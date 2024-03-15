Отчет фонда, март 2024

Вслед за недавно опубликованным подробным отчетом за 2023 год публикуем и наш обычный ежемесячный отчет — за март 2024 года. Спасибо, что вы с нами!

Для борьбы с инфекционными осложнениями Кирилл Белкин и еще семь детей использовали антибиотик «Завицефта», еще четырем детям был куплен другой современный антибиотик — «Зинфоро», Ярославу Кораблину, Артему Горбачеву и еще одному ребенку — противогрибковый препарат «Креземба», Рамазану Запирову — «Эраксис». Четырем детям также куплен «Синагис» для борьбы с респираторно-синцитиальным вирусом. Но основные расходы в этой группе лекарств были связаны с закупками противогрибкового препарата «Амфолип»: в марте он был оплачен для Кирилла Белкина, Кирилла Смирнова, Полины Глызиной, Димы Буланова, Веры Шенцевой, Дени Шовхалова, Максима Худи и еще четырех детей. Наконец, также оплачены закупки медицинского питания для нутритивной поддержки подопечных фонда.

Следующая по значимости после лекарств статья мартовских расходов — медицинское оборудование. Для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко оплачены аппараты для искусственной вентиляции легких, частично оплачены аппарат TrueCool для регулировки температуры тела пациента (он необходим для предотвращения повреждений мозга при некупируемой лихорадке или при гипоксии), аппарат Vivostat с принадлежностями для изготовления герметизирующего материала из крови пациентов (применяется для закрытия дефектов твердой мозговой оболочки после операций), аппаратура для инфузионной терапии и так далее. А для Центра имени Дмитрия Рогачева оплачены видеогастроскоп, трахеоскоп с принадлежностями и частично оплачены мониторы пациента.

Расходы по диагностическому проекту, как уже говорилось в отчете за февраль, сейчас разделены: теперь мы отдельно выделяем не только расходы на научный проект по диагностике острого лимфобластного лейкоза, но и расходы на то, что мы называем «современными методами диагностики» — фактически, впрочем, речь идет не только о диагностике, но и о лабораторных разработках для оптимизации клеточной терапии. В рамках «обычного» диагностического проекта оплачены анализы для 6 пациентов РДКБ, Морозовской больницы и МООД в Балашихе, а также реактивы и лабораторные расходные материалы, в том числе принадлежности для генетических анализаторов, нужные для выявления мутаций при гистиоцитозах. Для подпроекта «современные методы диагностики» оплачены различные реагенты для различных лабораторий Центра имени Дмитрия Рогачева: для расширенных молекулярно-генетических исследований, которые не покрываются ОМС, для исследований иммунодефицитов методом проточной цитометрии, для определения количества копий генов в опухолевых клетках, для диагностики методом ELISPOT, для культивирования мезенхимальных стволовых клеток и для выращивания регуляторных Т-клеток. В свою очередь, в рамках научного проекта по молекулярной диагностике острого лимфобластного лейкоза оплачены очередные анализы в Екатеринбурге для пациентов из Кургана, Нижневартовска, Оренбурга, Ижевска и Тюмени, а также доставка биообразцов. Оплачены реактивы и лабораторные расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева и ОДКБ г. Екатеринбурга: иммунофенотипирование, цитогенетическая и молекулярно-генетическая диагностика, НLA-типирование и так далее. И, наконец, оплачена работа сотрудников лабораторий — участников проекта (за два месяца).

Для двух детей оплачены поиск и активация зарубежных неродственных доноров костного мозга: у одного из этих детей лейкоз, и родственная трансплантация по медицинским причинам не показана, а у другого первичный иммунодефицит. Доноры были найдены соответственно в Польше и в Германии. Также оплачены расходы на транспортировку донорских клеток.

Среди мартовских закупок медицинских расходных материалов и материалов для операций — компоненты шунтирующих систем для нейрохирургии, катетеры, канюли, заглушки, криопробирки, противопролежневые матрасы, магистрали и гемофильтры для почечно-заместительной терапии, раствор для закрытия катетеров, наборы для регионарной анестезии, трахеостомические трубки и многое другое.

В рамках проекта «Образование врачей» оплачены: билеты и суточные для стажировки двух гематологов-онкологов из Краснодара в Центре имени Дмитрия Рогачева и НИИ имени Р.М. Горбачевой, обучение специалиста из Красноярска на симуляционном курсе «Сосудистый доступ», командировка врача из Центра имени Дмитрия Рогачева в Екатеринбург для консультативной помощи и командировка врача из Екатеринбурга в Москву для освоения новых технологий в детской онкохирургии.

Медикам и ученым НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева выплачены надбавки к зарплатам за два месяца.

Административные расходы по проекту «Помощь детям в клиниках» включают в себя оплату работы больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник, а также некоторые другие расходы, такие как услуги связи.

Адресная помощь

Для пяти детей и молодых взрослых оплачены различные виды лечения. Для давней подопечной фонда с нейрофиброматозом — стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож», а для четырех пациентов из Узбекистана и Таджикистана — хирургическое лечение в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.