Отчет фонда, июль 2025

В июле мы с вами продолжали работать — помогать детям, которые лечатся от онкологических заболеваний: благодаря вашей поддержке мы смогли сделать многое. А теперь обо всем подробно.

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 270 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В июле общие траты на проект составили 88 603 908 рублей.

Лекарства. Общая сумма — 53 384 817 рублей.

В июле препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 14 846 769 рублей для 12 подопечных фонда из РДКБ и Центра имени Димы Рогачева. Среди них Петя Янов. Терапия «Блинцито» помогла юноше выйти в ремиссию, и сейчас он готовится к трансплантации костного мозга от родственного донора. Также пересадка после «Блинцито» предстоит Артему Истягину. Ярослав Сорокин уже успешно завершил этот этап лечения и на продолжение терапии был направлен по месту жительства. Арсен Согомян, Матвей Полуянко, Максим Мачнев пока продолжают лечение в Центре имени Димы Рогачева.

Дорогостоящий противоопухолевый иммунопрепарат «Биспонса» был снова оплачен для Риты Пушковой (врачи приняли решение о проведении трансплантации костного мозга) и еще двоих пациентов Центра Димы Рогачева. На закупку лекарства было потрачено 5 088 424 рубля. Другой противоопухолевый препарат, «Адцетрис», был куплен для пяти пациентов Центра Рогачева на сумму 2 520 000 рублей. Так, Артем Андриевский, Леша Санаев и Лера Кобелева пока продолжают терапию этим препаратом. А Ваня Калмаков по результатам контрольного обследования вышел в ремиссию! И перешел на следующий этап — проведение ауто-ТГСК. Также для семи детей были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 3 543 679 рублей.

Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для восьми пациентов Центра Рогачева на сумму 2 088 979 рублей. Среди них все еще Даня Проскурин — он продолжает лечение обширного мукормикоза (мальчика отпустили из клиники домой на перерыв между курсами основной терапии) и Лера Царик (девочке наконец-то удалось справиться с грибковой инфекцией, и врачи отпустили ее на поддерживающую терапию домой). У Вари Шахниной, которой в нужный момент вы помогли с донорскими гранулоцитами, в конце июля состоялась трансплантация костного мозга. Сейчас девочке необходимо справиться с возникшей пневмонией — с этим как раз должна помочь «Креземба».

Другой противогрибковый препарат, «Позаконазол», получили шесть детей на сумму 268 800 рублей. Среди них Женя Бураков, который нуждается в противогрибковой профилактике «Позаконазолом» на фоне проводимой иммуносупрессивной терапии. А вот у Оли Стариковой наконец-то состоялась трансплантация костного мозга. Терапия «Позаконазолом» все так же помогает держать под контролем возникшую на фоне ослабленного иммунитета грибковую инфекцию.

Отметим, что в июле со счета фонда «Подари жизнь» была произведена и закупка незарегистрированного препарата «Месна», который необходим для лечения детей со злокачественными опухолями костей (саркомы).

Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» был закуплен для 26 пациентов Центра имени Димы Рогачева на стационарном этапе лечения. Среди них Даша Дячок, у которой в конце мая состоялась трансплантация костного мозга, Егор Бутин и Есения Железова, у которых пересадки состоялись в конце апреля. Также терапию «Джакави» продолжают София Мусякаева (у девочки трансплантация состоялась в конце мая), Лиза Тифу, Элеонора Афанасьева, Андрей Клиничев, Максим Кочуров и другие дети. Всего на покупку препарата потрачено 3 298 662 рубля.

Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 5 712 000 рублей для 21 пациента той же клиники, в том числе для Миланы Косаревой, Влада Дроздова, Эльдара Аблаева, Алмаза Мухамадиева (лекарство назначено детям для профилактики и лечения РТПХ до и после трансплантации костного мозга).

Для Кирилла Иванько и Вероники Степановой был закуплен противоопухолевый препарат «Колумви» на сумму 1 908 170 рублей. Другой противоопухолевый препарат, «Дарзалекс», на сумму 836 880 рублей понадобился пятерым детям. Также в клиники были куплены «Кинерет», «Вотриент», «Пролиа», «Темомид» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 19 001 136 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в июле были оплачены реагенты для лаборатории Центра имени Дмитрия Рогачева: рекомбинантный IL-2 (используется как стимулятор для иммунных клеток в пробирке, чтобы проверить их активность и оценить работу иммунной системы), обратная транскриптаза ProtoScript II (фермент, который «переводит» РНК в ДНК, чтобы специалисты могли изучать работу генов и использовать эти данные в диагностике и исследованиях), заменитель сыворотки Cell-Vive (питательная среда, которая помогает иммунным клеткам активно расти и делиться в стерильных условиях без использования компонентов животного происхождения), антитела, наборы для внутриклеточного окрашивания, наборы для выделения клеток, пресепарационные фильтры и газопроницаемые планшеты (материалы, которые позволяют очищать образцы, отмечать нужные молекулы и создавать оптимальные условия для роста и исследования клеток), реагенты и расходные материалы для исследования Т-регуляторных клеток, готовая смесь для ПЦР (содержит все нужное для копирования ДНК, что облегчает работу в лаборатории), набор Cleanup St PCR (помогает очистить ДНК после ПЦР, чтобы убрать лишние вещества и подготовить образец для анализа), трис-боратный электродный (TBE) буфер (раствор, который нужен, чтобы «разложить» ДНК на фрагменты при электрофорезе), синтетические олигонуклеотиды (короткие кусочки ДНК, которые служат как «ключи» для начала копирования нужного фрагмента).

Важно, что всем этим удается обеспечить клиники только благодаря вашей поддержке!

Сумма — 6 652 278 рублей.

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Дмитрия Рогачева были закуплены магнитные частицы MGIEasy DNA Clean Beads (они помогают быстро и удобно очищать ДНК от лишних веществ с помощью магнита), частицы VAHTS mRNA Capture Beads (используются для выделения и обогащения молекул мРНК из клеток, чтобы потом изучать гены), универсальный полимер POP-7, серия 3500 (специальное вещество для электрофореза, которое помогает разделять ДНК или РНК по размеру), лабораторная посуда для исследований in vitro, уксусная кислота ледяная (очень концентрированная форма уксусной кислоты высокой чистоты, которую в лаборатории используют для приготовления растворов и фиксации образцов), краситель Райта (специальный краситель для микроскопии крови, помогает различать и оценивать разные клетки крови), набор картриджей и реагентов для высокочувствительного анализа ДНК и РНК (готовые расходные блоки для приборов, которые позволяют точно и аккуратно измерять очень малые количества ДНК и РНК, чтобы оценить их качество и концентрацию).

Также для ГАУЗ СО «ОДКБ» в городе Екатеринбурге были закуплены реагенты для исследований методом FISH (специальные химические средства, которые позволяют «подсветить» определенные участки ДНК в клетках, чтобы увидеть их расположение и количество под микроскопом), расходные материалы для лаборатории (штативы, пробирки, пленки, планшеты, контейнеры для биологических жидкостей), реагенты и расходные материалы для молекулярно-генетических исследований.

Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 11 957 030 рублей, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Также в рамках проекта были оплачены лабораторные исследования (молекулярно-генетические, цитометрические, исследования уровня фибриногена и другие) для пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева, МООД в Балашихе и Морозовской ДГКБ, ОДКБ в Оренбурге, ОДКБ в Ижевске, ОКБ № 1 в Тюмени на сумму 391 828 рублей. Часть этих расходов также покрывается за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 4 446 916 рублей.

В июле были приобретены необходимые инструменты и расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева: магистраль Infusomat Space (специальная стерильная трубка, которая подключается к инфузионному насосу и предназначена для подачи питательных смесей и лекарств прямо в желудочно-кишечный тракт пациента), сепаратор плазмы (медицинское устройство, которое используется для разделения крови на компоненты), термовент дыхательный (небольшой одноразовый фильтр-увлажнитель, который помогает согревать и увлажнять вдыхаемый воздух, а также задерживает микрочастицы и бактерии, снижая риск осложнений и инфекций), трансфицирующий агент (специальный реагент, который используют для введения ДНК или РНК в клетки: он «упаковывает» генетический материал и помогает ему пройти через клеточную мембрану, чтобы ученые могли изучать работу генов или производить нужные белки), оксигенатор (устройство, которое временно берет на себя функцию легких во время операций на сердце или при подключении к аппарату искусственного кровообращения, в нем кровь насыщается кислородом и очищается от углекислого газа), хирургические расходные материалы для проведения операций на открытом сердце, система на основе полимеров для адсорбции цитокинов (специальный медицинский фильтр, который очищает кровь от избытка воспалительных молекул — цитокинов).

Для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко были закуплены шунтирующие системы и клапаны — специальные устройства, которые применяются для лечения избыточного скопления жидкости в головном мозге: шунт отводит лишнюю спинномозговую жидкость из мозга в другую часть тела (например, в брюшную полость), а клапан регулирует скорость и объем этого оттока, помогая поддерживать нормальное давление внутри черепа.

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 2 104 571 рубль.

Оплачены поездки за донорскими клетками и другие расходы, связанные с ТКМ, для четырех детей, а также поиск и активация неродственного донора для одного пациента из Центра Димы Рогачева.

Образование врачей. Общая сумма — 190 337 рублей.

Благодаря помощи крупных частных благотворителей было оплачено обучение врачей-реаниматологов по программе повышения квалификации «Респираторная поддержка в интенсивной терапии у детей». Оплачено прохождение курса «Венозный катетер. Использование и уход» сотрудником КГБУЗ «АККЦОМД». Также оплачена командировка врачей из ГАУЗ СО «ОДКБ» Екатеринбурга на международную конференцию. О том, как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей, можно прочитать здесь.

В этом месяце были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей.

Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За июль они составили 2 458 172 рубля. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.