Отчет фонда, июнь 2024

В июне жаркой была не только погода: в фонде велась активная работа, произошло немало разных событий. Рассказываем обо всем в нашем очередном отчете за прошедший месяц. Спасибо за вашу поддержку!

О лекарствах для борьбы с осложнениями. Противогрибковую «Крезембу» получили Хатича Худжаерзода, Артем Казмиров, Саша Симдянова, Снежанна Заводчикова (девочка приезжала на продолжение лечения), Артем Горбачев и еще один ребенок, который долго и тяжело боролся с грибковой инфекцией, а сейчас переведен на лечение в больницу по месту жительства. Тимофей Жаренов в Иванове обеспечен «Амфолипом» со счета фонда «Новая жизнь». Антибиотик «Завицефта» получали Денис Королев, Валя Черенева (сейчас «Завицефта» для Вали уже опять отменена, значительная часть лекарства передана другим детям), Никита Игнатьев и еще четыре ребенка и молодых взрослых. Покупались и другие антибиотики, такие как «Зинфоро» и «Сабвиксин». Сразу для многих пациентов Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева куплены «Нейпомакс» и «Антитромбин» (в клинике возникла их временная нехватка), а для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко — «Ломустин» и «Холоксан». Наконец, нельзя не упомянуть о закупках незарегистрированных препаратов: противогрибковый «Амфо-Моронал» куплен двум мальчикам, двум Артемам из Российской детской клинической больницы, а антидот «Месна-Селл» — сразу для многих пациентов. В прошлом месяце мы уже упоминали о том, что «Месна» — очень важное лекарство сопроводительной терапии, необходимое для снижения токсического эффекта определенных химиопрепаратов, но в России, к сожалению, этот препарат сейчас находится в дефектуре, поэтому приходится совершать закупки его незарегистрированных аналогов за рубежом.

В рамках подпроекта «Трансплантация костного мозга» для одного ребенка с апластической анемией оплачены расходы на поиск и активацию зарубежного неродственного донора (донор из Финляндии, пересадка уже проведена, появились признаки приживления). А для двух детей — с синдромом Вискотта—Олдрича и с редким комбинированным иммунодефицитом — оплачены расходы на активацию доноров, найденных в России, в Кировском регистре. Дети готовятся к пересадке. Наконец, оплачена транспортировка донорских клеток.

По программе «Медицинское оборудование» в очередной раз оплачено техническое обслуживание магнитно-резонансного томографа Achieva 3T: плановое обслуживание этого важнейшего прибора с заменой тех или иных частей проводится дважды в год, и государственного финансирования, к сожалению, на него обычно не хватает. Также оплачена часть расходов, связанных с закупкой мониторов пациента, включая пуско-наладочные работы. Наконец, в Центр имени Дмитрия Рогачева куплено 7 пульсоксиметров.

Июньская оплата медицинских расходных материалов — это прежде всего компоненты шунтирующих систем для НМИЦ нейрохирургии (как мы уже рассказывали, государственного финансирования не хватает для закупки всего необходимого спектра моделей в нужных количествах). Также оплачены расходные материалы для отделения хирургии, отделения реанимации и интенсивной терапии и отделения нейроонкологии НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева.

В рамках «обычного» проекта «Диагностика и анализы» оплачены исследования для 5 детей из Морозовской больницы и Московского областного онкологического диспансера и куплены специализированные растворы для Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Для продолжения реализации научного проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза покупались очередные партии реактивов для иммунологических и генетических исследований в Центр имени Дмитрия Рогачева и в ОДКБ г. Екатеринбурга, оплачена работа участников проекта за последний месяц и анализы для пациентов из Оренбурга, Кургана, Нижневартовска, Ижевска и Тюмени. А реактивы для реализации недавно выделенного проекта «Современные методы диагностики и лечения» включают в себя зонды для диагностики хромосомных перестроек при гистологических исследованиях опухолей, реактивы для скрининговой диагностики первичных иммунодефицитов методом проточной цитометрии, реагенты и расходные материалы для исследований донорских регулярных Т-клеток и NK-клеток и так далее.

По программе «Образование врачей» для врача-трансфузиолога из Красноярска оплачены краткосрочная стажировка в Санкт-Петербурге и участие в научно-практической конференции. Врачу из Екатеринбурга оказана помощь в оплате стажировки в Москве: речь идет об изучении вопросов организации современного операционного блока. А гематологу-онкологу из Краснодара оплачены билеты и проживание для прохождения трехмесячной стажировки в Центре имени Дмитрия Рогачева.

Выплачены надбавки к зарплатам научного и медицинского персонала Центра имени Дмитрия Рогачева.

Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник, а также некоторые другие траты, такие как оплата услуг связи.

Адресная помощь

В рамках программы произведена 51 закупка лекарств на выписку и для применения на амбулаторном этапе лечения. Так, например, для восьми детей (включая Ибрахима Гайтукаева, Катю Князеву и Сашу Писарева) приобретен препарат «Джакави». Дарина Туманян и Даша Коростелева будут получать «Джадену» для лечения перегрузки железом. Трем детям надо продолжать прием препарата «Ноксафил», чтобы не допустить обострения грибковой инфекции: это Али Мамедов, Ваня Варцев и опять-таки Ибрахим Гайтукаев. А еще один ребенок получает «Крезембу». Двум детям с редким вариантом острого лимфобластного лейкоза куплен «Спрайсел». Для стимуляции выработки тромбоцитов семь детей и взрослых должны принимать «Револейд» (среди них несколько пациентов с апластической анемией, один с тромбоцитопенической пурпурой, а также Даша Коростелева), один ребенок продолжает терапию «Энплейтом». Четыре ребенка, в том числе Кирилл Скрябин, получили иммунопрепарат «Рапамун». Нескольким детям с разными диагнозами предоставлены препараты таргетной противоопухолевой терапии: «Мекинист», «Котеллик», «Стиварга», «Афинитор». Были и другие закупки.