Отчет фонда, февраль 2024

Из детского отделения Московского областного онкологического диспансера выписано шесть детей в ремиссии. Из профильных отделений Морозовской больницы — два ребенка, получавших помощь от фонда и успешно прошедших полный курс лечения. И, наконец, в НМИЦ нейрохирургии прошли хирургическое лечение и выписались 6 детей и молодых взрослых, которым помогал фонд: граждан Беларуси, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Как обычно, для отделения дневного стационара НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, которому фонд систематически помогает, куплены противоопухолевые препараты «Иринотекан», «Цисплатин», «Паракт» (карбоплатин), «Этопозид», «Ломустин», «Авегра», а также важное лекарство сопроводительной терапии «Авомит». Взрослой девушке на (как мы надеемся) завершающих этапах лечения в Гематологическом научном центре куплен «Пентаглобин», а девочке, которая сейчас лечится в Хабаровске, — «Келикс». И, наконец, несколько раз закупались смеси для лечебного питания, которые мы здесь относим уже к программе «Нутритивная поддержка».

Следующая программа — медицинские расходные материалы. Почти все февральские расходы по ней — это закупки материалов для операций для НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко: частично или полностью оплачены шунтирующие системы, клапаны к ним, вентрикулярные катетеры и так далее. Нейрохирургические расходные материалы стоят дорого, а государственного финансирования не хватает на закупку всего необходимого спектра моделей и в нужных количествах. И также для НМИЦ нейрохирургии была осуществлена единственная февральская закупка по программе «Медицинское оборудование»: частично оплачен прибор Vivostat System с необычным названием «Комплекс для приготовления фибринового клея и обогащенного тромбоцитами фибрина». Речь идет о возможности изготавливать из крови пациента или из донорской крови особый материал, который может быть использован для закрытия обширных дефектов при операциях и минимизации риска кровотечений. По оценкам врачей НМИЦ нейрохирургии, эта технология ежегодно нужна 2000 пациентам, в том числе примерно 400 детям.

По программе «Трансплантация костного мозга» оплачены поиск и активация зарубежных неродственных доноров для двух детей: девочки с остеопетрозом и мальчика с хронической гранулематозной болезнью. Обоим уже проведена трансплантация, в целом все планово. А двум детям оплачены существенно меньшие, но все равно существенные расходы на активацию неродственных доноров, найденных в России, в Кировском регистре (эти пересадки также уже проведены). Наконец, оплачены траты, связанные с транспортировкой клеток и документов. И еще один важный расход: оплата членства в организации World Marrow Donor Association (WMDA), которое необходимо, чтобы для пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева и дальше мог проводиться поиск в зарубежных регистрах (раньше эти расходы брал на себя другой фонд).

В рамках программы «Диагностика и анализы» оплачены лабораторные исследования для двух пациенток подопечных клиник (Морозовской больницы и МООД в Балашихе), а также реактивы для разных отделений Центра имени Дмитрия Рогачева. Что же касается расходов по научно-диагностическим программам (напомним, что с 2024 года они выделены из «Диагностика и анализы»), то сейчас мы разделяем их на две части. Первая — это наша давняя поддержка многолетнего масштабного проекта «молекулярная диагностика острого лимфобластного лейкоза» (на диаграмме эти расходы обозначены как «современные методы диагностики»). Здесь были оплачены соответствующие реактивы и лабораторные расходные материалы для Центра детской гематологии и ОДКБ г. Екатеринбурга, проведение в ОДКБ анализов для пациентов из Кургана, Нижневартовска, Оренбурга, Ижевска и Тюмени, а также услуги по доставке биообразцов. А вторая часть — это новые научные проекты, которые сравнительно недавно были инициированы в Центре имени Дмитрия Рогачева (на диаграмме — «поддержка научных исследований»). Главным образом они касаются использования особых клеточных технологий (введений регуляторных Т-клеток, NK-клеток) для улучшения результатов трансплантации костного мозга: борьбы с упорным течением РТПХ и снижения числа рецидивов.

Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках — это оплата труда больничных координаторов и сотрудников отдела обеспечения клиник, а также другие расходы, такие как услуги связи.

Адресная помощь

По программе лекарственного обеспечения в рамках адресной помощи в феврале 2024 года было произведено 33 закупки лекарств на выписку и на период амбулаторного лечения. Так, восемь детей после трансплантации костного мозга, включая Костю Мосейчука, были снабжены препаратом «Джакави» для профилактики РТПХ. А Миша Колесников с той же целью получил «Олумиант». Нескольким детям куплены препараты для продолжения длительной таргетной противоопухолевой терапии: «Мекинист» (5 детей), «Вотриент», «Гливек», «Зелбораф», «Розлитрек», «Нексавар» (его получил Артем Данилин). Три девочки с апластической анемией получают в дополнение к стандартной терапии также «Револейд». Были и другие закупки, в основном препаратов сопроводительной терапии. Также для пяти подопечных фонда были куплены предметы мелкого медицинского оборудования — отсасыватели.