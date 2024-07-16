Отчет фонда, август 2024

У болезней нет каникул, поэтому в работе фонда их тоже нет. Несмотря на пору отпусков, в августе происходило много событий. Рассказываем, что удалось сделать за прошедший месяц с вашей помощью.

Общая структура августовских расходов фонда

93 965 559 рублей расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»

Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»

По проекту «Медицинское оборудование» для Центра имени Дмитрия Рогачева полуоплачен эндоскоп. В реабилитационный центр «Русское поле» куплена тоннельная посудомоечная машина взамен изношенной. Кроме того, для Центра куплен очень важный аппарат: система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии. Также система мониторинга (но другая) полуоплачена для МООД в Балашихе. Для Центра детской гематологии закуплены разнообразные расходные материалы: катетеры, электроды, канюли, клапаны, хирургические инструменты, инфузионные линии, резервуары, сепараторы плазмы и так далее. А в НМИЦ нейрохирургии, как уже не раз бывало, приобретены компоненты шунтирующих системы и импланты для черепно-челюстно-лицевой хирургии. По программе молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза (научный проект) традиционно покупались соответствующие реактивы для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и ОДКБ г. Екатеринбурга, а также оплачены анализы в ОДКБ для пациентов из других регионов (Оренбург, Нижневартовск, Тюмень, Курган, Ижевск) за два месяца. И был внесен очень большой вклад в реализацию программы «Внедрение современных методов диагностики и лечения»: покупались реактивы для работы с NK-клетками и Т-регуляторными клетками (эти исследования призваны улучшить результаты трансплантаций), с мезенхимальными клетками и патоген-специфичными лимфоцитами, для секвенирования ДНК и так далее, а также лабораторные расходные материалы. По программе «Трансплантация костного мозга» оплачены поиск и активация зарубежных неродственных доноров для двух детей с первичными иммунодефицитами. Для одного из этих детей нашли донора в Польше, для другого — в Германии. Пересадки уже проведены. А еще одному ребенку, тоже с иммунодефицитом, оплачены расходы на обследование неродственного донора, найденного в России, в Кировском регистре. Также оплачены траты, связанные с доставкой донорских клеток. По программе «Образование врачей» оплачены расходы, связанные со стажировками трех врачей (проживание, билеты, суточные): гематолога-онколога из Краснодара в НИИ имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, а трансфузиолога из Красноярска и диагноста из Екатеринбурга — в Центре имени Дмитрия Рогачева. Также одному врачу оплачены расходы, связанные с участием в конференции. Как обычно, выплачены надбавки к зарплатам врачей, медсестер, ученых Центра имени Дмитрия Рогачева. Это та статья расходов, которую фонд считает очень важной: мы делаем это, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, которые помогают детям, в условиях ограниченного государственного финансирования. Плюс административные расходы по проекту «Помощь детям в клиниках» — оплата труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник. Адресная помощь Различные виды платного лечения оплачены для 10 детей и молодых взрослых. Так, Маше Сизинцевой оплачено хирургическое лечение в Ильинской больнице: у девочки была очень сложная клиническая ситуация, и только там врачи были готовы ее прооперировать (к счастью, операция прошла достаточно успешно). Оплачена лучевая терапия для трех пациентов НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, не получивших квот: Радиона Аникейчика, Юли Никулиной и еще одной девушки. Также оплачено лечение трех иностранных граждан: юноша из Беларуси прошел лучевое лечение, а детям из Армении и Узбекистана проведены операции. Кроме того, оплачено лечение одного ребенка — российского гражданина в клинике в Астане, где семья сейчас проживает. Наконец, двум 18-летним молодым взрослым с редкими опухолями оплачено лечение в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, потому что их клиническая ситуация требовала проведения текущих этапов лечения именно в детской клинике.

17 825 440 рублей расходы по проекту «Адресная помощь»

По программе адресной помощи произведено 30 закупок лекарств на выписку и для амбулаторного этапа лечения. Десять детей в августе получили на выписку препарат «Джакави»: Тимур Измалков, Сафия Арапханова, Дарина Туманян (сейчас Дарина уже снова в клинике, ей провели трансплантацию), Саша Рюмин (Саше препарат нужен для длительной амбулаторной терапии, и с ним бывают перебои). Одному ребенку для стимуляции выработки тромбоцитов куплен «Револейд», а еще одному — «Энплейт». Три ребенка обеспечены таргетным лекарством «Мекинист». Ребенок с воспалительной миофибробластической опухолью, которому недостаточно помогает «Ксалкори», снабжен новейшим таргетным препаратом «Розлитрек». Для лечения и профилактики грибковых инфекций шесть детей получили противогрибковые препараты: «Крезембу», «Позаконазол», «Вориконазол» (в частности, «Вориконазол» куплен Лере Худотепловой и Никите Семенову, также Никита получил иммунопрепарат «Яквинус»). Мальчик с иммунодефицитом, который регулярно проходит курсы лечения от хронической инфекции, обеспечен антибиотиком «Колистин». Девочке после трансплантации костного мозга для длительной терапии хронической РТПХ куплен «Эсбриет». Были и другие закупки.

Структура расходов по проекту «Адресная помощь»

В рамках адресной помощи оплачены специализированные лабораторные анализы для 4 пациентов Морозовской больницы, 4 пациентов Московского областного онкологического диспансера и 6 пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева. Для трех детей и их ближайших родственников оплачено HLA-типирование. А пяти пациентам оказана помощь в оплате расходов, связанных с проведением магнитно-резонансной томографии. По проекту «Качество жизни» для 6 детей были оплачены различные лекарства, для 4 — лечебное питание для нутритивной поддержки, еще для 4 — предметы мелкого медицинского оборудования и расходные материалы. Для двух детей была оплачена медицинская транспортировка. Шесть семей получили благотворительную социальную помощь в размере 20 тысяч рублей каждая. Семьям 14 подопечных проекта, ушедших от нас в последние месяцы, оказана помощь в оплате ритуальных услуг. Как всегда, обеспечивалась психологическая поддержка подопечных проекта и их близких, а также очное и телефонное медицинское консультирование. Административные расходы по проекту адресной помощи включают в себя оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи, услуги связи и некоторые другие траты. Социальные проекты и фонд «Новая жизнь» В августе дочернему фонду «Новая жизнь» было переведено 20 миллионов рублей на реализацию социальных и других программ. Среди других социальных расходов — оплата работы юридической службы фонда, которая помогает пациентам защищать их права и вовремя получать необходимые лекарства от государства.

20 944 234 рубля на социальные проекты и фонду «Новая жизнь»

Психологическая служба провела групповой семинар для новых волонтеров фонда. Также обеспечено индивидуальное психологическое консультирование пяти семей: молодая взрослая пациентка в ситуации болезни и стресса, поддержка матерей двух детей в ходе стационарного лечения (РДКБ) и семьи ребенка после лечения (Морозовская больница), поддержка матери в ситуации болезни двух детей. Всего проведено 9 консультаций. Подготовлена текстовая публикация по действиям в состоянии неопределенности. Донорство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В трех основных подопечных клиниках донорского проекта — НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 — в августе было 1537 безвозмездных доноров цельной крови, 639 — тромбоцитов и 95 — плазмы крови. Также было 6 донаций гранулоцитов для Саши Симдяновой.

1 002 046 рублей расходы по донорскому проекту

В августовскую пору отпусков было сравнительно немного донорских акций: всего восемь. Выездные акции прошли в офисах Мосэнерго, Минэкономразвития, Сберсервиса, НСПК, в ЕИРЦ на улице Удальцова, в компаниях КЭПТ, «О1 Properties», «РусБИТех». Всего в ходе этих выездных акций донорами стали 468 человек. Август — традиционно сложная пора для отделений переливания, и мы очень благодарны тем донорам, которые откликнулись на наши призывы и пришли сдавать кровь! Расходы по донорскому проекту включают в себя оплату работы донорской службы и изготовления сувенирной продукции для доноров. Волонтерство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) Программа «Возвращение детства». В августе 2024 года волонтеры организовали 36 посещений подопечных во всех пяти основных подопечных клиниках фонда: раскрашивали деревянные магниты, плели браслеты, варили мыло, мастерили рыбок из цветной бумаги и так далее.

764 633 рубля расходы по волонтерскому проекту

Программа «Окно в мир». В рамках проекта «Выездные мероприятия» организовано посещение 28 мероприятий для 270 человек: их участники ходили в театры и музеи, на мюзиклы и футбольные матчи, в цирк и на музыкальный фестиваль. В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 30 групповых занятий для 99 детей, а для 9 подопечных были организованы индивидуальные занятия. Дети из НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко вместе с волонтерами проекта «Кругосветка» виртуально побывали в Африке, Австралии и Японии. Программа Pro bono . Волонтеры административного проекта помогали с обработкой данных и со структурированием реестров. Волонтеры внебольничной помощи доставляли грузы и помогали со сборкой мебели в Московском областном онкодиспансере. Четыре мастера проекта «Дни красоты» подготовили 7 артистов к фотосъемкам в рамках акции с брендом Zarina. Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили 9 поездок с подопечными и 4 с грузами, а волонтеры проекта «Покажи Москву» провели одну экскурсию по Москве. Волонтер-фотограф обработал фотографии с выпускного вечера в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, а видеограф смонтировал видео. Волонтер-дизайнер сделал итоговую верстку журнала «Звездочка» для печати в типографии. Переводчики подготовили переводы 33 страниц медицинских документов, а корректоры вычитали 19 страниц текста перед публикацией. Волонтеры-юристы продолжали консультировать подопечных по телефону.

Программы лояльности . Координатор проекта организовал проведение мастер-класса, протестировав новый формат корпоративного волонтерства.

Программа «Начало». Состоялась ознакомительная встреча для 33 участников. Координаторы провели два собеседования для 10 новых волонтеров программы «Возвращение детства» и 4 волонтеров проекта «Помоги с авто». Августовские расходы по волонтерскому проекту включают в себя оплату работы волонтерской службы, покупку товаров для занятий с детьми и праздников, а также печать журнала «Звездочка», который дети выпускают вместе с волонтерами. Немедицинская реабилитация (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В августе была проведена камерная реабилитационная программа «Сила лошади» для четырех пар мать—дочь. В Благотворительной школе трое учителей провели 8 индивидуальных уроков для трех учеников по 5 предметам. Координаторы проекта провели вводный тренинг для 7 новых волонтеров выездных программ. В августе 2024 года в рамках реабилитационного проекта получило поддержку 11 участников.

12 552 982 рубля расходы на строительство пансионата