Отчет фонда, апрель 2024

Подробный рассказ о работе фонда за прошедший месяц: все, что нам удалось благодаря вашей помощи и поддержке. В апреле 2024 года суммарные расходы «Подари жизнь» составили 149 356 420 рублей.

Помощь с лекарствами получали и пациенты региональных клиник. Девочке из Камчатского края, наблюдающейся в Хабаровске, куплен «Келикс» для борьбы с редким заболеванием — десмоидным фиброматозом. Аделине Калиевой по просьбе врачей саратовской клиники, где она наблюдается, оплачен «Энтивио» на одно введение. Ребенку с опухолью головного мозга, проходящему лечение в Орле, куплен «Опдиво», а еще одному ребенку в Орле — «Уромитексан» для сопроводительной терапии. Также отметим, что в апреле со счета фонда «Подари жизнь» была произведена и закупка незарегистрированного препарата «Спектрила» (аспарагиназа), который применяется при терапии острого лимфобластного лейкоза. Препарат получает, в числе прочих детей, Геля Бойко.

В рамках подпроекта «Трансплантация костного мозга» оплачены поиск и активация неродственных зарубежных доноров костного мозга для нескольких детей. Среди них — наш знакомый Влад Гаврилов, которому была назначена повторная трансплантация (однако в последний момент было принято решение ее отложить по медицинским причинам, и клетки пока заморожены). А ребенку с анемией Фанкони и ребенку с талассемией трансплантации уже проведены, и пока все хорошо. Далее, одному ребенку с синдромом Гурлер оплачены расходы, связанные с активацией российского неродственного донора из Санкт-Петербургского регистра; у этого ребенка после пересадки опять-таки все неплохо. Еще одному ребенку также оплачены расходы на обследование и активацию донора из Кировского регистра, но донор приболел, так что трансплантация была перенесена на середину мая. Наконец, оплачены расходы на доставку трансплантата для нескольких детей и закуплены расходные материалы для селекции стволовых клеток, чтобы провести доливку Лере Гавриловой.

В рамках подпроекта «Медицинское оборудование» в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева приобретен видеоларингоскоп с принадлежностями, а для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко оплачены инфузионные станции «Спэйс» и частично оплачена цифровая офтальмологическая камера.

Как всегда, покупались также медицинские расходные материалы и инструменты: в Бурденко внесена частичная предоплата за микрохирургические инструменты и их компоненты, а в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева куплены клипсоаппликатор, раствор для закрытия катетеров, приспособления для катетеризации сосудов, искусственная твердая мозговая оболочка для закрытия послеоперационных дефектов и так далее.

Теперь о диагностических подпроектах. Расходы на «обычную» лабораторную диагностику в апреле не так уж велики: оплачены анализы нескольким пациентам РДКБ, МООД и Морозовской больницы, а также куплены реактивы для Центра имени Дмитрия Рогачева, такие как зонды для цитогенетических исследований и реактивы для диагностики полиомавирусной инфекции. В рамках подпроекта «Молекулярная диагностика острого лимфобластного лейкоза» оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Нижневартовска, Оренбурга, Ижевска и Тюмени, а также реагенты для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и ОДКБ г. Екатеринбурга: коктейли антител для проточной цитометрии, обратная транскриптаза для молекулярного мониторинга минимальной остаточной болезни и так далее. Наконец, для подпроекта «Современные методы диагностики и лечения» покупались реактивы и лабораторные расходные материалы для лабораторий НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, и прежде всего для лаборатории трансплантационной иммунологии и иммунотерапии гемобластозов, где выделяют и выращивают NK-клетки и регуляторные Т-клетки для дополнительной клеточной терапии после трансплантации костного мозга. Также закуплены антитела для скрининга иммунодефицитов методом проточной цитометрии, реактивы для отделения инфекционного контроля и так далее.

В рамках подпроекта «Образование врачей» оплачены стажировки врачей из ОДКБ г. Екатеринбурга: двух реабилитологов — в реабилитационном центре «Русское поле», одного гематолога — в Детском многопрофильном центре высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург). Также оплачены: командировка сотрудников НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в Красноярск для помощи местным специалистам, расходы на обучение четырех врачей Московского областного онкологического диспансера в НМИЦ ДГОИ, проживание анестезиолога-реаниматолога и регистрационный взнос для участия в профильной конференции в Геленджике.

Административные расходы по программе помощи детям в клиниках включают в себя расходы на оплату труда сотрудников отдела обеспечения клиник и больничных координаторов.

Адресная помощь

Лечение в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко оплачено для 13 иностранных граждан — приезжих из Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. В основном это нейрохирургические операции, но двум детям оплачена также лучевая терапия. Из детей, лечение которых было оплачено в апреле, на нашем сайте представлен Ренат Маматмусаев, он выписан из клиники с улучшением (само лечение мальчика было произведено в марте, но в апреле осуществлена постоплата).