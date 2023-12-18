Отчет фонда, январь 2024

Как всегда, рассказываем о том, что удалось благодаря вам сделать за прошедший месяц. Кстати, с этого месяца мы немного изменили структуру проектов, а значит, и классификацию расходов.

Общая структура январских расходов фонда

Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»

91 164 277 рублей расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»

Структура расходов по проекту «Адресная помощь»

Для десяти детей куплены препараты таргетной противоопухолевой терапии: «Мекинист», «Тафинлар», «Вотриент», «Кабометикс». Ярослав Зенков и Залина Муртазаева снабжены «Револейдом» для лечения тромбоцитопении, возникшей в результате долгого лечения; этот же препарат куплен для трех детей с апластической анемией. А пяти детям куплен другой дорогостоящий стимулятор роста тромбоцитов — «Энплейт». Новый препарат «Энлигрия» получила подопечная фонда для терапии осложнений основного заболевания. Были и другие закупки. А двум подопечным программы адресной помощи куплены предметы мелкого медицинского оборудования — отсасыватели. А вот январские расходы на платные виды лечения сравнительно невелики: оплачена только операция по удалению доброкачественной опухоли головного мозга для девочки из Узбекистана. Помощь с диагностикой в рамках адресной помощи получили 8 пациентов разных клиник. В частности, Саше Писареву оплачены анализы для подбора донора костного мозга: типирование самого мальчика, брата и родителей. Сейчас Саша уже в трансплантационном отделении РДКБ.

6 750 174 рубля расходы по проекту «Адресная помощь»

Для подопечных программы паллиативной помощи «Качество жизни» в январе было произведено 7 закупок лекарств и лечебного питания, а также 6 закупок медицинских расходных материалов и предметов мелкого медицинского оборудования. Двум семьям оплачена медицинская транспортировка, также оплачены расходы на командировки врачей и медико-консультативные услуги. Семи семьям предоставлена благотворительная социальная помощь. Как обычно, оплачены психологические консультации для паллиативных пациентов и их близких. И, наконец, трем семьям оказана помощь в оплате ритуальных услуг. Административные расходы по проекту адресной помощи — оплата труда координаторов адресной и паллиативной помощи, услуг связи и некоторых других расходов. Социальные проекты и фонд «Новая жизнь» Дочернему фонду «Новая жизнь» на реализацию социальных и других программ перечислено 15 миллионов рублей. Другие социальные расходы — это часть трат на работу юридической службы и организационные расходы на реализацию проектов социальной помощи.

15 219 694 рубля на социальные проекты и фонду «Новая жизнь»

Частными благотворителями оплачены: телефонная станция и дополнительная трубка к ней, диваны для ожидания, вешалка и стеллаж для одежды, подставка для обуви, настенные часы (все это для РДКБ), ТВ-пульт для палаты НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, 6 микроволновых печей и 10 ключниц для амбулаторных квартир. Также дети получили 9 коробок игрушек для «Коробок храбрости» в разных клиниках, наборы для творчества, книги (3 коробки), 3 инвалидных кресла. В РДКБ переданы 60 кг стирального порошка для детского белья и 336 упаковок влажных салфеток. Услуги нянь были предоставлены шести подопечным фонда, находящимся в сложной семейной или социальной ситуации. Одной семье оказана помощь с теплыми вещами, для одного ребенка по ходатайству лечащего врача согласованы стоматологическая консультация и первичное лечение. Психологи провели групповой семинар для волонтеров в форме волонтерского киноклуба и общего обсуждения затронутой проблематики, а также встречу с руководителями отдела больничных координаторов. Для трех кандидатов в волонтеры фонда, одного волонтера и одного больничного координатора проведено 7 индивидуальных консультаций, касающихся формата работы и выстраивания взаимоотношений с подопечными. Обеспечивалось психологическое сопровождение двух семей пациентов после лечения, всего для них проведено в январе 6 консультаций. Также проведена консультация для психолога регионального хосписа. Были также обработаны заявки и подобраны методические материалы по запросам двух противораковых НКО. Донорство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В январе 2024 года в трех основных клиниках донорского проекта — НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 г. Москвы — было в общей сложности 1307 безвозмездных донаций цельной крови, 614 — тромбоцитов и 99 — плазмы крови. Очень достойные цифры, особенно учитывая новогодние каникулы. Важно, что даже во время долгих выходных наши подопечные не оставались без донорской крови. Также поступило 5 просьб о поиске доноров для пациентов трех клиник: ГКБ имени С.П. Боткина г. Москвы, МГОБ № 62 г. Москвы и ОКБ г. Иваново, донорами для этих пациентов стали 75 человек.

136 506 рублей расходы по донорскому проекту

А вот на число выездных донорских акций каникулы, конечно, всегда влияют: в этом январе их проведено пять — в офисах KEPT, «РусГидро», «Северстали», Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД и в Больнице Святителя Алексия. Донорами в ходе этих акций стали 355 человека. Расходы по донорскому проекту за январь невелики, так как большая часть оплаты труда сотрудников донорского отдела будет уже отнесена к февральским расходам. Волонтерство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) Программа « Возвращение детства » . В январе волонтеры посещали Центр нейрохирургии имени Бурденко, Московский областной онкодиспансер и Морозовскую больницу. Вместе с ребятами они делали аппликации, рисовали и лепили из пластилина, играли в настольные игры.

Программа «Окно в мир». Проект «Выездные мероприятия» организовал посещение 9 мероприятий для 90 человек: театральные спектакли, елки, концерты… В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 36 групповых занятий для 258 участников; родители посетили 3 занятия йогой, а для 29 подопечных были организованы индивидуальные встречи. Вместе с волонтерами проекта «Кругосветка» дети и родители из Центра имени Дмитрия Рогачева и НМИЦ имени Бурденко посетили Южную Корею, Турцию и Намибию. Также волонтеры посещали ребят на амбулаторных квартирах, чтобы с вместе с ними рисовать, читать и играть. В рамках проекта «Первый шаг» 20 подопечных продолжали обучение в школе Mosmodels.

87 210 рублей расходы по волонтерскому проекту

Программа Pro bono. Волонтеры административного проекта по-прежнему поддерживали работу больничных координаторов и регионального проекта фонда. Переводчики подготовили переводы 12 страниц медицинской документации. Волонтеры проекта внебольничной помощи (к нему в январе присоединились два новичка) выполнили 11 запросов по доставке грузов, помощи с переездом, подготовке игр для реабилитационной программы. Мастера проекта «Дни красоты» — парикмахеры и бровисты — приходили к мамам пациентов отделения трансплантации костного мозга РДКБ. Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили 21 поездку для перевозки людей и грузов. Юристы продолжали консультировать семьи подопечных по телефону. Программы лояльности. Волонтеры проекта «Дети помогают детям» провели четыре «урока доброты» для учеников младших классов. Также волонтер проекта встречался со школьниками, которые запланировали сбор игрушек для «Коробки храбрости»: они встретились с волонтером проекта, чтобы подробнее узнать о фонде и благотворительности. Волонтеры проекта «Помощь на ярмарках» помогли провести в школах две благотворительные ярмарки. Программа «Начало». Проведена ознакомительная встреча для 32 участников, а также собеседование и инструктажи по выбранным проектам для шести новичков. Программа сопровождения и поддержки. Для волонтеров фонда был проведен психологический киноклуб, а также вечер для самых активных волонтеров в театре «Современник». Расходы по волонтерскому проекту за январь, как мы видим, невелики, так как большая часть оплаты труда сотрудников волонтерского отдела будет уже отнесена к февральским расходам. Немедицинская реабилитация (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В проекте тьюторского сопровождения «Компас» проведены 8 тьюториалов с подопечными и одна вводная встреча. По запросу волонтеров проведены две организационные встречи и одна супервизия. Завершился набор участников очередной онлайн-программы «Мы в игре», которая начнется в середине февраля; прошел обучение новый волонтер, который будет куратором программы. В Благотворительной школе 23 учителя провели 110 индивидуальных уроков для 17 учеников по 7 предметам, к проекту присоединился один новый волонтер. Всего в январе 2024 года получил поддержку в рамках реабилитационного проекта 21 человек.

15 928 109 рублей расходы на строительство пансионата