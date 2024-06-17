Отчет фонда, июль 2024

В июле суммарные расходы фонда составили 146 848 065 рублей. Что удалось сделать благодаря вашей помощи — как всегда подробно, четко и по всем пунктам в нашем ежемесячном отчете.
Общая структура июльских расходов фонда
Как всегда, начинаем наш рассказ с «выпускников» подопечных клиник. Из разных отделений Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева выписалось 253 ребенка — с улучшением или после успешных проверок. После иммунотерапии поехала домой Соня Шарапова. Завершил основное лечение от лимфомы Леша Санаев. Маленькому Кириллу Кисарову начата таргетная терапия, он переносит ее хорошо, так что нет необходимости все время находиться в больнице: можно принимать лекарство дома. Хорошо восстановились после трансплантации Полина Глызина, Рита Кузьмина, Медина Якшукаева, Нодар Ивазов, Вита Голобородько и Абдул-Рахим Ахмадов. У Андрея Федулова с момента пересадки и клеточной терапии прошло чуть меньше года, сейчас все неплохо — пусть и дальше будет не хуже. В очередной раз приезжал на продолжение терапии Артур Шайдулин. До октября поехала домой Ева Артюнова, продолжила подготовку к трансплантации Дарина Туманян. На время приезжали Варя Жидкова и Даня Саросек: они обследовались, а Варя еще и подлечила РТПХ. Снежанне Заводчиковой во время очередного визита в клинику наконец-то отменили терапию «Крезембой», сейчас девочка будет принимать другой препарат для профилактики инфекций. Прошли очередную реиндукцию Пелагия Денисова и Рита Пушкова, продолжили плановую терапию Каролина Шелухова и Полина Гарафутдинова. Побывала в клинике Аревик Агабабиян; врачи решили, что сейчас девочке не нужна терапия, можно ограничиться динамическим наблюдением. Обследовался Егор Норик, и врачи назначили ему терапию для поддержания ремиссии.
Из Российской детской клинической больницы по окончании лечения выписалось 5 подопечных фонда (среди них две Арины — Катарина и Ветрова, а также Софья Удавленникова, прошедшая через повторную трансплантацию костного мозга). Кроме того, 39 бывших пациентов успешно прошли проверки: Маша Похильченко, Милана Токова, Люба Король, Егор Филюков, Лера Воронова, Ваня Болотский, Алена Малявина, Милана Расулова, Фирдавс Шукурзода и многие другие. Один ребенок, получавший помощь от фонда, успешно завершил стационарный этап терапии в Морозовской больнице. Сумая Сабыржанова, Радион Аникейчик и Дима Плющенко и еще как минимум 11 подопечных нашего фонда, детей и молодых взрослых, прошли лечение в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. В полной ремиссии 12 детей выписались из Московского областного онкологического диспансера.
Теперь о расходах и проектах.
Помощь детям в клиниках
Как всегда, максимальными были расходы на лекарства, причем в основном дорогостоящие. В июле многим подопечным детям был оплачен препарат «Блинцито». Это Рома Миронов, Ваня Титаренко, Хадича Худжаёрзода, Саша Матвеев, Кристина Дремова, Вова Евсеев, Арина Ветрова, Макар Ярошенко, Софья Шарапова, еще один ребенок из РДКБ и один из Центра имени Дмитрия Рогачева, а также три ребенка из МООД в Балашихе, которым препарат был закуплен со счета дочернего фонда «Новая жизнь». Лера Чекалина и Вероника Распутина нуждались в другом иммунопрепарате — в «Биспонсе». Пять детей получили «Адцетрис» для борьбы с разными видами лимфом: это Даша Дячок и еще две девочки, проходящие лечение в Центре детской гематологии, а также два ребенка из клиники в Казани, которым препарат опять-таки оплачен со счета «Новой жизни». «Ксалкори» вновь получил Влад Бакунов, а также девочка с воспалительной миофибробластической опухолью. Продолжил терапию «Ленвимой» Кирилл Русин, а со счета «Новой жизни» лекарство оплачено также для ребенка с остеосаркомой из МООД. Даня Баранов по-прежнему получает «Йонделис», а ребенок с аденокарциномой кишечника — «Стиваргу». Кирюша Кисаров снабжен «Розлитреком», который сразу позволил добиться положительной динамики. Маленькой девочке с опухолью головного мозга назначена непротокольная терапия с новейшим препаратом «Балверса» (эрдафитиниб). Ребенку с лимфомой Беркитта для повышения эффективности лечения к терапии был добавлен препарат «Газива», с хорошим эффектом. Одному ребенку на стационарном этапе лечения оплачены «Мекинист» и «Тафинлар» для борьбы с опухолью головного мозга. Препарат противоопухолевой иммунотерапии «Опдиво» получали Настя Янусова (эта девочка также получала и «Ервой»), Адам Гаджимурадов и ребенок, проходящий сейчас лечение в Орле. Оля Старикова и еще одна девочка продолжили терапию «Неостимом».
71 046 025 рублей
расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»
«Энтивио» для лечения или профилактики реакции «трансплантат против хозяина», как всегда, оплачен для очень многих детей: этот препарат получали Тимофей Югов, Андрей Федулов, Костя Косилов, Артем Рыбалко, Даша Вершинина, Кирилл Филин, Вита Голобородько, Имран Амиров, Амина Уразмамбетова, Халифа Салгереева, Нодар Ивазов, Медина Якшукаева, Максим Агеев, Аида Аллахвердова, Али Ташуев, Олеся Благодатских и еще как минимум десять пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева. С этим список существенно пересекается список получавших «Джакави» (в основном также для борьбы с РТПХ): Тимур Измалков, Лиза Рябкова, Халифа Салгереева, Имран Амиров, Тимофей Югов, Али Ташуев, Ангелина Хертек, Дарина Туманян и еще 12 детей. Наконец, для Амины Уразмамбетовой, Виты Голобородько, Халифы Салгереевой, Даши Вершининой, Максима Агеева и еще двух детей оплачен «Олумиант». «Крезембу» для борьбы с грибковой инфекцией фонд покупал для Саши Симдяновой, Хатичи Худжаёрзода, Артема Казмирова и Артема Горбачева (Артем также получил этот препарат в рамках адресной помощи). Для нескольких детей из МООД, в том числе Артема Яшина, со счета «Новой жизни» оплачен другой дорогостоящий противогрибковый препарат — «Максканд». Для борьбы с бактериальными инфекциями пять детей с разными диагнозами, включая Дениса Королева, получили антибиотик «Завицефта». Молодому взрослому, проходящему лечение от апластической анемии в НМИЦ гематологии, куплен другой антибиотик — «Азнам».
Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»
Для дневного стационара НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, как обычно, куплены «Авегра», «Авомит», «Лейкостим», «Цисплатин» и «Филотид» (этопозид). А пациенты Московского областного онкологического диспансера получили «Иммуноглобулин Сигардис», «Альбумин», «Ворикоз», «Бисептол» и еще несколько жизненно важных препаратов. И, наконец, надо сказать о закупках незарегистрированных лекарств. Для двух детей оплачен дорогостоящий «Дефителио», для Артура Шайдулина и еще одного ребенка — «Золскетил» (аналог противоопухолевого препарата «Келикс», недоступного сейчас в России). Ибрахим Гайтукаев получил «Десферал», а еще один мальчик — «Это-Грай», особую форму известного противоопухолевого препарата «Этопозид».
По программе «Трансплантация костного мозга» оплачены поиск и активация зарубежных неродственных доноров для двух детей: ребенку из РДКБ с анемией Даймонда-Блекфена и ребенку из НМИЦ ДГОИ с апластической анемией удалось подобрать доноров в Германии, трансплантации уже проведены. Двум детям, с синдромом Вискотта—Олдрича и с первичным комбинированным иммунодефицитом, удалось подобрать неродственных доноров в России, соответствующие расходы также оплачены фондом. Наконец, оплачены расходы на доставку трансплантата.
В рамках «обычной» диагностической программы фонда оплачены анализы для 3 пациентов Морозовской больницы и 9 детей из Московского областного онкодиспансера, включая Сашу Писарева. В ходе реализации научного проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза оплачены анализы в ОДКБ г. Екатеринбурга для пациентов из Кургана, Оренбурга, Тюмени, Нижневартовска и Ижевска; оплачена работа сотрудников лабораторий НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, вовлеченных в реализацию проекта; для ОДКБ оплачены реактивы для проведения типирования, проточной цитометрии, молекулярно-генетических исследований, FISH-диагностики, а также лабораторные расходные материалы. А для развития подпроекта «Современные методы диагностики и лечения» для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева закуплены, в частности, моноклональные антитела для скрининговой диагностики первичных иммунодефицитов, реагенты для ПЦР (в том числе для генетической идентификации возбудителей инфекций), для выращивания клеток с целью их применения при клеточной терапии и так далее.
По программе «Медицинское оборудование» произведена доплата за аппарат искусственной вентиляции легких для НМИЦ нейрохирургии и оплачен прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева (эти аппараты постоянно необходимы для подготовки инструментов и перевязочных изделий к стерилизации, а один из приборов в клинике вышел из строя).
В рамках программы «Медицинские расходные материалы», как всегда, закуплены различные материалы, необходимые для терапии (катетеры и растворы для диализа, принадлежности для искусственной вентиляции легких и так далее) и для хирургических вмешательств, прежде всего для нейрохирургических операций. Расходные материалы приобретались для Центра имени Дмитрия Рогачева и НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко.
В рамках программы «Образование врачей» оплачены расходы (проезд, проживание, суточные) на стажировку детского гематолога-онколога из Краснодара в НИИ ДОГиТ имени Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге.
Как обычно, пожертвованы средства на надбавки к зарплатам медицинского и научного персонала Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.
Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник.
Адресная помощь
По программе адресной помощи различные виды платного лечения были оплачены для 17 подопечных фонда. Так, 9 детям и молодым взрослым, включая Диму Плющенко, Арсения Панцова и Юлю Тюльпеневу, были оплачены необходимые виды лучевой терапии в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко: в клинике опять временно закончились квоты. Двум молодым взрослым с саркомой Юинга оплачены этапы лечения в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева: пока при их диагнозе долечивание в детской клинике после 18 лет не может проводиться за государственный счет. Шесть иностранных граждан (из Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии), в том числе Сумая Сабыржанова и Вероника Синицкая, получили в НМИЦ нейрохирургии оплаченное хирургическое лечение.
13 565 621 рубль
расходы по проекту «Адресная помощь»
Далее, в рамках проекта адресной помощи произведена 41 закупка различных лекарств на выписку или на этап амбулаторного лечения. Так, Артем Горбачев и еще один ребенок продолжили терапию грибковой инфекции с использованием «Крезембы», а Лера Худотеплова, Софья Удавленникова и еще четыре ребенка принимают противогрибковый «Вориконазол». Получают «Джакави» Ярослав Кораблин, Софья Удавленникова, Али Мамедов и еще два ребенка. Трем детям с опухолями головного мозга куплен «Мекинист», эффективно сдерживающий рост некоторых новообразований. Один ребенок нуждался в таргетном препарате «Спрайсел», еще один — в новом лекарстве «Лорвиква». Для стимуляции выработки тромбоцитов три ребенка получили «Револейд», а один — «Энплейт». Были и другие закупки.
Структура расходов по проекту «Адресная помощь»
В ходе реализации программы паллиативной помощи «Качество жизни» для двух детей куплены лекарства, для четырех — расходные материалы для ухода для пациентами или предметы медицинского оборудования индивидуального пользования. Шести семьям предоставлена благотворительная социальная помощь. Для девяти детей и молодых взрослых оплачена медицинская транспортировка. Четырем семьям, в том числе семье Насти Денисовой, оказана помощь в оплате ритуальных услуг. Обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных проекта.
Лабораторная диагностика в рамках адресной помощи предоставлена 7 подопечным фонда, включая Машу Сизинцеву. Многим из них оплачены дорогостоящие анализы, в том числе генетические. Кроме того, Маше Сизинцевой и еще одному подопечному фонда оплачен контраст для МРТ- исследования.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи.
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
Дочернему фонду «Новая жизнь» переведено 20 миллионов рублей на реализацию социальных и других программ. Также оплачены работа юридической службы и питание родителей пациентов в июне 2024 года.
22 068 812 рублей
на социальные проекты и фонду «Новая жизнь»
Было собрано 11 коробок игрушек для «Коробок храбрости», а также коробки с подарками на дни рождения для детей-подростков в разных клиниках. Для детей, нуждавшихся в этом, закуплены парики. В РДКБ передано 60 кг стирального порошка для детского белья и 336 упаковок влажных салфеток. От АО «Дикси-Юг» получено большое количество товаров немедицинского назначения для Центра имени Дмитрия Рогачева в качестве благотворительной поставки. Одной подопечной фонда была предоставлена няня. Для одной незрячей подопечной фонда была организована экскурсия в Российскую школу подготовки собак-проводников в качестве подарка на день рождения.
Психологическая служба провела семинар для волонтеров (открытая группа) по поводу сложных вопросов коммуникации с подопечными. Проводилось также психологическое сопровождение пациентки НПЦ имени Войно-Ясенецкого, матерей двух подопечных фонда (пациентов РДКБ и НМИЦ нейрохирургии) и одного бывшего подопечного. Также проконсультирован врач, попавший в психологически сложную ситуацию взаимодействия с матерью пациента. Всего сопровождалось 5 семей, проведено 9 консультаций. Начата работа над двумя публикациями: для портала «Про паллиатив» и для сайта фонда.
Донорство
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
В трех основных подопечных клиниках донорского проекта — Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 г. Москвы — в июле было в общей сложности 1516 безвозмездных доноров цельной крови, 667 безвозмездных доноров тромбоцитов и 56 — плазмы крови. Было также 7 доноров гранулоцитов; поиск таких доноров велся для Софии Сандрыкиной (Центр имени Дмитрия Рогачева), а также для одного ребенка из РДКБ и одной пациентки НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Кроме того, из НМИЦ онкологии поступили заявки на поиск доноров для 9 пациентов, и 143 человека сдали для этих пациентов кровь или ее компоненты.
964 534 рубля
расходы по донорскому проекту
Также в июле при содействии фонда состоялось 11 выездных донорских акций в следующих учреждениях, организациях и компаниях: МТС, ОМК, ЕИРЦ в Дегтярном переулке, «Сберстрахование» (две акции в разных офисах), Институт Генплана Москвы, Управление вокзалов РЖД, ДРТ («Делойт»), «Билайн» (две акции в разных офисах, в сумме 120 доноров), «Русгидро». В ходе этих выездных акций произведено 478 донаций.
Июльские расходы в рамках донорского проекта включают в себя оплату работы донорской службы и изготовления сувенирной и информационной продукции для доноров крови.
Волонтерство
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
Программа «Возвращение детства». В июле 2024 года волонтеры 35 раз посещали детей во всех подопечных клиниках фонда: играли с ними в разные игры, проводили мастер-классы, танцевали и так далее. Все встречи прошли ярко и насыщенно.
531 411 рублей
расходы по волонтерскому проекту
Программа «Окно в мир». Проект «Выездные мероприятия» организовал посещение 24 мероприятий, которые посетило 310 человек. Дети (и их родители) ходили на спектакли и шоу, на футбольные матчи, побывали на пикнике для девочек и мам, в активити-парке «Тейкабум» и на аттракционах в парке развлечений. В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 27 групповых занятий, которые участники разных возрастов посетили 78 раз, а для одного подопечного было организовано и индивидуальное занятие. Вместе с волонтерами проекта «Кругосветка» пациенты разных клиник совершили виртуальные путешествия в Южную Корею и Намибию.
Программа Pro bono. Три волонтера административного проекта помогали с обработкой данных и реестров. Волонтер-фотограф работал на мероприятии на «Острове мечты», а видеограф смонтировал видео-ролик. Дизайнеры подготовили верстку 15 статей, а также 16 файлов с контурными изображениями для мобильных приложений. Переводчики подготовили переводы 3 страниц медицинской документации. Волонтеры проекта внебольничной помощи доставили легкие грузы, помогали со встречей подопечных на мероприятии, с монтажом оборудования на складе. Мастера проекта «Дни красоты» провели 5 дней красоты в больницах для 9 подопечных и 7 родителей. Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили 10 поездок с подопечными и еще одну — с грузами. Волонтеры проекта «Покажи Москву» отвозили подопечных с родителями в Палеонтологический музей, на смотровую площадку Panorama 360, провели обзорную экскурсию по Москве. Юристы продолжали консультировать подопечных по телефону.
Программы лояльности. Волонтеры проекта провели благотворительную игру-симуляцию для детей: в начале июля для детей сотрудников компании Merck, в конце месяца — дважды для посетителей «Острова мечты». Также волонтеры принимали участие в субботнике в Измалкове.
Программа «Начало». Обработано 66 заявок на волонтерство. Проведена ознакомительная встреча для 9 участников и собеседования для 11 новых волонтеров разных программ. Для 6 волонтеров фонда была проведена открытая встреча с психологом.
Расходы по волонтерскому проекту, помимо оплаты труда координаторов волонтеров, включают в себя также закупки товаров для занятий с детьми (настольные игры), подарков, товаров для праздников (баннерное полотно, наклейки), а также оплату пассажирских перевозок.
Немедицинская реабилитация
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
В период с 1 по 4 июля была проведена реабилитационная программа «Ветер перемен». В программе участвовали 17 человек (5 семей), в течение четырех дней они жили в палаточном кемпинге на небольшом острове на Волге, учились быть командой, ходили под парусом, готовили еду на костре.
В Благотворительной школе, несмотря на каникулы, 4 учителя провели 20 индивидуальных уроков для 4 учеников по 6 предметам.
В июле 2024 года в рамках реабилитационного проекта получил поддержку 21 участник.
В этом году реабилитационному проекту исполнилось 13 лет, и 27-28 июля волонтеры и координаторы отпраздновали день рождения проекта.
13 219 916 рублей
расходы на строительство пансионата
Строительство пансионата «Измалково»
Оплачено продолжение основных работ на объекте строительства, а также услуги по организации и контролю за работами, авторский надзор, коммунальные расходы (электричество, водоотведение, водоснабжение) и траты на благоустройство территории (растения для посадок, удобрения).
Также в июле переведено 1 235 000 рублей на функционирование Фонда целевого капитала.
Расходы на содержание фонда составили за прошедший месяц 21 857 310 рублей, или 14,88% от всех трат за июль. Сравнительно большая доля административных расходов в июле связана с проведенными как раз в этот месяц налоговыми платежами. Отчет обо всех расходах 2024 года в виде таблицы Excel можно скачать по ссылке.
Спасибо всем, кто помогает!
Новости
Отчет фонда, июль 2024
В июле 2024 года суммарные расходы фонда составили 146 848 065 рублей, за вычетом расходов на содержание фонда — 124 990 755 рублей.
Отчет фонда, июнь 2024
Суммарные расходы фонда в июне 2024 года составили 149 143 877 рублей, за вычетом трат на содержание фонда — 144 575 241 рубль. Спасибо за вашу поддержку!
Отчет фонда, май 2024
В мае 2024 года общие расходы фонда составили 207 633 752 рубля, без учета расходов на содержание фонда — 197 309 190 рублей.