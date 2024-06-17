Отчет фонда, июль 2024

В июле суммарные расходы фонда составили 146 848 065 рублей. Что удалось сделать благодаря вашей помощи — как всегда подробно, четко и по всем пунктам в нашем ежемесячном отчете.

Общая структура июльских расходов фонда

71 046 025 рублей расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»

Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»

Для дневного стационара НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, как обычно, куплены «Авегра», «Авомит», «Лейкостим», «Цисплатин» и «Филотид» (этопозид). А пациенты Московского областного онкологического диспансера получили «Иммуноглобулин Сигардис», «Альбумин», «Ворикоз», «Бисептол» и еще несколько жизненно важных препаратов. И, наконец, надо сказать о закупках незарегистрированных лекарств. Для двух детей оплачен дорогостоящий «Дефителио», для Артура Шайдулина и еще одного ребенка — «Золскетил» (аналог противоопухолевого препарата «Келикс», недоступного сейчас в России). Ибрахим Гайтукаев получил «Десферал», а еще один мальчик — «Это-Грай», особую форму известного противоопухолевого препарата «Этопозид». По программе «Трансплантация костного мозга» оплачены поиск и активация зарубежных неродственных доноров для двух детей: ребенку из РДКБ с анемией Даймонда-Блекфена и ребенку из НМИЦ ДГОИ с апластической анемией удалось подобрать доноров в Германии, трансплантации уже проведены. Двум детям, с синдромом Вискотта—Олдрича и с первичным комбинированным иммунодефицитом, удалось подобрать неродственных доноров в России, соответствующие расходы также оплачены фондом. Наконец, оплачены расходы на доставку трансплантата. В рамках «обычной» диагностической программы фонда оплачены анализы для 3 пациентов Морозовской больницы и 9 детей из Московского областного онкодиспансера, включая Сашу Писарева. В ходе реализации научного проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза оплачены анализы в ОДКБ г. Екатеринбурга для пациентов из Кургана, Оренбурга, Тюмени, Нижневартовска и Ижевска; оплачена работа сотрудников лабораторий НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, вовлеченных в реализацию проекта; для ОДКБ оплачены реактивы для проведения типирования, проточной цитометрии, молекулярно-генетических исследований, FISH-диагностики, а также лабораторные расходные материалы. А для развития подпроекта «Современные методы диагностики и лечения» для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева закуплены, в частности, моноклональные антитела для скрининговой диагностики первичных иммунодефицитов, реагенты для ПЦР (в том числе для генетической идентификации возбудителей инфекций), для выращивания клеток с целью их применения при клеточной терапии и так далее. По программе «Медицинское оборудование» произведена доплата за аппарат искусственной вентиляции легких для НМИЦ нейрохирургии и оплачен прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева (эти аппараты постоянно необходимы для подготовки инструментов и перевязочных изделий к стерилизации, а один из приборов в клинике вышел из строя). В рамках программы «Медицинские расходные материалы», как всегда, закуплены различные материалы, необходимые для терапии (катетеры и растворы для диализа, принадлежности для искусственной вентиляции легких и так далее) и для хирургических вмешательств, прежде всего для нейрохирургических операций. Расходные материалы приобретались для Центра имени Дмитрия Рогачева и НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. В рамках программы «Образование врачей» оплачены расходы (проезд, проживание, суточные) на стажировку детского гематолога-онколога из Краснодара в НИИ ДОГиТ имени Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. Как обычно, пожертвованы средства на надбавки к зарплатам медицинского и научного персонала Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник. Адресная помощь По программе адресной помощи различные виды платного лечения были оплачены для 17 подопечных фонда. Так, 9 детям и молодым взрослым, включая Диму Плющенко, Арсения Панцова и Юлю Тюльпеневу, были оплачены необходимые виды лучевой терапии в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко: в клинике опять временно закончились квоты. Двум молодым взрослым с саркомой Юинга оплачены этапы лечения в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева: пока при их диагнозе долечивание в детской клинике после 18 лет не может проводиться за государственный счет. Шесть иностранных граждан (из Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии), в том числе Сумая Сабыржанова и Вероника Синицкая, получили в НМИЦ нейрохирургии оплаченное хирургическое лечение.

13 565 621 рубль расходы по проекту «Адресная помощь»

Далее, в рамках проекта адресной помощи произведена 41 закупка различных лекарств на выписку или на этап амбулаторного лечения. Так, Артем Горбачев и еще один ребенок продолжили терапию грибковой инфекции с использованием «Крезембы», а Лера Худотеплова, Софья Удавленникова и еще четыре ребенка принимают противогрибковый «Вориконазол». Получают «Джакави» Ярослав Кораблин, Софья Удавленникова, Али Мамедов и еще два ребенка. Трем детям с опухолями головного мозга куплен «Мекинист», эффективно сдерживающий рост некоторых новообразований. Один ребенок нуждался в таргетном препарате «Спрайсел», еще один — в новом лекарстве «Лорвиква». Для стимуляции выработки тромбоцитов три ребенка получили «Револейд», а один — «Энплейт». Были и другие закупки.

Структура расходов по проекту «Адресная помощь»

В ходе реализации программы паллиативной помощи «Качество жизни» для двух детей куплены лекарства, для четырех — расходные материалы для ухода для пациентами или предметы медицинского оборудования индивидуального пользования. Шести семьям предоставлена благотворительная социальная помощь. Для девяти детей и молодых взрослых оплачена медицинская транспортировка. Четырем семьям, в том числе семье Насти Денисовой, оказана помощь в оплате ритуальных услуг. Обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных проекта. Лабораторная диагностика в рамках адресной помощи предоставлена 7 подопечным фонда, включая Машу Сизинцеву. Многим из них оплачены дорогостоящие анализы, в том числе генетические. Кроме того, Маше Сизинцевой и еще одному подопечному фонда оплачен контраст для МРТ- исследования. Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи. Социальные проекты и фонд «Новая жизнь» Дочернему фонду «Новая жизнь» переведено 20 миллионов рублей на реализацию социальных и других программ. Также оплачены работа юридической службы и питание родителей пациентов в июне 2024 года.

22 068 812 рублей на социальные проекты и фонду «Новая жизнь»

Было собрано 11 коробок игрушек для «Коробок храбрости», а также коробки с подарками на дни рождения для детей-подростков в разных клиниках. Для детей, нуждавшихся в этом, закуплены парики. В РДКБ передано 60 кг стирального порошка для детского белья и 336 упаковок влажных салфеток. От АО «Дикси-Юг» получено большое количество товаров немедицинского назначения для Центра имени Дмитрия Рогачева в качестве благотворительной поставки. Одной подопечной фонда была предоставлена няня. Для одной незрячей подопечной фонда была организована экскурсия в Российскую школу подготовки собак-проводников в качестве подарка на день рождения. Психологическая служба провела семинар для волонтеров (открытая группа) по поводу сложных вопросов коммуникации с подопечными. Проводилось также психологическое сопровождение пациентки НПЦ имени Войно-Ясенецкого, матерей двух подопечных фонда (пациентов РДКБ и НМИЦ нейрохирургии) и одного бывшего подопечного. Также проконсультирован врач, попавший в психологически сложную ситуацию взаимодействия с матерью пациента. Всего сопровождалось 5 семей, проведено 9 консультаций. Начата работа над двумя публикациями: для портала «Про паллиатив» и для сайта фонда. Донорство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В трех основных подопечных клиниках донорского проекта — Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больнице и ГКБ № 52 г. Москвы — в июле было в общей сложности 1516 безвозмездных доноров цельной крови, 667 безвозмездных доноров тромбоцитов и 56 — плазмы крови. Было также 7 доноров гранулоцитов; поиск таких доноров велся для Софии Сандрыкиной (Центр имени Дмитрия Рогачева), а также для одного ребенка из РДКБ и одной пациентки НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Кроме того, из НМИЦ онкологии поступили заявки на поиск доноров для 9 пациентов, и 143 человека сдали для этих пациентов кровь или ее компоненты.

964 534 рубля расходы по донорскому проекту

Также в июле при содействии фонда состоялось 11 выездных донорских акций в следующих учреждениях, организациях и компаниях: МТС, ОМК, ЕИРЦ в Дегтярном переулке, «Сберстрахование» (две акции в разных офисах), Институт Генплана Москвы, Управление вокзалов РЖД, ДРТ («Делойт»), «Билайн» (две акции в разных офисах, в сумме 120 доноров), «Русгидро». В ходе этих выездных акций произведено 478 донаций. Июльские расходы в рамках донорского проекта включают в себя оплату работы донорской службы и изготовления сувенирной и информационной продукции для доноров крови. Волонтерство (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) Программа «Возвращение детства». В июле 2024 года волонтеры 35 раз посещали детей во всех подопечных клиниках фонда: играли с ними в разные игры, проводили мастер-классы, танцевали и так далее. Все встречи прошли ярко и насыщенно.

531 411 рублей расходы по волонтерскому проекту

Программа « Окно в мир » . Проект «Выездные мероприятия» организовал посещение 24 мероприятий, которые посетило 310 человек. Дети (и их родители) ходили на спектакли и шоу, на футбольные матчи, побывали на пикнике для девочек и мам, в активити-парке «Тейкабум» и на аттракционах в парке развлечений. В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 27 групповых занятий, которые участники разных возрастов посетили 78 раз, а для одного подопечного было организовано и индивидуальное занятие. Вместе с волонтерами проекта «Кругосветка» пациенты разных клиник совершили виртуальные путешествия в Южную Корею и Намибию.

Программа Pro bono . Три волонтера административного проекта помогали с обработкой данных и реестров. Волонтер-фотограф работал на мероприятии на «Острове мечты», а видеограф смонтировал видео-ролик. Дизайнеры подготовили верстку 15 статей, а также 16 файлов с контурными изображениями для мобильных приложений. Переводчики подготовили переводы 3 страниц медицинской документации. Волонтеры проекта внебольничной помощи доставили легкие грузы, помогали со встречей подопечных на мероприятии, с монтажом оборудования на складе. Мастера проекта «Дни красоты» провели 5 дней красоты в больницах для 9 подопечных и 7 родителей. Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили 10 поездок с подопечными и еще одну — с грузами. Волонтеры проекта «Покажи Москву» отвозили подопечных с родителями в Палеонтологический музей, на смотровую площадку Panorama 360, провели обзорную экскурсию по Москве. Юристы продолжали консультировать подопечных по телефону.

Программы лояльности . Волонтеры проекта провели благотворительную игру-симуляцию для детей: в начале июля для детей сотрудников компании Merck, в конце месяца — дважды для посетителей «Острова мечты». Также волонтеры принимали участие в субботнике в Измалкове.

Программа «Начало». Обработано 66 заявок на волонтерство. Проведена ознакомительная встреча для 9 участников и собеседования для 11 новых волонтеров разных программ. Для 6 волонтеров фонда была проведена открытая встреча с психологом. Расходы по волонтерскому проекту, помимо оплаты труда координаторов волонтеров, включают в себя также закупки товаров для занятий с детьми (настольные игры), подарков, товаров для праздников (баннерное полотно, наклейки), а также оплату пассажирских перевозок. Немедицинская реабилитация (Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь) В период с 1 по 4 июля была проведена реабилитационная программа «Ветер перемен». В программе участвовали 17 человек (5 семей), в течение четырех дней они жили в палаточном кемпинге на небольшом острове на Волге, учились быть командой, ходили под парусом, готовили еду на костре. В Благотворительной школе, несмотря на каникулы, 4 учителя провели 20 индивидуальных уроков для 4 учеников по 6 предметам. В июле 2024 года в рамках реабилитационного проекта получил поддержку 21 участник. В этом году реабилитационному проекту исполнилось 13 лет, и 27-28 июля волонтеры и координаторы отпраздновали день рождения проекта.

13 219 916 рублей расходы на строительство пансионата