Отчет фонда, ноябрь 2024

Это наша возможность рассказать о том, как с вашей помощью удается не только обеспечивать детей и молодых взрослых всем необходимым для борьбы с болезнью, но и делать многое другое.

Снабжать клиники оборудованием, реактивами, расходными материалами. Строить пансионат мечты и достигать того, что поначалу кажется невозможным, но воплощается у нас на глазах, — потому что вы рядом.

Мы отметили день рождения фонда. Вместе с книжным сервисом Литрес выпустили важную книгу о тех, кому помогаете вы, — «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде» . Книга благотворительная, вся прибыль от ее покупки идет в фонд.

Оплата образовательного курса по клинической интерпретации данных NGS (секвенирования нового поколения) для врачей. Генетические исследования сейчас играют все более значимую роль для улучшения результатов диагностики и лечения онкологических заболеваний, поэтому детским онкологам-гематологам очень нужна соответствующая квалификация. То, что им удалось попасть на этот курс, — ценный вклад в будущее и заслуга благотворителей фонда.

Оплата нескольких наборов для очистки трансплантата . Программа очистки была в значительной мере свернута в 2022 году из-за прекращения поставок необходимых реактивов. Однако сейчас врачи сумели вновь реализовать ее на основе доступных реагентов. И теперь поддержка фонда снова нужна.

30 «Коробок храбрости» пополнились игрушками, 350 новогодних подарков собрано для детей, которые остаются в больницах на Новый год.

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписались 303 ребенка, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В ноябре общие траты на проект составили 92 300 806 рублей.

Лекарства. Общая сумма — 41 954 583 рубля.

В ноябре препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 17 917 057 рублей 14 подопечным фонда. Среди них Лера Чекалина, Саша Топильский, Эдуард Садаков, Женя Перевощиков, Володя Маслов, Алтана Бадмаева, Савелий Ефимов, Илья Аверьянов. Препарат получили пациенты из Центра имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больницы, Московского областного онкодиспансера, НМИЦ гематологии, ОДКБ в Екатеринбурге, Рязанской ОДКБ, ДРКБ в Улан-Удэ.

Другой дорогостоящий противолейкозный иммунопрепарат, «Биспонса», покупался для Егора Микушина (РДКБ) и ребенка из больницы в Екатеринбурге. На его закупку потрачено 2 965 513 рублей.

«Адцетрис» оплачен для трех пациентов (из Центра Рогачева, ОДКБ в Екатеринбурге и МООД) на сумму 1 262 000 рублей.

Два ребенка с ALK-позитивной лимфомой (в Центре Рогачева и МООД) получили «Ксалкори».

Иммунопрепарат «Элизария» в ноябре, как и в октябре, покупался пациентам Центра имени Дмитрия Рогачева: Ане Шаровой, Кире Бычковой, Вале Череневой, а также ребенку с диагнозом «апластическая анемия» после трансплантации костного мозга.

Ребенок с ганглионейробластомой в Центре Димы Рогачева продолжил терапию иммунопрепаратом «Арфлейда» — с улучшением.

По-прежнему многим детям для лечения острого лимфобластного лейкоза требовался «Онкаспар». В ноябре препарат был закуплен на сумму 1 658 980 рублей для 13 детей из двух клиник: Центра имени Дмитрия Рогачева и ДРКБ в Казани. Среди них Женя Бураков, Пелагея-Эйгюль Просекова, Гамзат Шарапутдинов, Варя Гуменюк, Лера Царик, Арсений Салов.

Трем пациентам, в том числе Алле Мурай, куплен противоопухолевый «Спрайсел» или его аналог «Мирсониб». Два ребенка с редким вариантом нейробластомы и один малыш с опухолью ЦНС получили «Лорвикву».

Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» получили на стационарном этапе лечения Андрей Клиничев, Арина Адаменко, Тимофей Югов (мальчик был выписан еще в сентябре, но потом вернулся в стационар: надо подлечить РТПХ), Дима Ивашин, Вова Юдинцев, Кира Бычкова, Ефим Лапкин и еще 14 детей из Центра имени Дмитрия Рогачева. На покупку препарата потрачено 2 631 439 рублей. А «Энтивио» был оплачен на сумму 2 550 000 рублей для 12 пациентов из той же клиники, в том числе Льва Пономарченкова, Матвея Таценко, Арины Серженко, Дениса Королева, Арины Адаменко, Тимофея Югова, Вовы Юдинцева, Димы Ивашина.

Два ребенка были обеспечены противогрибковой «Крезембой» на сумму 1 569 832 рубля.

Другой противогрибковый препарат, «Амфолип», оплачен на сумму 4 686 500 рублей для 10 пациентов. Среди них: Алиасхаб Абдуллаев, Дарина Туманян, Даня Мигранов, Степа Веселков, Полина Ивченко (она, кроме «Амфолипа», получила также и препарат «Эраксис»), Максим Худи и еще несколько пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева. Амаль Джанаева получила похожий препарат — «Амбизом». На его покупку потрачено 349 696 рублей.

Пять детей из МООД обеспечены препаратом «Максканд» со счета фонда «Новая жизнь» на сумму 388 180 рублей.

Семерым детям, включая Ильяну Симоненко, Полину Ивченко и Вадима Малышева, в ноябре был оплачен антибиотик «Завицефта» (но сам Вадим в результате обошелся без этого дорогостоящего антибиотика, и препарат был передан другому ребенку).

Сразу для многих пациентов был куплен другой важный антибиотик, «Колистиметат», на сумму 974 160 рублей. Были и другие закупки лекарств для клиник.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 26 080 058 рублей.

В рамках реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза были, как всегда, куплены различные реактивы для Центра имени Дмитрия Рогачева и ОДКБ в Екатеринбурге, оплачены специализированные анализы (для определения молекулярного варианта лейкоза и оценки минимальной остаточной болезни) в ОДКБ в Екатеринбурге для пациентов из нескольких соседних регионов и работа непосредственных участников проекта в Центре Рогачева. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 21 203 302 рубля.

По программе «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в рамках общего проекта «Диагностика и анализы» покупались реактивы и лабораторные расходные материалы для клеточных исследований, эффективной диагностики врожденных иммунодефицитов, оценки состояния пациентов после трансплантации костного мозга и так далее. Сумма закупок — 4 876 756 рублей.

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 5 001 123 рубля.

Для Центра имени Дмитрия Рогачева закуплены многочисленные медицинские расходные материалы: клапаны, магистрали, зонды, катетеры, специальные повязки, принадлежности для радиочастотной абляции. А также дорогостоящие наборы: для фотофереза (метод борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина»), для аппарата ЭКМО (без которого не обойтись при некоторых операциях) и для «горячей химии» — интраперитонеальной гипертермической перфузии, HiPEC.

Медицинское оборудование. Общая сумма — 2 975 820 рублей.

Частично оплачены электрометр референсного класса (для дозиметрии при лучевой терапии) взамен вышедшего из строя и шкаф для сушки и асептического хранения эндоскопического оборудования.

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 4 949 353 рубля.

Оплачено несколько поездок за донорскими клетками, а также поиск и активация российского неродственного донора (найденного в Иркутске) для одного ребенка. Трансплантация уже позади, все планово. И очень важное событие ноября — оплата нескольких наборов для очистки трансплантата. Программа очистки была в значительной мере свернута в 2022 году из-за прекращения поставок необходимых реактивов, однако сейчас врачи сумели ее вновь реализовать на основе доступных реагентов и немного иных принципов. Предварительные результаты уже проведенных пересадок внушают оптимизм. Среди детей, которым в ноябре оплатили наборы для очистки, — Никита Буйный и два мальчика с острым лимфобластным лейкозом. Трансплантации уже проведены.

Образование врачей. Общая сумма — 1 234 894 рубля.

Оплачено четыре стажировки специалистов из регионов (Красноярск, Екатеринбург) в московских клиниках, а также участие детского онколога из Оренбурга в Школе по лечению лимфом. Но самое главное событие — оплата образовательного курса по клинической интерпретации данных NGS (секвенирования нового поколения) для врачей.

Выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако фонд считает ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счету: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не лежали просто на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За ноябрь они составили 3 154 975 рублей.