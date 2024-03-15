Отчет фонда, март 2024

Вслед за недавно опубликованным подробным отчетом за 2023 год публикуем и наш обычный ежемесячный отчет — за март 2024 года. Спасибо, что вы с нами!
Общая структура мартовских расходов фонда
Начинаем, как всегда, с выписавшихся детей. Из Центра имени Дмитрия Рогачева поехали домой после лечения или проверок 206 (!) подопечных фонда. Прямо-таки в самый первый день весны выписался Кирилл Штырхунов. Вера Шенцева поехала домой после долгого лечения от лейкоза и инфекций. Восстановилась после трансплантации Кристина Петель, ждем на реабилитационное лечение. Благополучно завершил терапию по поводу вторичной опухоли Рома Мелков. Поехал домой в ремиссии Дима Быков. После этапа лучевой терапии завершил лечение Артем Истягин из РДКБ. Приезжала подлечить РТПХ и выписалась Аделина Калиева. Приезжал Егор Норик для оценки инфекционного статуса и планирования терапии, даны рекомендации, мальчик выписан с улучшением. На время выписывался в марте, но в апреле снова планово приехал в клинику Глеб Ануфриев. Для проверки и коррекции терапии приезжали Аида Аллахвердова, Кирилл Веретянкин, Влад Гаврилов, Веня Дьячков, Миша Зинченко, Саша Пахомов, Кирилл Пухляков, Рита Пушкова, Салам Сугаипов, Максим Федоров, Марк Черкаев, Артур Шайдулин и многие другие.
Из наших подопечных отделений РДКБ, кроме уже упомянутого Артема Истягина, также выписался Захар Мусихин (с хорошими результатами лечения от лимфомы) и еще 11 человек. А 29 ребят приезжали на проверки, в том числе Матвей Клюшников, Юля Портных, Кирилл Брусницын, Миша Мишечкин, Ваня Болотский, Лера Худотеплова. Шесть подопечных фонда в ремиссии выписано из детского отделения МООД, две девочки — из Морозовской больницы, 13 детей и молодых взрослых (включая Рената Маматмусаева) — из НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.
Переходим к мартовским тратам.
Помощь детям в клиниках
Традиционно мы начинаем рассказ о реализации этого проекта с лекарств, причем с самых крупных расходов. Итак, для детей на этапе стационарного лечения в марте совершена 181 закупка различных лекарств. «Блинцито» в марте был оплачен для Саши Манухина, Амины Уразмамбетовой, Пелагии Денисовой, Дени Шовхалова, Максима Худи, Каролины Шелуховой, Ангелины Бойко и еще четырех детей. Медине Якшукаевой оплачены очередные введения «Биспонсы». Двум детям с Т-клеточным острым лимфобластным лейкозом (при этом варианте ни «Блинцито», ни «Биспонса» не помогают) куплен препарат «Атрианс». «Адцетрис» для борьбы с лимфомой получили Шамиль Ахмедов, Леша Санаев и еще один ребенок. Ребенку с апластической анемией из Московского областного онкодиспансера оплачен стандартный для этого диагноза препарат «Атгам». Также один ребенок начал таргетную терапию «Ксалкори», еще один — «Ленвимой», два ребенка с опухолями головного мозга — «Мекинистом» и «Тафинларом». Никита Кубошов и ребенок с опухолью головного мозга получали препарат противоопухолевой иммунотерапии «Опдиво», Даша Незальзова и еще один ребенок — «Китруду». Маленькой девочке с редкой опухолью головного мозга для непротокольной терапии (которая дает ей максимальные шансы) куплены «Золинза», «Рапамун» и «Сутент». Двенадцати детям, включая Федю Железогло, Дашу Брызгалову, Анфису Пляскину и Сергея Кузнецова, оплачен противоопухолевый препарат «Треконди» (треосульфан), недавно появившийся в России: известно, что при некоторых диагнозах применение треосульфана в ходе кондиционирования перед трансплантацией дает наилучшие результаты, и поэтому, как только лекарство с этим действующим веществом вновь стало доступным на российском рынке, фонд возобновил его активные закупки.
115 834 952 рубля
расходы по проекту «Помощь детям в клиниках»
Для Али Ташуева и Саши Яковлева было оплачено продолжение терапии «Элизарией». Даше Коростелевой, Дане Саросеку, Вале Череневой и еще шести стационарным пациентам для подъема уровня тромбоцитов покупался «Револейд». А «Энплейт» для той же цели оплачен Еве Артюновой, Ване Бобкову, Лере Гавриловой, Диме Буланову, Али Мамедову и еще семи детям. «Энтивио» для лечения и профилактики кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» получили Федя Железогло, Ваня Машуков, Даша Брызгалова, Святослав Говорушкин, Даурен Жайлигужинов, Антон Козыренко, Кирилл Белкин, Ангелина Хертек, Халифа Салгереева, Влад Зотов, Глеб Ануфриев, Ваня Баринов и еще один ребенок. Похожий список и получивших «Олумиант», который в последние месяцы также постоянно применяется для профилактики РТПХ: кроме нескольких уже перечисленных детей, в нем есть Сережа Кузнецов, Тимур Байсултанов, Рамазан Запиров и еще два ребенка. Наконец, «Джакави» для стационарного лечения оплачен Тимуру Измалкову, Варе Жидковой, Али Ташуеву, Ване Баринову, Сафии Арапхановой, Владу Зотову и другим детям.
Структура расходов по проекту «Помощь детям в клиниках»
Для борьбы с инфекционными осложнениями Кирилл Белкин и еще семь детей использовали антибиотик «Завицефта», еще четырем детям был куплен другой современный антибиотик — «Зинфоро», Ярославу Кораблину, Артему Горбачеву и еще одному ребенку — противогрибковый препарат «Креземба», Рамазану Запирову — «Эраксис». Четырем детям также куплен «Синагис» для борьбы с респираторно-синцитиальным вирусом. Но основные расходы в этой группе лекарств были связаны с закупками противогрибкового препарата «Амфолип»: в марте он был оплачен для Кирилла Белкина, Кирилла Смирнова, Полины Глызиной, Димы Буланова, Веры Шенцевой, Дени Шовхалова, Максима Худи и еще четырех детей. Наконец, также оплачены закупки медицинского питания для нутритивной поддержки подопечных фонда.
Следующая по значимости после лекарств статья мартовских расходов — медицинское оборудование. Для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко оплачены аппараты для искусственной вентиляции легких, частично оплачены аппарат TrueCool для регулировки температуры тела пациента (он необходим для предотвращения повреждений мозга при некупируемой лихорадке или при гипоксии), аппарат Vivostat с принадлежностями для изготовления герметизирующего материала из крови пациентов (применяется для закрытия дефектов твердой мозговой оболочки после операций), аппаратура для инфузионной терапии и так далее. А для Центра имени Дмитрия Рогачева оплачены видеогастроскоп, трахеоскоп с принадлежностями и частично оплачены мониторы пациента.
Расходы по диагностическому проекту, как уже говорилось в отчете за февраль, сейчас разделены: теперь мы отдельно выделяем не только расходы на научный проект по диагностике острого лимфобластного лейкоза, но и расходы на то, что мы называем «современными методами диагностики» — фактически, впрочем, речь идет не только о диагностике, но и о лабораторных разработках для оптимизации клеточной терапии. В рамках «обычного» диагностического проекта оплачены анализы для 6 пациентов РДКБ, Морозовской больницы и МООД в Балашихе, а также реактивы и лабораторные расходные материалы, в том числе принадлежности для генетических анализаторов, нужные для выявления мутаций при гистиоцитозах. Для подпроекта «современные методы диагностики» оплачены различные реагенты для различных лабораторий Центра имени Дмитрия Рогачева: для расширенных молекулярно-генетических исследований, которые не покрываются ОМС, для исследований иммунодефицитов методом проточной цитометрии, для определения количества копий генов в опухолевых клетках, для диагностики методом ELISPOT, для культивирования мезенхимальных стволовых клеток и для выращивания регуляторных Т-клеток. В свою очередь, в рамках научного проекта по молекулярной диагностике острого лимфобластного лейкоза оплачены очередные анализы в Екатеринбурге для пациентов из Кургана, Нижневартовска, Оренбурга, Ижевска и Тюмени, а также доставка биообразцов. Оплачены реактивы и лабораторные расходные материалы для Центра имени Дмитрия Рогачева и ОДКБ г. Екатеринбурга: иммунофенотипирование, цитогенетическая и молекулярно-генетическая диагностика, НLA-типирование и так далее. И, наконец, оплачена работа сотрудников лабораторий — участников проекта (за два месяца).
Для двух детей оплачены поиск и активация зарубежных неродственных доноров костного мозга: у одного из этих детей лейкоз, и родственная трансплантация по медицинским причинам не показана, а у другого первичный иммунодефицит. Доноры были найдены соответственно в Польше и в Германии. Также оплачены расходы на транспортировку донорских клеток.
Среди мартовских закупок медицинских расходных материалов и материалов для операций — компоненты шунтирующих систем для нейрохирургии, катетеры, канюли, заглушки, криопробирки, противопролежневые матрасы, магистрали и гемофильтры для почечно-заместительной терапии, раствор для закрытия катетеров, наборы для регионарной анестезии, трахеостомические трубки и многое другое.
В рамках проекта «Образование врачей» оплачены: билеты и суточные для стажировки двух гематологов-онкологов из Краснодара в Центре имени Дмитрия Рогачева и НИИ имени Р.М. Горбачевой, обучение специалиста из Красноярска на симуляционном курсе «Сосудистый доступ», командировка врача из Центра имени Дмитрия Рогачева в Екатеринбург для консультативной помощи и командировка врача из Екатеринбурга в Москву для освоения новых технологий в детской онкохирургии.
Медикам и ученым НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева выплачены надбавки к зарплатам за два месяца.
Административные расходы по проекту «Помощь детям в клиниках» включают в себя оплату работы больничных координаторов и сотрудников отдела по обеспечению клиник, а также некоторые другие расходы, такие как услуги связи.
Адресная помощь
Для пяти детей и молодых взрослых оплачены различные виды лечения. Для давней подопечной фонда с нейрофиброматозом — стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож», а для четырех пациентов из Узбекистана и Таджикистана — хирургическое лечение в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.
7 882 899 рублей
расходы по проекту «Адресная помощь»
Совершено 28 закупок лекарств на выписку и для этапа амбулаторного лечения. Так, четыре ребенка получили «Джакави» для профилактики реакции «трансплантат против хозяина», а Кириллу Штырхунову для той же цели куплен «Олумиант». Артему Данилину куплен «Иммуноглобулин» для повышения иммунной защиты организма. Саша Орлов продолжает получать «Энплейт» для стимуляции образования тромбоцитов, а два ребенка с апластической анемией — «Револейд». Чтобы не допустить обострения грибковой инфекции, Ваня Варцев, Степа Сунцов и Аделина Калиева снабжены «Ноксафилом», а еще четыре ребенка — «Вориконазолом». Девочке с редким молекулярным вариантом острого лимфобластного лейкоза для поддерживающей терапии куплен «Спрайсел» (так как по месту жительства ребенку предлагают только аналог препарата, на который переходить рискованно), а ребенку с редким молекулярным вариантом нейробластомы — «Лорвиква». Шесть детей с опухолями головного мозга и один ребенок с гистиоцитозом из клеток Лангерганса продолжили молекулярно-направленную терапию препаратом «Мекинист». Были и другие закупки. Также для пяти подопечных фонда оплачены расходные материалы (трахеостомические трубки) и предметы мелкого медицинского оборудования (отсасыватели, компрессионные ингаляторы).
Структура расходов по проекту «Адресная помощь»
Для 12 детей оплачены лабораторные и инструментальные исследования: контраст и наркоз для МРТ, HLA-типирование пациентов и родственников для подбора доноров костного мозга, мониторинг минимальной остаточной болезни, а также мониторинг химеризма в случаях, когда его не получается провести по месту жительства (в частности, для Софии Стадник).
По программе паллиативной помощи «Качество жизни» были куплены лекарства и лечебное питание для 5 подопечных программы. Трем детям оплачена медицинская транспортировка. Шесть семей получили благотворительную социальную помощь. Девяти семьям, включая семью Полины Пискаревой, оказана помощь в оплате ритуальных услуг. Также оплачены психологические консультации для подопечных программы и их близких.
Административные расходы по проекту — оплата труда координаторов адресной и паллиативной помощи, услуг связи и так далее.
Социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
Дочернему фонду «Новая жизнь» в марте переведено 17 150 000 рублей на обеспечение социальной и другой помощи подопечным фонда. Также среди мартовских расходов — обеспечение питания родителей пациентов, оплата некоторых коммунальных расходов, частичная оплата работы юридической службы для оказания помощи семьям пациентов.
17 800 139 рублей
на социальные проекты и фонд «Новая жизнь»
Были получены и переданы на склад фонда игрушки для «Коробки храбрости», канцелярские товары, настольные игры, детские подгузники, влажные салфетки и другие средства ухода, товары бытовой химии, всего 35 коробок. Также по договору благотворительной поставки получено 60 кг стирального порошка и 340 упаковок влажных салфеток. Собрано и отправлено в больницы 30 «коробок храбрости».
Пять семей получили помощь с обеспечением одеждой и обувью, три семьи — со смесями для детского питания, согласно просьбам родителей и ходатайствам лечащих врачей.
Психологическая служба провела открытую встречу для волонтеров фонда, методологический семинар для больничных координаторов и групповой семинар для сотрудников различных некоммерческих организаций. Также проведены две индивидуальные консультации для сотрудника фонда по вопросам коммуникации с семьей подопечных в сложной ситуации. Осуществлялось психологическое сопровождение пациентки после лечения в МООД, пациента во время зарубежного лечения и его семьи, сестры пациентки НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в трудной жизненной ситуации, матери пациента региональной клиники. Всего проведено 9 индивидуальных консультаций.
Донорство
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
В трех основных подопечных клиниках донорского проекта — НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 — в марте было 1610 безвозмездных донаций цельной крови, 578 — тромбоцитов и 128 — плазмы крови. Также в НМИЦ ДГОИ была донация гранулоцитов для Саши Симдяновой.
635 158 рублей
расходы по донорскому проекту
Поступило шесть обращений о поиске доноров для пациентов двух клиник: ГКБ № 52 и ГКБ имени С.П. Боткина. Донорами для этих пациентов стали 75 человек.
Также в марте состоялось 13 выездных донорских акций, проведенных совместно с Центром крови ФМБА и Центром крови Московской области. Акции прошли в следующих учреждениях, организациях и компаниях: «Позитивные технологии», «Глобус», ОМК, «РТ Лабс», РГУНГ имени Губкина (две акции, в сумме 138 доноров), «РусБИТтех», РСПК, «Интер РАО», «Сбербанк Среднерусский», офис РФД на Каланчевской, «Финам» и «Самсунг». Всего донорами в ходе выездных акций стали 705 человек.
Мартовские расходы по донорскому проекту включают в себя оплату труда координаторов донорского центра и изготовления сувенирной продукции для безвозмездных доноров крови.
Волонтерство
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
Программа «Возвращение детства». В марте 2024 года волонтеры организовали 35 посещений детей во всех пяти подопечных клиниках фонда: вместе с ребятами плели розы, делали веера, пели, сочиняли сказки, делали браслетики, разрисовывали футболки.
743 207 рублей
расходы по волонтерскому проекту
Программа «Окно в мир». Проект «Выездные мероприятия» организовал посещение 26 мероприятий для 450 человек: театральные представления, мюзиклы, футбольные матчи и другие спортивные выступления, концерты, шоу, посещения парков развлечений. Волонтеры проекта больничных мероприятий организовали в РДКБ выступление фокусников и музыкантов. В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 39 групповых занятий (181 посещение). Для родителей проведено 3 занятия йогой. Для 20 подопечных были организованы индивидуальные занятия. Волонтеры проекта «Кругосветка» устроили для пациентов разных клиник виртуальные путешествия в Германию, Корею, Пакистан и далекую Австралию. Для детей на амбулаторных квартирах были устроены игры в шахматы и разгадывание головоломок.
Программа Pro bono. Шесть волонтеров административного проекта помогали с обработкой данных и ведением реестров. Волонтеры проекта внебольничной помощи выполнили 6 запросов по доставке грузов и погрузке инвентаря, к проекту присоединились четыре новых волонтера. К празднику 8 марта в трех подопечных клиниках волонтеры провели пять Дней красоты для 85 подопечных и их мам. Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили 19 поездок с подопечными и с грузами. Юристы продолжали консультировать подопечных по телефону.
Программы лояльности. Волонтеры проекта «Дети помогают детям» провели 9 «уроков доброты» для учеников начальной и средней школы.
Программа «Начало». Проведена ознакомительная встреча для 20 участников и собеседования для 16 новых волонтеров различных проектов.
Мартовские расходы по волонтерскому проекту включают в себя оплату работы волонтерской службы и покупку товаров для занятий с детьми.
Немедицинская реабилитация
(Почему на реализацию проекта нужны деньги, читайте здесь)
В проекте тьюторского сопровождения «Компас» в марте проведены 9 тьюториалов с подопечными, одна вводная встреча. По запросу волонтеров проведены две организационные встречи. Продолжалась очередная онлайн-программа «Мы в игре», в ней участвуют 38 человек (10 семей).
В Благотворительной школе 24 учителя провели 115 индивидуальных уроков для 18 учеников по 7 предметам.
15-17 марта состоялась первая в этом году выездная реабилитационная программа «Семейные выходные» для 23 участников (7 семей).
Координаторы провели обучающий мастер-класс для волонтеров проекта.
В марте 2024 года в рамках реабилитационного проекта получили поддержку 82 участника.
83 922 402 рубля
расходы на строительство пансионата
Строительство пансионата «Измалково»
В рамках проекта создания пансионата оплачены очередные этапы строительных работ, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергия), услуги по осуществлению контроля за строительными работами и авторского надзора.
Расходы на работу информационно-просветительской программы (работа отдела внешних коммуникаций, редакции сайта, отдела организации мероприятий) составили 1 741 050 рублей. Кроме того, 60 000 рублей было перечислено на функционирование Фонда целевого капитала.
Административные расходы фонда в марте составили 6 665 977 руб, или 2,83% от всех расходов за месяц. Полный отчет обо всех расходах за 2024 год в формате Excel, как всегда, можно скачать по ссылке.
Спасибо всем, кто помогает, кому не все равно, кто так или иначе участвует в нашем общем деле!
Новости
Отчет фонда, март 2024
В марте 2024 года суммарные расходы фонда «Подари жизнь» составили 235 285 784 рубля, за вычетом расходов на содержание фонда — 228 619 808 рублей. Спасибо, что вы с нами!
Отчет за 2023 год: обо всем, что удалось сделать
Вместе с вами и благодаря вам: подробно, с примерами и вдохновляющими историями. Перед вами годовой отчет фонда — рассказ о тратах и поступлениях, программах и проектах и о детях, которым мы помогли.
Отчет фонда, февраль 2024
В феврале 2024 года расходы фонда составили 94 066 940 рублей, за вычетом расходов на содержание фонда — 86 850 772 рубля.