторные квартиры, семь раз пришли к ребят с играми, мастер-классами и другими занятиями.
Программа Pro bono
Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили 44 поездки, из них 5 — с подопечными, а 39 — с грузами. Волонтеры внебольничной помощи 31 раз помогли как курьеры, а также со сборкой мебели. Дизайнеры оперативно сделали 11 рисунков для мобильного приложения фонда. В административном проекте два волонтера продолжают на регулярной основе помогать координаторам Центра Рогачева. Один волонтер участвует в работе с документами в офисе фонда. В проекте «Дни красоты» участвовали мастер маникюра и бровист (его услуги получили 12 мам и одна подопечная фонда в Центре Рогачева).
Программы лояльности
Арт-волонтеры совместно с детьми создавали рисунки на новогоднюю тему. Волонтеры проекта «Дети помогают детям» приняли участие в четырех школьных ярмарках и провели 15 уроков доброты по запросам от школ. Волонтеры проекта также представили мерч фонда на трех городских мероприятиях. А для маленьких гостей елки в Сколково была проведена игровая активность «Коробка храбрости», которая рассказывает детям о том, как можно помогать. Волонтеры, участвующие в работе с корпоративными партнерами, провели две выездные мастерские по заготовкам для мастер-классов в больницах.
5 декабря прошел День волонтера — большой праздник, объединивший самых активных волонтеров фонда.
В декабре общие траты на проект составили 790 534 рубля. Расходы по волонтерскому проекту включают в себя оплату труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, их обучение и сопровождение) и товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и организации праздников.
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В Благотворительной школе 19 учителей провели 71 индивидуальный урок для 17 учеников по семи предметам.
Завершилась онлайн-программа «Мы в игре», которая длилась два месяца. На протяжении этого времени 11 кураторов сопровождали 47 участников (13 семей), которые сыграли в 61 игру, их провели 23 мастера. Была проведена одна праздничная онлайн-встреча с волонтерской командой программы.
С 29 ноября по 1 декабря была проведена выездная реабилитационная программа «Семейные выходные» для 24 участников (семь семей).
Координаторы провели обучающий мастер-класс для волонтеров проекта.
Всего за месяц поддержку в рамках проекта получили 88 участников.
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Строительство пансионата «Измалково»
Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей — подопечных «Подари жизнь» и их родителей во время лечения.
Расходы по проекту в декабре составили 40 529 574 рубля. Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
В декабре были оплачены очередные этапы создания пансионата, была проделана следующая работа: монтаж витражных конструкций, монтаж декоративных панелей фасада, планировка территории под благоустройство, устройство пирогов отмосток и так далее.
Расходы на содержание фонда в декабре составили 19 530 382 рубля, или 8,31% всех трат за месяц. Отчет о расходах в формате Excel можно скачать по ссылке.
Новости
Отчет фонда, декабрь 2024
Заканчиваем прошлый год рассказом о том, что удалось сделать с вашей помощью для детей и молодых взрослых, которые прямо сейчас проходят лечение от тяжелых болезней.
Отчет фонда, ноябрь 2024
Это наша возможность рассказать о том, как с вашей помощью удается не только обеспечивать детей и молодых взрослых всем необходимым для борьбы с болезнью, но и делать многое другое.
Отчет фонда, октябрь 2024
Подводим итоги предшествующего месяца и рассказываем, что удалось сделать благодаря вашей помощи. Расходы фонда в октябре составили в сумме 208 438 713 рублей, за вычетом трат на содержание фонда — 200 245 890 рублей.