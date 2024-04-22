Отчет фонда, май 2024

В мае из больниц выписались дети, помочь которым вы могли, увидев сбор на сайте фонда. Мы желаем им удачи, а вам говорим спасибо за поддержку. И рассказываем, что еще удалось сделать в мае благодаря вашему участию.

Для продолжения противогрибковой терапии была оплачена «Креземба» для Снежанны Заводчиковой, Ани Шаровой (обе девочки пока вернулись в клинику для продолжения лечения), Ярослава Кораблина, Максима Юденко, Саши Симдяновой, Артема Казмирова, Артема Горбачева и еще одного ребенка. Для одной девочки из МООД в Балашихе оплачен «Амфолип». Что касается антибиотиков, то «Завицефту» (один из самых дорогостоящих и эффективных антибиотиков, которые сейчас используются при лечении наших подопечных) получили 11 детей, в том числе Денис Королев, Никита Игнатьев, Тимофей Югов и Валя Ботоногов. Еще двум детям куплен антибиотик «Зинфоро». Для профилактики и лечения РС-вирусной инфекции Захарию Войстрикову, Даурену Жайлигужинову и еще одному ребенку куплен иммунопрепарат «Синагис». Оказывалась помощь и региональным клиникам. Так, девочке из Ульяновска с иммунной тромбоцитопенией куплен «Иммуноглобулин Сигардис». Ребенку, продолжающему лечение от опухоли головного мозга в клинике в Орле (НКМЦ имени З.И. Круглой), куплен очередной флакон «Опдиво», а другому ребенка из Орла (с рабдомиосаркомой) — «Уромитексан». И, наконец, нельзя не сказать про незарегистрированные препараты: Лера Гаврилова получила «Десферал» для лечения перегрузки железом, а для детей, нуждающиеся в препарате «Месна» в качестве сопроводительной терапии (увы, сейчас это лекарство в России в дефектуре, а это важный антидот), куплен препарат с торговым названием Mesna-Cell.

В рамках подпроекта «Трансплантация костного мозга» оплачены поиск и активация зарубежных доноров гемопоэтических стволовых клеток для трех детей: ребенка с талассемией (донор из Германии), ребенка с миелодиспластическим синдромом (донор из Польши) и ребенка с иммунодефицитом (донор из Израиля). Все три пересадки уже проведены, и пока что все планово. А для Даши Вершининой и Дани Саросека постфактум оплачены расходы на обследование и активацию неродственных доноров, найденных в России. Также оплачены расходы на командировки сотрудников за клетками и собственно доставку клеток.

Медицинское оборудование в мае оплачивалось в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко (аппарат для гипотермии) и НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева (внесена предоплата за систему мониторинга пациента во время МРТ). Для этих же клиник покупались медицинские расходные материалы: комплектующие к ларингоскопам, импланты для черепно-челюстно-лицевой хирургии, магистрали для инфузионной терапии и так далее.

В ходе реализации диагностического подпроекта оплачены анализы для пациентов Московского областного онкодиспансера (4 ребенка) и РДКБ, а также закуплены реактивы и расходные материалы главным образом для лаборатории молекулярной биологии Центра имени Дмитрия Рогачева: реагенты для поиска мутаций и хромосомных перестроек при злокачественных и незлокачественных заболеваниях, праймеры для ПЦР, реактивы для секвенирования ДНК и так далее. В рамках научного проекта «Молекулярная диагностика острого лимфобластного лейкоза» оплачены анализы для пациентов из Кургана, Нижневартовска, Ижевска и Тюмени, работа исполнителей проекта в Центре имени Дмитрия Рогачева за два месяца, а также реактивы для нужд Центра и Областной детской клинической больницы г. Екатеринбурга, в первую очередь для молекулярно-генетических и исследований. Наконец, для продолжения работ по проекту «Современные методы диагностики и лечения» закуплены реактивы для патологоанатомического отделения Центра имени Дмитрия Рогачева (зонды для определения количества копий генов), для отделения инфекционного контроля (ПЦР-комплекты) и для лаборатории трансплантационной иммунологии и иммунотерапии гемобластозов (реактивы для исследований Т-регуляторных клеток).

В рамках подпроекта «Образование врачей» оплачены расходы на стажировки врача ультразвуковой диагностики и врача — лабораторного диагноста из Красноярска в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, стажировки врача-эндоскописта и хирурга из Екатеринбурга в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, на двухмесячное обучение медицинской сестры из Краснодара в НИИ имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, на авиабилеты для двух сотрудников лаборатории клинического гемостаза Центра имени Дмитрия Рогачева для участия в международном конгрессе в Таиланде, а также на организацию выездного семинара в Перми с участием специалистов федерального центра.

Выплачены надбавки к зарплатам научного и медицинского персонала Центра имени Дмитрия Рогачева за два месяца.

Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник, а также некоторые другие траты, такие как оплата услуг связи.

Адресная помощь

По программе адресной помощи произведено 49 закупок лекарственных препаратов на выписку и для амбулаторного этапа лечения. Так, Паша Федоров (как и еще несколько детей) получил стандартный «чемоданчик на выписку» после трансплантации, в состав которого вошли «Джакави», «Вориконазол», «Альфа нормикс» и «Урсофальк». А Мише Шведчикову врачи рекомендовали усилить иммуносупрессивную терапию препаратом «Козэнтикс». Нескольким детям для продолжения терапии куплены дорогостоящие таргетные лекарства: «Лорвиква», «Кабометикс», «Розлитрек», «Мекинист», «Афинитор», «Спрайсел», «Гливек», «Зелбораф». Пять детей, проходящих терапию по поводу апластической анемии, были на выписку обеспечены «Револейдом» и другими, менее дорогостоящими препаратами, а два молодых взрослых (один с диагнозом «тромбоцитопеническая пурпура», второй в процессе восстановления после трансплантации костного мозга) получили «Энплейт» — еще один препарат для стимуляции выработки тромбоцитов. Кроме того, подопечные фонда получали лекарства для борьбы с инфекционными осложнениями, перегрузкой железом, нарушениями свертываемости крови и так далее, а также лечебное питание. А для двух детей куплены медицинские расходные материалы и прибор (отсасыватель) индивидуального пользования.