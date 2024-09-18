Отчет фонда, октябрь 2024

Как обычно, во второй половине месяца мы подводим итоги предшествующего месяца и рассказываем о том, что удалось сделать благодаря помощи наших друзей — жертвователей, доноров, волонтеров.

Очень значительны октябрьские расходы по программе «Медицинское оборудование». Прежде всего это связано с оплатой нового линейного ускорителя для системы томотерапии (старый выработал свой ресурс, предполагается его скорый выход из строя). Томотерапия — очень высокотехнологичный метод, существенно повышающий эффективность подготовки к трансплантации, но аппарат для нее (купленный более 10 лет назад на средства благотворителей), увы, по самой своей сути довольно капризен, и порой фонду приходится оплачивать покупку запчастей для него. Также для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева оплачена инфузионная помпа с принадлежностями — очень важный прибор для проведения длительного введения препаратов, таких как «Блинцито» или «Динутуксимаб». Закуплена система непрямого массажа сердца для реанимационного отделения нового корпуса клиники, принадлежности для ПЦР-анализатора и другая важная аппаратура.

По программе «Трансплантация костного мозга» оплачены расходы на поиск и активацию доноров для четырех подопечных фонда. Для двух детей с наследственными заболеваниями удалось найти неродственных доноров в России, а еще для двух — за рубежом (в Германии и Великобритании). Трансплантации уже проведены, все планово. Также оплачены расходы на доставку образцов для контрольного типирования и поиска доноров для нескольких подопечных фонда.

По программе «Медицинские расходные материалы» дооплачены материалы для нейрохирургических операций в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, а также закуплены разнообразные расходные материалы для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева: хирургические электроды, трубки, повязки, средства для ухода за кожей, линии и резервуары для лекарственной помпы и т. д.

Продолжалась работа по реализации научного проекта по молекулярной диагностике острого лимфобластного лейкоза. Оплачены очередные партии реактивов для иммунологических и молекулярно-генетических исследований, проводимых в ОДКБ г. Екатеринбурга и НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. Также оплачены анализы в ОДКБ для пациентов из регионов (Тюмень, Оренбург, Ижевск, Нижневартовск) и работа участников проекта в НМИЦ ДГОИ. А по программе «Современные методы диагностики и лечения» оплачены реактивы и лабораторные расходные материалы для диагностических исследований в лаборатории трансплантационной иммунологии и иммунотерапии гемобластозов, для патологоанатомического отделения и отделения инфекционного контроля, для лаборатории физиологии и патофизиологии стволовых клеток НМИЦ ДГОИ.

Часть октябрьских расходов связана с проведением ежегодной конференции «Благотворительность против рака». Оплачены техническое и организационное обеспечения конференции, проживание и суточные для участников, полиграфическая продукция, канцтовары, расходы по договорам с приглашенными спикерами и так далее.

По программе «Образование врачей» оплачены три стажировки врачей из нового красноярского трансплантационного центра в московских клиниках.

Как обычно, выплачены надбавки к зарплатам научного и лечебного персонала Центра имени Дмитрия Рогачева. Выделены также средства на положенные компенсации за питание безвозмездным донорам крови, так как выделенной на эти цели государственной субсидии не хватает до конца года.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник.

Адресная помощь

По программе адресной помощи различные виды платного лечения оплачены для 16 подопечных фонда. Шести иностранным гражданам, включая Озодбека Избосарова, оплачено хирургическое лечение в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Озодбеку также оплачено облучение остаточной опухоли на аппарате «Гамма-нож». Также «Гамма-нож» оплачен для одной девушки из РФ. Лучевая терапия и «Кибер-нож» в той же клинике оплачены еще для шести детей и молодых взрослых с российским гражданством, которым не хватило квот на нужный вид лечения, в том числе для Альбины Гумеровой. Оплачено долечивание молодого взрослого с саркомой в НМИЦ ДГОИ, а также лечение одного ребенка, которому не хватило квоты на эндопротезирование. Наконец, фонд оплатил послеоперационное лечение Маши Сизинцевой в Ильинской больнице: напомним, это была единственная клиника, которая согласилась взять Машу на операцию в тяжелейшем состоянии и действительно успешно провела этот этап лечения.