Отчет фонда, февраль 2024

Как обычно, рассказываем о событиях прошедшего месяца: как средства, полученные от благотворителей, помогают врачам лечить, а детям — выздоравливать. Спасибо, что делаете доступной помощь подопечным фонда!
Общая структура февральских расходов фонда
Из разных отделений НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева после определенных этапов лечения или после проверок выписано 186 подопечных фонда (мы сейчас перешли на более подробную и точную систему учета пациентов Центра, поэтому можно видеть, что количество выписанных детей, о которых мы получили информацию, резко увеличилось). Среди них много и детей, которых вы знаете по сайту фонда. Чуть приболел перед выпиской, но через неделю все-таки поехал домой Степа Сунцов. После курса иммунотерапии выписана Камилла Дзампаева. Все достаточно стабильно у Вани Бобкова. После лучевой терапии завершилось больничное лечение Гамзатбека Ибаханова. Через год после трансплантации смогла поехать домой Аида Аллахвердова, а вот Аделина Абдужамалова восстановилась намного быстрее. В последний день февраля с хорошими анализами выписана Ева Швангирадзе, через полтора месяца ждем на обследование и введение препаратов. Артем Рогов будет продолжать противоопухолевую терапию дома. Без признаков лейкоза поехал домой Рохман Хакимов, в мае он должен приехать на реабилитацию. Выписан и Саша Орлов; в целом все неплохо, только тромбоциты низковаты, нужно стимулировать их образование с помощью лекарств. Ваня Варцев снабжен лекарствами на выписку и поехал домой, как предполагается, на три месяца. На время отпускали из больницы и Глеба Ануфриева (с тех пор он успел побывать дома, снова приехать в больницу и снова выписаться), и Салама Сугаипова, который сравнительно быстро восстановился после пересадки. Из реабилитационного центра «Русское поле» с улучшением выписался Женя Басманов. И долгожданное событие: наконец-то получила возможность хотя бы на время покинуть больницу (после трех лет тяжелейшего лечения!) Аня Шарова. На проверки, продолжение и коррекцию терапии приезжали Маруся Тряпкина, Арина Демина, Полина Чеканова, Артур Шайдулин, Мгер Арустамян, Саша Валуев, Ваня Абрамов, Василиса Нифонтова и наша очень-очень давняя знакомая Юлдуз Хангишиева.
Из наших подопечных отделений Российской детской клинической больницы выписалось после завершения лечения 8 детей (правда, ни один из них не был представлен на сайте), а 35 детей приезжали на проверки, в том числе Кирилл Брусницын, Никита Крайнюков, Артем Данилин, Прохор Слабоус, Даня Плетенев, Артем Ромашков, Витя Стрельцов, Максим Карташов, Фирдавс Шукурзода, Степа Гаврилюк, Алена Малявина и Алина Воробьева.
Из детского отделения Московского областного онкологического диспансера выписано шесть детей в ремиссии. Из профильных отделений Морозовской больницы — два ребенка, получавших помощь от фонда и успешно прошедших полный курс лечения. И, наконец, в НМИЦ нейрохирургии прошли хирургическое лечение и выписались 6 детей и молодых взрослых, которым помогал фонд: граждан Беларуси, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
Переходим к расходам по проектам.
Помощь детям в клиниках
Прежде всего о закупках лекарств для стационарного лечения наших подопечных в феврале 2024 года: 150 закупок! Рассказываем о некоторых наиболее важных или дорогостоящих. Иммунопрепарат «Блинцито» в феврале оплачен для Пелагии Денисовой, Дени Шовхалова, Максима Худи, Феди Железогло, Киры Гогиной, Ангелины Бойко, Амины Нурбобоевой, Монте Малхасяна, Глеба Назаренко. А Медина Якшукаева получила другой противолейкозный иммунопрепарат — «Биспонсу». Для лечения лимфомы Ходжкина «Адцетрис» куплен Леше Санаеву, Шамилю Ахмедову и еще одному ребенку. Противоопухолевый препарат «Опдиво» получил Адам Гаджимурадов и еще два ребенка, «Китруду» — Даша Незальзова. Оля Старикова и еще одна девочка продолжали терапию «Кинеретом». В связи с осложнениями трансплантации «Элизарию» вводили Али Ташуеву. У ребенка с редкой опухолью ротовой полости к терапии добавлен «Эрбитукс». Святослав Говорушкин и еще один мальчик получили «Спрайсел», который требуется при их варианте лейкоза. Четырем детям с опухолями головного мозга инициирована молекулярно-направленная терапия препаратом «Мекинист». Для нормализации уровня тромбоцитов, который снизился из-за основного заболевания или осложнений терапии, двум детям куплен «Револейд», а Ване Баринову, Вале Череневой, Али Мамедову, Саше Орлову, Тимуру Измалкову и еще одному ребенку — «Энплейт».
48 487 685 рублей
расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»
По-прежнему многих детям необходимы препараты для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина». Так, в феврале «Энтивио» получили Салам Сугаипов, Ярослав Кораблин, Тимур Байсултанов, Влад Зотов, Аида Аллахвердова, Дима Быков, Глеб Ануфриев, Миша Морозов, Влад Салмин, Ваня Баринов, Вика Петрова и другие дети. Четырем детям, включая Рамазана Запирова и Калерию Дидык, оплачен «Олумиант», а семи детям (в том числе Ване Варцеву) — «Джакави» для продолжения стационарного лечения. Четырем детям куплен «Рапамун», пациентам Центра имени Дмитрия Рогачева — «Актемра» (до начала государственного обеспечения). Для борьбы с инфекционными осложнениями Ярослав Кораблин и еще один ребенок получили «Крезембу», Ваня Нагорный и также еще один ребенок — «Максканд». Три ребенка получили современные антибиотики «Завицефта» и/или «Зинфоро», десять детей, включая Дени Шовхалова, — «Колистимет» (последний антибиотик также был заранее закуплен в резерв для экстренных случаев). Десяти детям (в том числе Ярославу Кораблину) для профилактики обострения РС-вирусной инфекции куплен «Синагис». Несколько детей получили препарат «Ремдесивир» для борьбы с коронавирусной инфекцией: ковид никуда не делся, и для наших подопечным после трансплантации он остается опасным.
Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»
Как обычно, для отделения дневного стационара НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, которому фонд систематически помогает, куплены противоопухолевые препараты «Иринотекан», «Цисплатин», «Паракт» (карбоплатин), «Этопозид», «Ломустин», «Авегра», а также важное лекарство сопроводительной терапии «Авомит». Взрослой девушке на (как мы надеемся) завершающих этапах лечения в Гематологическом научном центре куплен «Пентаглобин», а девочке, которая сейчас лечится в Хабаровске, — «Келикс». И, наконец, несколько раз закупались смеси для лечебного питания, которые мы здесь относим уже к программе «Нутритивная поддержка».
Следующая программа — медицинские расходные материалы. Почти все февральские расходы по ней — это закупки материалов для операций для НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко: частично или полностью оплачены шунтирующие системы, клапаны к ним, вентрикулярные катетеры и так далее. Нейрохирургические расходные материалы стоят дорого, а государственного финансирования не хватает на закупку всего необходимого спектра моделей и в нужных количествах. И также для НМИЦ нейрохирургии была осуществлена единственная февральская закупка по программе «Медицинское оборудование»: частично оплачен прибор Vivostat System с необычным названием «Комплекс для приготовления фибринового клея и обогащенного тромбоцитами фибрина». Речь идет о возможности изготавливать из крови пациента или из донорской крови особый материал, который может быть использован для закрытия обширных дефектов при операциях и минимизации риска кровотечений. По оценкам врачей НМИЦ нейрохирургии, эта технология ежегодно нужна 2000 пациентам, в том числе примерно 400 детям.
По программе «Трансплантация костного мозга» оплачены поиск и активация зарубежных неродственных доноров для двух детей: девочки с остеопетрозом и мальчика с хронической гранулематозной болезнью. Обоим уже проведена трансплантация, в целом все планово. А двум детям оплачены существенно меньшие, но все равно существенные расходы на активацию неродственных доноров, найденных в России, в Кировском регистре (эти пересадки также уже проведены). Наконец, оплачены траты, связанные с транспортировкой клеток и документов. И еще один важный расход: оплата членства в организации World Marrow Donor Association (WMDA), которое необходимо, чтобы для пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева и дальше мог проводиться поиск в зарубежных регистрах (раньше эти расходы брал на себя другой фонд).
В рамках программы «Диагностика и анализы» оплачены лабораторные исследования для двух пациенток подопечных клиник (Морозовской больницы и МООД в Балашихе), а также реактивы для разных отделений Центра имени Дмитрия Рогачева. Что же касается расходов по научно-диагностическим программам (напомним, что с 2024 года они выделены из «Диагностика и анализы»), то сейчас мы разделяем их на две части. Первая — это наша давняя поддержка многолетнего масштабного проекта «молекулярная диагностика острого лимфобластного лейкоза» (на диаграмме эти расходы обозначены как «современные методы диагностики»). Здесь были оплачены соответствующие реактивы и лабораторные расходные материалы для Центра детской гематологии и ОДКБ г. Екатеринбурга, проведение в ОДКБ анализов для пациентов из Кургана, Нижневартовска, Оренбурга, Ижевска и Тюмени, а также услуги по доставке биообразцов. А вторая часть — это новые научные проекты, которые сравнительно недавно были инициированы в Центре имени Дмитрия Рогачева (на диаграмме — «поддержка научных исследований»). Главным образом они касаются использования особых клеточных технологий (введений регуляторных Т-клеток, NK-клеток) для улучшения результатов трансплантации костного мозга: борьбы с упорным течением РТПХ и снижения числа рецидивов.
Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках — это оплата труда больничных координаторов и сотрудников отдела обеспечения клиник, а также другие расходы, такие как услуги связи.
Адресная помощь
По программе лекарственного обеспечения в рамках адресной помощи в феврале 2024 года было произведено 33 закупки лекарств на выписку и на период амбулаторного лечения. Так, восемь детей после трансплантации костного мозга, включая Костю Мосейчука, были снабжены препаратом «Джакави» для профилактики РТПХ. А Миша Колесников с той же целью получил «Олумиант». Нескольким детям куплены препараты для продолжения длительной таргетной противоопухолевой терапии: «Мекинист» (5 детей), «Вотриент», «Гливек», «Зелбораф», «Розлитрек», «Нексавар» (его получил Артем Данилин). Три девочки с апластической анемией получают в дополнение к стандартной терапии также «Револейд». Были и другие закупки, в основном препаратов сопроводительной терапии. Также для пяти подопечных фонда были куплены предметы мелкого медицинского оборудования — отсасыватели.
7 100 000 рублей
расходы по проекту «Адресная помощь»
Что касается платного лечения, в феврале были оплачены нейрохирургические операции для трех иностранных граждан: взрослой девушки из Беларуси, девочки из Узбекистана и малыша из Киргизии.
Большая часть расходов на лабораторно-диагностические исследования по программе адресной помощи в феврале — это оплата HLA-типирования для детей, которые пока что проходят лечение не в трансплантационных клиниках, и членов их семей с целью подбора оптимального донора.
Структура расходов по проекту «Адресная помощь»
В рамках программы паллиативной помощи «Качество жизни» в феврале произведено 7 покупок лекарств и лечебного питания, а также 15 покупок медицинских расходных материалов и предметов мелкого медицинского оборудования для ухода за подопечными программы. Три семьи получили помощь с оплатой медицинской транспортировки, 6 семей — благотворительную социальную помощь в размере 20 000 рублей. Шести семьям, в том числе семьям Коли Голикова и Кирилла Руденко, оказана помощь с оплатой ритуальных услуг.
Оплата труда координаторов адресной и паллиативной помощи включена в административные расходы по проекту.
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
От благотворителей в феврале были получены: игрушки для «Коробки храбрости», канцелярские товары, настольные игры, детские подгузники, влажные салфетки, средства для ухода, товары бытовой химии. Также по договору о благотворительной поставке получено 60 кг стирального порошка и 340 упаковок влажных салфеток.
3 620 145 рублей
на социальные проекты
Шести детям, которые по тем или иным причинам оказались в больнице без родительского ухода (дети-сироты, семьи в сложной социальной ситуации, временные объективные трудности и так далее) были предоставлены няни, работу которых оплачивает фонд «Подари жизнь».
Психологическая служба фонда провела три групповых семинара: для волонтеров, для больничных координаторов и для сотрудников дружественного регионального благотворительного фонда. Были обработаны заявки и подобраны материалы по запросам трех противораковых НКО. Также в феврале состоялись три консультации для волонтеров фонда. Проводилось психологическое сопровождение пациентов и их близких: шесть семей, 13 консультаций. Наконец, психологи двух профильных фондов были проконсультированы по поводу организации работы: супервизии, обучающие программы для врачей и так далее (2 консультации).
Оплата работы психологической службы, услуг по уходу за пациентами и большая часть других социальных расходов находится в ведении дочернего фонда «Новая жизнь». Со счета «Подари жизнь» в феврале было оплачено питание родителей пациентов (за декабрь и январь), а также часть расходов на работу юридической службы фонда.
Донорство
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
В феврале в трех основных подопечных клиниках донорского проекта — Центре имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 г. Москвы — было 1394 безвозмездных донаций цельной крови, 628 донаций тромбоцитов и 125 донаций плазмы крови. Кроме того, в донорский отдел также было 7 обращений по поводу поиска доноров для пациентов НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, ГКБ № 52, ГКБ имени С.П. Боткина и Центра крови ПМГМУ имени И.П. Сеченова. Донорами для этих пациентов стали 87 человек.
677 797 рублей
расходы по донорскому проекту
В феврале состоялось 16 выездных донорских акций, проведенных совместно с Центром крови ФМБА, Центром крови имени О.К. Гаврилова и ССХ имени А.Н. Бакулева. Акции проведены в следующих учреждениях, организациях и компаниях: Храм Большого Вознесения на Б. Никитской, О1-Properties, «Сберстрахование», ЕИРЦ в Дегтярном переулке, «Билайн» (две акции, в сумме 131 донор), «Сберсервис», KFC, ФССП (117 доноров), Минэкономразвития, «Гиперглобус», ДРТ («Делойт»), «РН-Москва» (две акции), АН «На Петровке», «Абсолют Банк». Всего в ходе этих акций донорами стало 844 человека.
Расходы по донорскому проекту за февраль включают в себя оплату труда сотрудников донорского проекта и изготовления сувенирной продукции для безвозмездных доноров крови.
Волонтерство
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
Программа «Возвращение детства». В феврале 2024 года волонтеры посещали все пять основных подопечных клиник фонда, вместе с ребятами играли в настольные игры, делали открытки, смотрели спектакли, пели и читали книги.
396 627 рублей
расходы по волонтерскому проекту
Программа «Окно в мир». Проект «Выездные мероприятия» организовал посещение 25 мероприятий в общей сложности для 300 человек: посещения театров, концертов, кинопремьер и шоу. Волонтеры проекта больничных мероприятий организовали выступление в РДКБ камерного ансамбля «Кончертато». В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 35 групповых занятий для 88 участников. Родители посетили три занятия йогой. Для 31 подопечных были организованы индивидуальные занятия. Вместе с волонтерами проекта «Кругосветка» дети и родители из НМИЦ нейрохирургии «побывали» в Японии. Волонтеры посещали подопечных на квартирах, играли с ними и делали гравюры. В рамках проекта «Первый шаг» 20 подопечных продолжали обучение в школе Mosmodels.
Программа Pro bono. Волонтеры административного проекта продолжали помогать с обработкой данных и актуализацией реестров. Волонтеры видеогруппы смонтировали памятное видео для проекта «Качество жизни». Волонтеры-переводчики подготовили перевод 20 страниц медицинской документации. Волонтеры проекта внебольничной помощи готовили настольные игры для участников реабилитационной программы и доставляли необходимые грузы, к проекту присоединилось двое новых волонтеров. Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили 47 поездку — перевозки подопечных и грузов. Волонтеры-юристы продолжали консультировать семьи по телефону.
Программы лояльности. Волонтеры проекта «Дети помогают детям» провели урок доброты для воспитанников частного детского сада Discovery Skolkovo. Ученики 6 класса другой московской школы запланировали сбор «Коробки храбрости» и встретились с волонтером проекта, чтобы подробнее узнать о фонде и благотворительности.
Программа «Начало». Проведена ознакомительная встреча для 31 участника и собеседования для новых больничных волонтеров.
Февральские расходы по волонтерскому проекту включают в себя оплату труда координаторов и закупку товаров для праздников.
Немедицинская реабилитация
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
В проекте тьюторского сопровождения «Компас» проведены 9 тьюториалов с подопечными, 1 вводная встреча. По запросу волонтеров проведены 2 организационных встречи и 2 супервизии. Стартовала очередная онлайн-программа «Мы в игре», в которой участвуют 38 человек (10 семей).
В Благотворительной школе 23 учителя провели 114 индивидуальных уроков для 18 учеников по 8 предметам.
Координаторы проекта провели тренинг для 6 новых волонтеров, организовали 2 обучающих мастер-класса для волонтеров проекта.
В феврале 2024 года поддержку в рамках реабилитационного проекта получили 58 участников.
24 207 532 рубля
расходы на строительство пансионата
Строительство пансионата «Измалково»
Продолжались строительные работы; о некоторых промежуточных итогах можно узнать из публикации на сайте. Оплачены очередные этапы строительства, разработка проектной документации, контроль за строительством, авторский надзор, коммунальные расходы и так далее.
Также в феврале было израсходовано 2 160 986 рублей на работу информационно-просветительской программы (напомним: эта программа выделена от общих расходов с начала 2024 года и включает в себя, в частности, оплату труда всех сотрудников, которые занимаются внешними коммуникациями фонда, написанием текстов, фото- и видеосъемками, организацией мероприятий и так далее) и пожертвовано 200 000 рублей на поддержку работы Фонда целевого капитала.
Расходы на содержание фонда в феврале — 7 216 168 рублей, или 7,67% от всех трат за месяц. Подробный отчет обо всех расходах за 2024 год в формате Excel можно скачать по ссылке.
Спасибо всем неравнодушным!
Новости
Отчет фонда, февраль 2024
В феврале 2024 года расходы фонда составили 94 066 940 рублей, за вычетом расходов на содержание фонда — 86 850 772 рубля.
Отчет фонда, январь 2024
В январе 2024 года общие расходы фонда «Подари жизнь» составили 135 152 599 рублей, а за вычетом расходов на содержание фонда — 129 833 542 рубля.
Отчет фонда, декабрь 2023
В декабре 2023 года суммарные расходы фонда составили 123 445 927 рублей, без учета административных расходов — 113 465 664 рубля.