Отчет фонда, сентябрь 2024

Самые новые лекарства, запчасти для дорогостоящего оборудования, помощь детям в клиниках и многое другое — рассказываем обо всем, что удалось сделать в прошедшем месяце благодаря вам.

Три ребенка, получавших помощь от фонда, с улучшением выписались из профильных отделений Морозовской больницы . В сентябре много детей в ремиссии выписалось из детского отделения Московского областного онкодиспансера : мы получили сведения о 21 пациенте! В частности, полностью завершил протокольное лечение Слава Волосатов . Наконец, 14 детей и взрослых, которым помогал фонд, прошли лечение в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко (6 прошли через хирургическое лечение, 8 через лучевую терапию), среди них Альбина Гумерова .

Помимо этих и многих других закупок для пациентов клиник Москвы и области, в сентябре также оказывалась помощь региональным клиникам. Для детей, проходящих лечение в ОДКБ Екатеринбурга, куплены «Блинцито», «Джакави» и «Позаконазол». А для Областной детской клинической больницы г. Курска, которая находилась в сложном положении (в клиниках региона существенно увеличился расход медикаментов), приобретены многочисленные препараты сопроводительной терапии: антибиотики, «Альбумин», «Иммуноглобулин», «Дифлюкан» и так далее.

Также в сентябре были крупные расходы по программе «Медицинское оборудование». Для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева оплачены запасные части для системы томотерапии: это очень важный объект оборудования в клинике, незаменимый при подготовке к трансплантациям костного мозга, но периодически требующий дорогостоящего обслуживания. Также куплен ПЦР-анализатор, позволяющий в режиме реального времени проводить генетические анализы, и внесена часть оплаты за операционный цистоскоп-микроскоп Olympus. А для Московского областного онкологического диспансера внесена оставшаяся часть оплаты за систему мониторинга пациентов во время МРТ-исследований.

По программе «Медицинские расходные материалы» оплачены разнообразные расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева: системы для наркозно-дыхательных аппаратов, фильтры и магистрали для диализа, средства для защиты кожи и так далее. Кроме того, оплачен раздвижной эндопротез лучевой кости для ребенка с саркомой Юинга. Сейчас расходы на современные «растущие» эндопротезы обычно берет на себя государственный фонд «Круг добра», но здесь был особый редкий случай, «неучтенный» с медицинской точки зрения и требующий помощи негосударственных фондов.

По программе «Диагностика и анализы» для Российской детской клинической больницы закуплены лабораторные реагенты для диагностики полиомавируса. Продолжалась помощь в реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза: оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Оренбурга, Ижевска, Нижневартовска и Кургана, куплены реактивы и лабораторные расходные материалы в ОДКБ г. Екатеринбурга (для HLA-типирования) и Центр имени Дмитрия Рогачева (для цитогенетических и молекулярно-генетических исследований). Наконец, в рамках подпрограммы «Внедрение современных методов диагностики и лечения» оплачены реагенты и расходные материалы для сортировки клеток, диагностики первичных иммунодефицитов, оценки восстановления иммунитета после трансплантации, системы детекции для патологоанатомического отделения и так далее.

По программе «Трансплантация костного мозга» оплачены поиск и активация зарубежного неродственного донора костного мозга для ребенка с лейкозом, не имеющего родственных доноров (донор найден в Германии, трансплантация была проведена в августе), активация неродственного донора из Кировского регистра для ребенка с иммунодефицитом, а также расходы на командировки сотрудников клиник за донорскими клетками.

По программе «Образование врачей» оплачены стажировки трех врачей: детского хирурга из Екатеринбурга в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, двух специалистов из Красноярска в НМИЦ онкологии и НИИ детской онкологии и гематологии. Также оплачены расходы на проведение выездного обучающего семинара для региональных врачей в г. Нальчике.

Ведется подготовка к конференции «Благотворительность против рака», которая в этом году пройдет в Перми. И в сентябре была уже закуплена часть необходимых товаров.

Как обычно, выплачены надбавки к зарплатам медицинского и научного персонала НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. Возможно, вы заметили, что в последние месяцы сумма этих надбавок увеличились: ведь и сама клиника существенно расширилась. Стало больше и пациентов, и работы, и сотрудников.

Административные расходы по проекту помощи детям в клиниках включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник.

Адресная помощь

В сентябре 18 подопечных фонда получили помощь с обеспечением различными видами платного лечения. Так, для 8 иностранных граждан, включая Тазагул Нурашову, было оплачено хирургическое лечение, а для одного ребенка — лучевая терапия в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Далее, пять детей и взрослых, которым не хватало квот, получили необходимую лучевую терапию в той же клинике (в частности, постоплата лечения произведена для Алисы Зиньковской и Никиты Федосеева), а еще трое — лечение на аппарате «Кибер-нож». Наконец, молодому взрослому пациенту с саркомой оплачен очередной этап лечения в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева.