Отчет фонда, август 2025

Датчик потока для аппарата ЭКМО, лекарства для Ани Шаровой, «Коробки храбрости» (и много других важных дел!), которые мы с вами сделали для детей в августе. И, как всегда, еще больше цифр в excel-таблице .

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 227 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В августе общие траты на проект составили 75 022 143 рублей.

Лекарства. Общая сумма — 20 252 034 рублей.

В августе препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 5 824 227 рублей для семерых подопечных фонда из РДКБ, Центра имени Димы Рогачева, ОДКБ г. Екатеринбурга и (КГБУЗ КККЦОМД) г. Красноярска. Среди них Софья Горина (врачи считают, что девушке возможно потребуется еще один курс «Блинцито») и Добромира Мамонтова, лекарство для которой было куплено благодаря сбору в рамках благотворительного забега Legal Run 2025. Терапия «Блинцито» также была оплачена для Артема Истягина: мальчику удалось достигнуть ремиссии, и в конце августа у него состоялась трансплантация костного мозга. Другой иммунопрепарат — «Арфлейда» был закуплен для четырех детей Центра им. Димы Рогачева на сумму 1 064 800 рублей. Среди них Леша Санаев. К сожалению, полгода назад болезнь вернулась, и сейчас мальчик пытается снова выйти в ремиссию. Спасибо, что вы рядом с ним на этом пути.

Противоопухолевый препарат, «Адцетрис», был куплен для Леры Кобелевой на сумму 540 000 рублей. Девочке пока еще не удается снова выйти в ремиссию. Также для одного ребенка с воспалительной миофибробластической опухолью было закуплено дорогостоящее противоопухолевое лекарство «Лорвиква» на сумму 810 875 рублей.

Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для троих пациентов Центра Рогачева на сумму 723 307 рублей. Другой противогрибковый препарат, «Позаконазол», получили шесть детей на сумму 201 600 рублей. Среди них пока также Оля Старикова, у которой в середине августа наконец-то состоялась трансплантация костного мозга и Хатича Худжаёрзода (девочка выписана домой, и пока семья налаживает процесс получения лекарства по месту жительства, его закупает фонд).

Отметим, что в августе со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противовирусного препарата «Фоскавир» для пациентов Центра Димы Рогачева. Это лекарство помогает эффективно бороться с цитомегаловирусной инфекцией после трансплантации костного мозга. Всего на покупку препарата потрачено 3 252 428 рублей.

Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» был закуплен для троих пациентов Центра имени Димы Рогачева на стационарном этапе лечения. Среди них Артур Рудык, у которого в начале августа состоялась трансплантация костного мозга, Арина Стерлигова, которая сейчас восстанавливается после трансплантации и Эльдар Аблаев, у которого с момента трансплантации прошло уже три месяца. Всего на покупку препарата потрачено 602 290 рублей.

Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 2 652 000 рублей для 11 пациентов той же клиники, в том числе для Севы Малышева, Мелании Косаревой, Демида Овчарова, Вероники Степановой и Ули Роговой (лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга).

Для шести детей были закуплены противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой» на сумму 1 287 460 рублей. Среди них Володя Крюков и Глеб Дермидонтов. Также в августе в клиники были куплены «Дарзалекс», «Космеген», «Пролиа», «Вотриент» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 24 304 528 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в августе были оплачены реагенты для лаборатории Центра имени Дмитрия Рогачева: универсальные контейнеры разных размеров для безопасного хранения и транспортировки образцов или материалов; бальзамирующая жидкость для сохранения биологических образцов или материалов; реагенты и расходные материалы для исследования Т-регуляторных клеток (специальные вещества и инструменты, которые помогают лаборатории изучать клетки иммунной системы, отвечающие за контроль воспаления и защиту организма от атак собственного иммунитета); агар хромогенный для уропатогенных микроорганизмов (специальная питательная среда для выращивания бактерий из мочи); реактив для пермеабилизации лейкоцитов (специальное вещество, которое делает мембраны лейкоцитов проницаемыми, благодаря этому лаборатория может изучать внутренние структуры клеток, например белки внутри лейкоцита, и проводить точные анализы иммунной системы); генетический анализатор Applied Biosystems 3500 (прибор, который «читает» ДНК и помогает выявлять наследственные болезни, генетические мутации в опухолевых клетках и подбирать подходящих доноров для костного мозга); легкоплавкая агароза (специальная пищевая среда для лабораторных исследований ДНК и РНК); FACSFlow (проточная жидкость для FACS — «транспортная среда» для клеток в лаборатории, которая делает измерения точными и безопасными).

Только благодаря вашей помощи удается обеспечить клиники всем необходимым!

Сумма — 21 397 060 рублей.

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Дмитрия Рогачева были закуплены: флуоресцентный ДНК-зонд (специальная молекула, которая связывается с конкретным участком ДНК гена RUNX1 и светится под определенным светом, в лаборатории с помощью такого зонда можно точно определить, есть ли мутации или изменения в этом гене, которые могут быть связаны с наследственными или онкологическими заболеваниями крови); набор для синтеза мРНК in vitro (набор веществ и реагентов, с помощью которых в лаборатории можно создать молекулы мРНК искусственно, вне организма); магнитные частицы MGIEasy DNA Clean Beads («магниты для ДНК», которые помогают быстро и аккуратно отделить нужный материал от всего остального); питательная среда RPMI-1640 жидкая («еда и вода» для клеток в пробирке, чтобы они оставались живыми и активными для исследований).

Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 2 907 468 рублей, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 13 136 622 рублей.

В августе были приобретены необходимые инструменты и расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева: порт-система Celsite (это маленькое устройство, которое имплантируют под кожу и подключают к спинальному или эпидуральному пространству, через него врачи могут длительно вводить лекарства или питательные растворы, не делая ежедневных уколов напрямую в позвоночник); оrthoss спонгиозный блок (биологический материал, похожий на кость, который используют в хирургии для восстановления или заполнения костной ткани, он помогает костям срастаться быстрее и прочнее, особенно после травм, операций или удаления опухоли); Flamenco — комплект для транспедикулярной фиксации («конструктор для укрепления позвоночника», который помогает врачам безопасно фиксировать позвонки и поддерживать их правильное положение во время заживления); магнитные частицы к CD3 GMP («магниты для Т-клеток», которые позволяют ученым и врачам быстро и точно выделять нужные клетки — проводить деплецию); твердогелевые электроды («умные сенсоры с гелем», которые помогают врачам точно считывать биологические сигналы для диагностики или контроля лечения); шовный материал для операционного блока (специальные нити и иглы, которыми врачи сшивают ткани во время операции).

Медицинское оборудование. Общая сумма — 7 379 548 рублей.

Был куплен датчик потока для аппарата ЭКМО (маленький прибор, который устанавливают в систему ЭКМО (аппарат для временной поддержки сердца и легких, он измеряет, сколько крови течет по трубкам, чтобы врачи могли контролировать работу аппарата и поддерживать оптимальный кровоток у пациента) и оплачена его установка; проведено техническое обслуживание МРТ-томографа Achieva (регулярные проверки и ремонт оборудования, замену изношенных деталей, а также покупку расходных материалов, например матрасов для пациентов).

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 949 876 рублей.

Оплачены поездки за донорскими клетками и другие расходы, связанные с ТКМ, а также обследование, активация, забор и доставка гемопоэтических стволовых клеток неродственного донора для одного пациента из Центра Димы Рогачева.

Образование врачей. Общая сумма — 190 337 рублей.

Оплачены командировочные расходы для детского врача-хирурга Монаковой Л. из КГБУЗ «КККЦОМД» г. Красноярска на обучение по дополнительной профессиональной программе с применением ДОТ и ЭО «Детская онкология».

В августе были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей.

Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За август они составили 1 869 561 рубль. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.