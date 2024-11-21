Отчет фонда, декабрь 2024

Заканчиваем прошлый год рассказом о том, что удалось сделать с вашей помощью для детей и молодых взрослых, которые прямо сейчас проходят лечение от тяжелых болезней.

Благодаря вам дети получают все необходимое для борьбы с недугом, мы продолжаем снабжать клиники оборудованием, реактивами, расходными материалами, строим пансионат мечты и достигаем того, что кажется невозможным, но воплощается у нас на глазах, — потому что вы рядом.

Мы поздравили всех детей, которые вынужденно остались в клиниках на Новый год: вы помогли собрать подарки, в гости к ребятам пришли артисты Театра Олега Табакова, «Современника», Москонцерта. Было здорово! Мы очень рады, что Новый год в больницах состоялся, и предлагаем почитать, как это было .

С момента выхода сборника «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде», который был издан ко дню рождения «Подари жизнь», в пользу фонда уже продано 485 книг: 273 аудио и 212 электронных.

5 декабря прошел День волонтера — большой праздник , объединивший самых активных волонтеров фонда. Этот день очень важен для нас, ведь когда-то давно «Подари жизнь» начался именно с добровольных помощников. И сейчас без их участия невозможно представить работу очень многих программ фонда.

В декабре в Российскую детскую клиническую больницу была куплена холодильная камера для заморозки плазмы — незаменимое оборудование для отделения гематологии. Она позволяет хранить запас донорской плазмы и использовать ее по мере необходимости: заморозка сохраняет факторы свертывания крови в плазме в рабочем состоянии, что очень важно. Предыдущая камера отработала свой срок, вышла из строя и была успешна заменена новой.

9 «Коробок храбрости» пополнились игрушками, 925 новогодних подарков собрано для детей, которые остались в больницах на Новый год.

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписались 368 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В декабре общие траты на проект составили 132 677 494 рубля.

Лекарства. Общая сумма — 40 228 296 рублей.

В декабре препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 3 711 692 рубля пятерым подопечным фонда. Среди них Стеша Лялюшкина и Ксюша Гувакова. Препарат получили пациенты из Российской детской клинической больницы и ОДКБ в Екатеринбурге.

Другой дорогостоящий противолейкозный иммунопрепарат, «Биспонса», снова покупался для Егора Микушина (РДКБ), а также для Хабиба Халипаева и еще одного ребенка из Центра Рогачева. На его закупку потрачено 5 189 648 рублей.

«Адцетрис» оплачен для пяти пациентов (из Центра Рогачева и ОДКБ в Екатеринбурге) на сумму 3 244 000 рублей.

Иммунопрепарат «Элизария» в декабре, как и в ноябре, покупался пациентам Центра имени Дмитрия Рогачева Кире Бычковой, Вале Череневой, а также ребенку с диагнозом «апластическая анемия» после трансплантации костного мозга на общую сумму 2 457 763 рубля.

Трое детей из Центра Димы Рогачева в этом месяце получили терапию иммунопрепаратом «Арфлейда». Также этот препарат был приобретен ребенку с карциномой в Детской республиканской клинической больнице Казани.

В декабре «Онкаспар» был закуплен на сумму 600 180 рублей для двух детей с острым лимфобластным лейкозом в Центре имени Дмитрия Рогачева.

Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» получили на стационарном этапе лечения Глеб Ануфриев, Дарина Туманян (у девочки прошло пять месяцев после трансплантации), Арина Адаменко, Маша Бодрина, Полина Чеканова, Варя Благодастких и еще 24 ребенка из Центра имени Дмитрия Рогачева. На покупку препарата потрачено 3 288 606 рублей. А «Энтивио» был оплачен на сумму 3 978 000 рублей для девяти пациентов из той же клиники, в том числе для Льва Пономарченкова (мальчик пока продолжает борьбу с кишечной формой РТПХ), Сережи Милова, Дамира Стрелкова, Вари Благодатских, Артема Рыбалко, Киры Бычковой, Богдана Козлова, Ромы Высочина и Ефима Лапкина.

Восемь детей были обеспечены противогрибковой «Крезембой» на сумму 3 669 107 рублей. В том числе Даня Быхун, Лера Царик (в январе девочке наконец-то можно будет поехать домой), Даня Проскурин, Артем Казмиров, Полина Ивченко, Хатича Худжаерзода.

Другой противогрибковый препарат, «Эраксис», оплачен на сумму 1 323 708 рублей для трех пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева.

Полине Ивченко и еще одному ребенку в декабре был оплачен антибиотик «Завицефта» на сумму 935 317 рублей.

В декабре для Марианны Булыгиной и Софьи Янко были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 1 572 744 рубля. Также для одного ребенка было закуплено дорогостоящее противоопухолевое лекарство «Лорвиква» на сумму 1 482 470 рублей. Были и другие закупки лекарств для клиник.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 35 722 946 рублей.

В рамках реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза были, как всегда, куплены различные наборы реагентов, питательные среды и лабораторные расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева и реактивы для лаборатории молекулярной биологии ОДКБ в Екатеринбурге. Были оплачены специализированные анализы в ОДКБ в Екатеринбурге для пациентов из пяти регионов и работа непосредственных участников проекта в Центре Рогачева. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 31 962 489 рублей.

По программе «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в рамках общего проекта «Диагностика и анализы» покупались реагенты и лабораторные расходные материалы для клеточных исследований, эффективной диагностики врожденных иммунодефицитов, оценки состояния пациентов после трансплантации костного мозга и так далее. Сумма закупок — 3 722 946 рублей.

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 2 674 348 рублей.

Для Центра имени Дмитрия Рогачева были закуплены многочисленные медицинские расходные материалы: иглы, шприцы, магистрали, ленты, фильтры, эндотрахеальные, дренажные и трахеостомические трубки, инъекторы, наборы для трахеостомии, катетеры Тенкхоффа — незаменимая вещь для проведения перитонеального диализа для детей с почечной недостаточностью и помощи для детей с асцитом (скоплением жидкости в брюшной полости), а также расходные материалы для дренажа.

Медицинское оборудование. Общая сумма — 28 948 736 рублей.

Частично оплачены холодильная камера для заморозки плазмы (очень важно, чтобы плазма была всегда доступна, ведь очень многим детям требуются частые переливания крови), аппарат для плазмафереза, сепараторы клеток крови и инфузионные помпы. Также были закуплены жесткие эндоскопы и шкаф для сушки и хранения эндоскопов для Центра имени Дмитрия Рогачева.

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 14 466 150 рублей.

Оплачено несколько поездок за донорскими клетками, поиск и активация зарубежных доноров для пятерых детей, а также российского неродственного донора (найденного в Кирове) для Богдана Козлова. Трансплантация уже позади, сейчас у ребенка развились осложнения в виде кожной и кишечной форм РТПХ, всю необходимую терапию мальчик получает также благодаря вашей поддержке.

Образование врачей. Общая сумма — 254 648 рублей.

Оплачено две стажировки специалистов из Красноярска в Центре имени Димы Рогачева.

Выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 3 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако фонд считает ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За декабрь они составили 2 852 370 рублей.